Brüsszel, 2024. december 19.Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az EU-tagországok állam- és kormányfõinek brüsszeli csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.MTI/Purger Tamás
Utasítást adott ki Magyarországgal kapcsolatban Zelenszkij: mire készülhet az ukrán elnök?

2026. május 19. 14:25

Az ukrán elnök azt szeretné, ha mihamarabb rendbe jönnánek a két ország között fennálló diplomáciai kapcsolatok - tudósított a Portfolio.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasította az ukrán külügyminisztériumot, hogy rendezze a Magyarországgal fenntartott diplomáciai kapcsolatokat, és indítson konstruktív párbeszéde.

Az államfő a Telegram-csatornáján számolt be az Andrij Szibiha külügyminiszterrel folytatott egyeztetéséről. A megbeszélésen a közeljövő legfontosabb külpolitikai feladatait tekintették át. A bejegyzés szerint az egyik kiemelt cél, hogy Ukrajna aktív párbeszédet kezdjen a magyar vezetéssel.

Zelenszkij ettől a kétoldalú kapcsolatok konstruktív újraindítását várja. Ennek érdekében már készítik elő a különböző, köztük miniszteri szintű hivatalos találkozókat Magyarország képviselőivel. Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy konkrét eredményeket vár a tárgyalásoktól.

A magyar–ukrán viszony rendezése mellett a kijevi külügyi tárca további fontos feladata az európai uniós csatlakozási folyamat előmozdítása. Ezenfelül szintén prioritás a Grúziával fenntartott diplomáciai kapcsolatok normalizálása.

#magyarország #európai unió #ukrajna #külügyminisztérium #eu #világ #politika #kijev #geopolitika #külpolitika #volodimir zelenszkij

