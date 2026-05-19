A perzsa állam a fegyverszünet alatt sem tétlenkedett, a föld alól is előszedtek újabb rakétákat és drónokat- ezt állítja legalábbis az amerikai hírszerzés.
Hatalmas pofont kapott Donald Trump: ilyen mélyen még sose volt, utolsó mentsvára is összeomlott
Donald Trump támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt a második elnöki ciklusa során: a hétfőn közzétett közvélemény-kutatások szerint a választók többsége elégedetlen a gazdaságpolitikájával és az iráni háború kezelésével egyaránt - írja az Axios.
A New York Times és a Siena College közös felmérése alapján a megkérdezettek mindössze 37 százaléka elégedett Trump munkájával, ami 3 százalékpontos csökkenést jelent a januári méréshez képest. A republikánus szavazók ugyan továbbra is nagyrészt kitartanak az elnök mellett, a független szavazók körében viszont már 69 százalék elégedetlen a teljesítményével. Ez 7 százalékpontos emelkedést mutat január óta. Mindennek különös jelentőséget ad a novemberi félidős választások közeledte. A republikánusoknak ugyanis éppen a független szavazókat kellene megnyerniük a képviselőházi többségük megtartásához.
A gazdasági mutatók megítélése különösen lesújtó az elnökre nézve.
A válaszadók 64 százaléka elégedetlen Trump gazdaságpolitikájával, 69 százalékuk pedig a megélhetési költségek kezelésével.
A CBS News vasárnapi felmérésében a megkérdezettek 65 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az elnök intézkedései rövid távon rontják a gazdasági helyzetet. Figyelemre méltó, hogy már a republikánus szavazók 37 százaléka is elégedetlen az infláció kezelésével, ami márciushoz képest 11 százalékpontos ugrást jelent.
Trump gazdasági megítélése folyamatosan romlik, amióta visszatért a Fehér Házba. 2025 januárjában még az amerikaiak fele elégedett volt a gazdaságpolitikájával. A 2025 áprilisában bevezetett átfogó importvámok hatására azonban ez az arány 40 százalékra esett, és azóta is folyamatosan csökken.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A közvélemény-kutatások szerint az iráni háború szintén jelentősen rontja Trump megítélését. A választók 65 százaléka elégedetlen a konfliktus kezelésével. Mindössze a megkérdezettek negyede gondolja úgy, hogy a háború megérte az eddig ráköltött 29 milliárd dollárt. Az amerikaiak 64 százaléka – a függetlenek körében ez az arány 73 százalék – szerint eleve rossz döntés volt háborúba lépni Iránnal. A CBS felmérésében a válaszadók 59 százaléka számolt be arról, hogy az emelkedő üzemanyagárak anyagi nehézséget jelentenek számára.
A demokraták azonban nem sokat profitálnak a kialakult helyzetből, hiszen saját szavazóik 44 százaléka is elégedetlen a párt teljesítményével. Ennek ellenére az amerikaiak 35 százaléka bízik jobban a demokraták gazdaságpolitikájában, szemben a republikánusokban bízó 31 százalékkal. A Fehér Ház egy közleményben hangsúlyozta: az elnök a nemzetbiztonsági döntéseit nem a közvélemény-kutatások, hanem az amerikai nép érdekei alapján hozza meg.
Címlap: (Official White House Photo by Molly Riley)
Az ukrán elnök azt szeretné, ha mihamarabb rendbe jönnánek a két ország között fennálló diplomáciai kapcsolatok.
Nagy-Britannia nem számíthat arra, hogy korábbi különleges feltételeivel térhet vissza az Európai Unióba: erre a Brexit-tárgyalások egykori résztvevői figyelmeztetnek.
Az olasz kormány meghosszabbítja az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentését, hogy enyhítse a közel-keleti konfliktus miatt megugrott energiaárak gazdasági hatásait.
Donald Trump amerikai elnök az Öböl menti arab államok kérésére elhalasztott egy keddre tervezett, Irán elleni katonai támadást.
Mesés fizetéssel csábítja Oroszország a külföldi harcosokat: ebből az országból tömegével menekülnek a frontra a szegénység elől
Oroszország magas fizetéssel, egyszeri juttatásokkal és állampolgárság ígéretével toboroz jemeni harcosokat az ukrajnai háborúba.
Kiderült, hol a legbiztonságosabb élni a világon: óriási meglepetés az élen, a magyar városok nagy pofont kaptak
Tényleg létezik a világon „legbiztonságosabb város”? És ha igen, hogyan lehet ezt egyáltalán mérni? Megmutatjuk!
Több nagy horderejű ügyben döntött a kormány: az uniós pénzek és az azbesztszennyezés is terítékre került
Második kormányülését tartotta hétfőn a Tisza-kormány, melynek döntéseiről sajtótájékoztatón számoltak be.
Kiszivárgott az Egyesült Államok új javaslata: váratlan engedményt tehetnek a fenyegető olajválság árnyékában
Az amerikai–iráni tárgyalások egyre feszültebbek: Donald Trump elnök újabb fenyegetést intézett Teheránhoz.
Orbán Anita bejelentette, indulnak a magyar-ukrán tárgyalások: erről egyeznének meg Zelenszkij kormányával
Már holnap megkezdődnek a magyar–ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyarság jogainak rendezéséről.
Súlyos katonai fenyegetést szimatol az Egyesült Államok: a korábbi elnök is a vádlottak padjára kerülhet
A tervezett eljárás a kubai vezetés és az amerikai hírszerzés közötti konfliktus újabb súlyos fordulatának számít.
Végleg befellegzett a megszokott világrendnek? Az Egyesült Államok lépése mindent a feje tetejére állít
A globális rendszer túlélése azon múlik, hogy a szereplők képesek-e kevesebb pénzből, egyenrangúbb partnerségben, a helyi igényekhez igazodva és mérhetőbb hatással dolgozni.
Az elmúlt tizenöt évben ötszörösére nőtt a stratégiai nyersanyagok exportját korlátozó intézkedések száma.
Ezek az átalakítások alapvetően írhatják át az EU működését és költségvetési rendszerét.
Az orosz hatóságok szerint ez volt az egyik legnagyobb támadás az orosz főváros ellen az elmúlt több mint egy évben.
Donald Trump egy vihart és hadihajókat ábrázoló képpel üzent a közösségi médiában.
Súlyos bajba került Ukrajna: kiderült az igazság a pusztító veszteségekről, alig maradt bevethető eszköz
A háború negyedik évére drámaian megfogyatkozott Ukrajna gyalogsági harcjármű-állománya.
Lépett a Trump-kormányzat az orosz korlátozások ügyében: történelmi krízis és elképesztő drágulás fenyeget
A Trump-kormányzat hagyta lejárni az orosz nyersolaj vásárlását engedélyező szankciós mentességet.
Kínos ellentmondásba keveredett Trump: a távol-keleti nagyhatalom egészen mást állít a gigantikus üzletről
Megállapodott az Egyesült Államok és Kína egyes termékeket érintő vámok kölcsönös csökkentéséről a kétoldalú kereskedelem élénkítése érdekében.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít