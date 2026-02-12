2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
egy nő fizetése. euró bankjegyek a kezében zöld háttéren. A nők jövedelme az európai országokban
Világ

Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?

Pénzcentrum
2026. február 12. 14:15

Yanis Varoufakis, Görögország korábbi pénzügyminisztere szerint Európának választania kell a föderalizáció és a felbomlás között, ahelyett, hogy az EU-vezetők eurókötvényekről vitatkoznak a versenyképességi csúcstalálkozón.

Yanis Varoufakis, Görögország korábbi pénzügyminisztere szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üres frázisokat hangoztat, amikor gazdasági kérdésekről van szó, holott Európának mindössze két lehetősége van: vagy a föderalizáció felé mozdul, vagy felbomlik az euróövezet - nyilatkozta Varoufakis csütörtökön az Euronews Europe Today műsorában.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közgazdász szerint az EU vezetői egyik opciót sem választják, hanem "a kettő közötti vákuumba esnek". Európa problémáit egy olyan monetáris unióra vezeti vissza, amely nélkülözi a fiskális és befektetési struktúrákat, és szerinte a kontinens két évtizede szenved a befektetések hiányától.

"Föderális pénzünk van, és ez a tragédiánk. Van egy nagyszerű központi bankunk, egy monolit központi bankunk, és 20 kincstárunk, amelyek nem támaszkodhatnak rá igazán" - fejtette ki.

Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene" az eurókötvényekkel kapcsolatban - nevezetesen, hogy ki bocsátaná ki az adósságot.

Megjegyzései akkor hangzottak el, amikor az EU vezetői csütörtökön a belgiumi Alden Biesen kastélyban gyűltek össze egy informális versenyképességi csúcstalálkozóra, ahol az eurókötvények kulcsfontosságú választóvonalként jelentek meg.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Emmanuel Macron francia elnök a héten jövőorientált eurókötvényeket sürgetett stratégiai projektek finanszírozására, mondván, a globális piacok alternatívákat keresnek az amerikai dollárral szemben.

Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök várhatóan egy deregulációra összpontosító közös gazdasági doktrínát mutatnak be, míg Hollandia, az északi országok és a balti államok ellenzik az "Európait vásárolj" preferenciákat, amelyeket protekcionizmusnak tekintenek.

Mario Draghi és Enrico Letta korábbi olasz miniszterelnökök is részt vettek a csütörtöki megbeszéléseken, hogy megosszák nézeteiket az európai versenyképességről. Az informális csúcstalálkozó célja, hogy javaslatokat dolgozzon ki a március végi hivatalos EU-csúcstalálkozóra.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #európai bizottság #kötvény #gazdaság #eu #világ #versenyképesség #euroövezet #ursula von der leyen #Emmanuel Macron #csúcstalálkozó

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:32
15:15
15:01
14:54
14:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 11.
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
2026. február 12.
Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
2026. február 12.
Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
2026. február 11.
Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
NAPTÁR
Tovább
2026. február 12. csütörtök
Lídia, Lívia
7. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Irányíthatatlan rakéta közeledik, bárhol becsapódhat: a magyar légiirányítás is kiadta a figyelmeztetést
2
2 hete
Itt a rendkívüli bejelentés: újra bevezetik a kötelező sorkatonaságot, ennyi időre kell majd bevonulni
3
2 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
4
1 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
5
2 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
PÉNZÜGYI KISOKOS
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 14:44
Fenyegető üzenetet küldött Putyinnak az ENSZ: ez mindent megváltoztathat a háborúban?
Pénzcentrum  |  2026. február 12. 13:29
Magyarország sorsa megpecsételődött? Minden EU-s forrást elbukhat hazánk
Agrárszektor  |  2026. február 12. 14:29
Már több tízezer hektáron gazdálkodnak így itthon: megéri belevágni