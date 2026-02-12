Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?

Yanis Varoufakis, Görögország korábbi pénzügyminisztere szerint Európának választania kell a föderalizáció és a felbomlás között, ahelyett, hogy az EU-vezetők eurókötvényekről vitatkoznak a versenyképességi csúcstalálkozón.

Yanis Varoufakis, Görögország korábbi pénzügyminisztere szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üres frázisokat hangoztat, amikor gazdasági kérdésekről van szó, holott Európának mindössze két lehetősége van: vagy a föderalizáció felé mozdul, vagy felbomlik az euróövezet - nyilatkozta Varoufakis csütörtökön az Euronews Europe Today műsorában.

A közgazdász szerint az EU vezetői egyik opciót sem választják, hanem "a kettő közötti vákuumba esnek". Európa problémáit egy olyan monetáris unióra vezeti vissza, amely nélkülözi a fiskális és befektetési struktúrákat, és szerinte a kontinens két évtizede szenved a befektetések hiányától.

"Föderális pénzünk van, és ez a tragédiánk. Van egy nagyszerű központi bankunk, egy monolit központi bankunk, és 20 kincstárunk, amelyek nem támaszkodhatnak rá igazán" - fejtette ki.

Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene" az eurókötvényekkel kapcsolatban - nevezetesen, hogy ki bocsátaná ki az adósságot.

Megjegyzései akkor hangzottak el, amikor az EU vezetői csütörtökön a belgiumi Alden Biesen kastélyban gyűltek össze egy informális versenyképességi csúcstalálkozóra, ahol az eurókötvények kulcsfontosságú választóvonalként jelentek meg.

Emmanuel Macron francia elnök a héten jövőorientált eurókötvényeket sürgetett stratégiai projektek finanszírozására, mondván, a globális piacok alternatívákat keresnek az amerikai dollárral szemben.

Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök várhatóan egy deregulációra összpontosító közös gazdasági doktrínát mutatnak be, míg Hollandia, az északi országok és a balti államok ellenzik az "Európait vásárolj" preferenciákat, amelyeket protekcionizmusnak tekintenek.

Mario Draghi és Enrico Letta korábbi olasz miniszterelnökök is részt vettek a csütörtöki megbeszéléseken, hogy megosszák nézeteiket az európai versenyképességről. Az informális csúcstalálkozó célja, hogy javaslatokat dolgozzon ki a március végi hivatalos EU-csúcstalálkozóra.