Vörös kódot hirdetett az európai tagállam: megelégelték az orosz provokációt, aktiválta a NATO a légvédelmi rendszerét

Litvániában légiriadót rendeltek el, miután Fehéroroszország irányából érkező drónokat észleltek a határ közelében. A riasztás a fővárost, Vilniust is érintette, válaszlépésként pedig azonnal aktiválódott a NATO balti légtérrendészeti missziója.

A litván védelmi minisztérium közleménye szerint egy Fehéroroszország felől érkező, feltételezett drónt azonosítottak a határ közelében. Az incidensre reagálva a NATO balti légtérrendészeti missziója is akcióba lépett. A riasztást az ország több térségére kiterjesztették. Az érintett területeken felszólították a lakosságot, hogy keressenek menedéket.

A vilniusi repülőtér ideiglenesen felfüggesztette a légi forgalmat, a litván parlamentben pedig megszólaltak a szirénák. Az LRT közszolgálati hírportál beszámolója szerint a vasúti közlekedést is leállították. Az utasokat biztonságos óvóhelyekre irányították.

Az incidens mindössze egy nappal azután történt, hogy a NATO egy feltehetően eltévedt ukrán drónt semmisített meg Észtország felett. Oroszország eközben azzal vádolta meg a balti államokat, hogy Ukrajnával együttműködve szerveznek támadásokat orosz területek ellen.

Litvánia már a harmadik balti állam, amelynek mindennapi életét drónincidensek zavarják meg. Korábban Észtország és Lettország is hasonló esetekkel szembesült.