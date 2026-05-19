President Donald Trump attends an event promoting his Administration’s “One, Big Beautiful Bill Act”, Thursday, June 26, 2025, in the East Room of the White House. (Official White House Photo by Molly Riley)
Világ

Hatalmas pofont kapott Donald Trump: ilyen mélyen még sose volt, utolsó mentsvára is összeomlott

Pénzcentrum
2026. május 19. 17:45

Donald Trump támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt a második elnöki ciklusa során: a hétfőn közzétett közvélemény-kutatások szerint a választók többsége elégedetlen a gazdaságpolitikájával és az iráni háború kezelésével egyaránt - írja az Axios.

A New York Times és a Siena College közös felmérése alapján a megkérdezettek mindössze 37 százaléka elégedett Trump munkájával, ami 3 százalékpontos csökkenést jelent a januári méréshez képest. A republikánus szavazók ugyan továbbra is nagyrészt kitartanak az elnök mellett, a független szavazók körében viszont már 69 százalék elégedetlen a teljesítményével. Ez 7 százalékpontos emelkedést mutat január óta. Mindennek különös jelentőséget ad a novemberi félidős választások közeledte. A republikánusoknak ugyanis éppen a független szavazókat kellene megnyerniük a képviselőházi többségük megtartásához.

A gazdasági mutatók megítélése különösen lesújtó az elnökre nézve.

A válaszadók 64 százaléka elégedetlen Trump gazdaságpolitikájával, 69 százalékuk pedig a megélhetési költségek kezelésével.

A CBS News vasárnapi felmérésében a megkérdezettek 65 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az elnök intézkedései rövid távon rontják a gazdasági helyzetet. Figyelemre méltó, hogy már a republikánus szavazók 37 százaléka is elégedetlen az infláció kezelésével, ami márciushoz képest 11 százalékpontos ugrást jelent.

Trump gazdasági megítélése folyamatosan romlik, amióta visszatért a Fehér Házba. 2025 januárjában még az amerikaiak fele elégedett volt a gazdaságpolitikájával. A 2025 áprilisában bevezetett átfogó importvámok hatására azonban ez az arány 40 százalékra esett, és azóta is folyamatosan csökken.

A közvélemény-kutatások szerint az iráni háború szintén jelentősen rontja Trump megítélését. A választók 65 százaléka elégedetlen a konfliktus kezelésével. Mindössze a megkérdezettek negyede gondolja úgy, hogy a háború megérte az eddig ráköltött 29 milliárd dollárt. Az amerikaiak 64 százaléka – a függetlenek körében ez az arány 73 százalék – szerint eleve rossz döntés volt háborúba lépni Iránnal. A CBS felmérésében a válaszadók 59 százaléka számolt be arról, hogy az emelkedő üzemanyagárak anyagi nehézséget jelentenek számára.

A demokraták azonban nem sokat profitálnak a kialakult helyzetből, hiszen saját szavazóik 44 százaléka is elégedetlen a párt teljesítményével. Ennek ellenére az amerikaiak 35 százaléka bízik jobban a demokraták gazdaságpolitikájában, szemben a republikánusokban bízó 31 százalékkal. A Fehér Ház egy közleményben hangsúlyozta: az elnök a nemzetbiztonsági döntéseit nem a közvélemény-kutatások, hanem az amerikai nép érdekei alapján hozza meg.

Címlap: (Official White House Photo by Molly Riley)
