Nagy-Britannia nem számíthat arra, hogy korábbi különleges feltételeivel térhet vissza az Európai Unióba: erre a Brexit-tárgyalások egykori résztvevői figyelmeztetnek.
Utasítást adott ki Magyarországgal kapcsolatban Zelenszkij: mire készülhet az ukrán elnök?
Az ukrán elnök azt szeretné, ha mihamarabb rendbe jönnánek a két ország között fennálló diplomáciai kapcsolatok - tudósított a Portfolio.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította az ukrán külügyminisztériumot, hogy rendezze a Magyarországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatokat, és indítson konstruktív párbeszéde.
Az államfő a Telegram-csatornáján számolt be az Andrij Szibiha külügyminiszterrel folytatott egyeztetéséről. A megbeszélésen a közeljövő legfontosabb külpolitikai feladatait tekintették át. A bejegyzés szerint az egyik kiemelt cél, hogy Ukrajna aktív párbeszédet kezdjen a magyar vezetéssel.
Zelenszkij ettől a kétoldalú kapcsolatok konstruktív újraindítását várja. Ennek érdekében már készítik elő a különböző, köztük miniszteri szintű hivatalos találkozókat Magyarország képviselőivel. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy konkrét eredményeket vár a tárgyalásoktól.
A magyar–ukrán viszony rendezése mellett a kijevi külügyi tárca további fontos feladata az európai uniós csatlakozási folyamat előmozdítása. Ezenfelül szintén prioritás a Grúziával fenntartott diplomáciai kapcsolatok normalizálása.
címlapkép: Purger Tamás, MTI/MTVA
