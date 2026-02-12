A javaslat elfogadása esetén Budapest mintegy 12,2 milliárd eurónyi támogatástól eshet el.
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
Yanis Varoufakis, Görögország korábbi pénzügyminisztere szerint Európának választania kell a föderalizáció és a felbomlás között, ahelyett, hogy az EU-vezetők eurókötvényekről vitatkoznak a versenyképességi csúcstalálkozón.
Yanis Varoufakis, Görögország korábbi pénzügyminisztere szerint Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üres frázisokat hangoztat, amikor gazdasági kérdésekről van szó, holott Európának mindössze két lehetősége van: vagy a föderalizáció felé mozdul, vagy felbomlik az euróövezet - nyilatkozta Varoufakis csütörtökön az Euronews Europe Today műsorában.
A közgazdász szerint az EU vezetői egyik opciót sem választják, hanem "a kettő közötti vákuumba esnek". Európa problémáit egy olyan monetáris unióra vezeti vissza, amely nélkülözi a fiskális és befektetési struktúrákat, és szerinte a kontinens két évtizede szenved a befektetések hiányától.
"Föderális pénzünk van, és ez a tragédiánk. Van egy nagyszerű központi bankunk, egy monolit központi bankunk, és 20 kincstárunk, amelyek nem támaszkodhatnak rá igazán" - fejtette ki.
Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene" az eurókötvényekkel kapcsolatban - nevezetesen, hogy ki bocsátaná ki az adósságot.
Megjegyzései akkor hangzottak el, amikor az EU vezetői csütörtökön a belgiumi Alden Biesen kastélyban gyűltek össze egy informális versenyképességi csúcstalálkozóra, ahol az eurókötvények kulcsfontosságú választóvonalként jelentek meg.
Emmanuel Macron francia elnök a héten jövőorientált eurókötvényeket sürgetett stratégiai projektek finanszírozására, mondván, a globális piacok alternatívákat keresnek az amerikai dollárral szemben.
Friedrich Merz német kancellár és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök várhatóan egy deregulációra összpontosító közös gazdasági doktrínát mutatnak be, míg Hollandia, az északi országok és a balti államok ellenzik az "Európait vásárolj" preferenciákat, amelyeket protekcionizmusnak tekintenek.
Mario Draghi és Enrico Letta korábbi olasz miniszterelnökök is részt vettek a csütörtöki megbeszéléseken, hogy megosszák nézeteiket az európai versenyképességről. Az informális csúcstalálkozó célja, hogy javaslatokat dolgozzon ki a március végi hivatalos EU-csúcstalálkozóra.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
A prototípus már 7400 km/órás sebességet ért el, de a rendszer még kísérleti stádiumban van.
Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
Drámai fordulat a légi közlekedésben: hazaszállítják a turistákat, aztán leállnak a járatok e két ország között
A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat.
A republikánusok rendkívül szűk többséggel irányítják a képviselőházat.
Hamarosan teljesülhet Donald Trump régi vágya Ukrajnában: közeleg Zelenszkij elnöki ciklusának a vége?
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében.
Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
Döbbenet, milyen alacsony a fizetése ennek az európai kormányfőnek: nála jó eséllyel még te is több pénzt viszel haza
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
Azonnali vészhelyzetet hirdetett Európa erős embere: már konkrétan háborút folytat ellenünk Trump Amerikája
Macron arra fogja ösztönözni az uniós vezetőket, hogy használják ki az általa "grönlandi pillanatnak" nevezett ébredést.
A tartomány tavaly tiltakozásul távolította el az amerikai alkoholt a boltokból, válaszul az Egyesült Államok kanadai termékekre kivetett vámjaira.
Moszkva jelenlegi egyik fő célja ennek a folyamatnak a lassítása és akadályozása.
Dmitrij Peszkov kremli szóvivő szerint a kapcsolatfelvétel megtörtént, ami akár gyors elnöki szintű egyeztetésekhez is vezethet.
Macron érvelése szerint Európa földrajzi helyzete meghatározó tényező ebben a kérdésben.
A döntésről már tájékoztattak több NATO-tagállamot, valamint közvetlenül Ukrajnát is.
Az orosz olajat így már nem lehet máshol finomítani, majd benzin vagy dízel formájában visszaszállítani az európai piacra.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta a támadásokat, amelyek éppen a Kijevben, Washingtonban és Moszkvában zajló békekezdeményezések időszakában történtek.
Milliárdos amerikai tartozások miatt kongatja a vészharangot az ENSZ főtitkára, a költségvetés már most kritikus állapotban van.
