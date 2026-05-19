Hatalmas pofont kapott Donald Trump: ilyen mélyen még sose volt, utolsó mentsvára is összeomlott

Donald Trump támogatottsága történelmi mélypontra süllyedt a második elnöki ciklusa során: a hétfőn közzétett közvélemény-kutatások szerint a választók többsége elégedetlen a gazdaságpolitikájával és az iráni háború kezelésével egyaránt - írja az Axios.

A New York Times és a Siena College közös felmérése alapján a megkérdezettek mindössze 37 százaléka elégedett Trump munkájával, ami 3 százalékpontos csökkenést jelent a januári méréshez képest. A republikánus szavazók ugyan továbbra is nagyrészt kitartanak az elnök mellett, a független szavazók körében viszont már 69 százalék elégedetlen a teljesítményével. Ez 7 százalékpontos emelkedést mutat január óta. Mindennek különös jelentőséget ad a novemberi félidős választások közeledte. A republikánusoknak ugyanis éppen a független szavazókat kellene megnyerniük a képviselőházi többségük megtartásához.

A gazdasági mutatók megítélése különösen lesújtó az elnökre nézve.

A válaszadók 64 százaléka elégedetlen Trump gazdaságpolitikájával, 69 százalékuk pedig a megélhetési költségek kezelésével.

A CBS News vasárnapi felmérésében a megkérdezettek 65 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az elnök intézkedései rövid távon rontják a gazdasági helyzetet. Figyelemre méltó, hogy már a republikánus szavazók 37 százaléka is elégedetlen az infláció kezelésével, ami márciushoz képest 11 százalékpontos ugrást jelent.

Trump gazdasági megítélése folyamatosan romlik, amióta visszatért a Fehér Házba. 2025 januárjában még az amerikaiak fele elégedett volt a gazdaságpolitikájával. A 2025 áprilisában bevezetett átfogó importvámok hatására azonban ez az arány 40 százalékra esett, és azóta is folyamatosan csökken.

A közvélemény-kutatások szerint az iráni háború szintén jelentősen rontja Trump megítélését. A választók 65 százaléka elégedetlen a konfliktus kezelésével. Mindössze a megkérdezettek negyede gondolja úgy, hogy a háború megérte az eddig ráköltött 29 milliárd dollárt. Az amerikaiak 64 százaléka – a függetlenek körében ez az arány 73 százalék – szerint eleve rossz döntés volt háborúba lépni Iránnal. A CBS felmérésében a válaszadók 59 százaléka számolt be arról, hogy az emelkedő üzemanyagárak anyagi nehézséget jelentenek számára.

A demokraták azonban nem sokat profitálnak a kialakult helyzetből, hiszen saját szavazóik 44 százaléka is elégedetlen a párt teljesítményével. Ennek ellenére az amerikaiak 35 százaléka bízik jobban a demokraták gazdaságpolitikájában, szemben a republikánusokban bízó 31 százalékkal. A Fehér Ház egy közleményben hangsúlyozta: az elnök a nemzetbiztonsági döntéseit nem a közvélemény-kutatások, hanem az amerikai nép érdekei alapján hozza meg.

