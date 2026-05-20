Hatalmas fordulás jöhet az ukrajnai háborúban: olyan találkozót készítenek elő Moszkvába, amilyen még nem volt

Új stratégiára válthat az Európai Unió az ukrajnai háború ügyében. A Financial Times szerint Brüsszel azt fontolgatja, hogy Angela Merkel volt német kancellárt, vagy Mario Draghi volt olasz miniszterelnököt küldi Moszkvába tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, miközben az EU korábban mereven elutasította az Oroszországgal való közvetlen egyeztetéseket. A háttérben az is szerepet játszhat, hogy az Egyesült Államok már tárgyalásokat folytat Moszkvával.

A Financial Times értesülései szerint az Európai Unió azt mérlegeli, hogy egy ismert korábbi európai vezetőt küldene tárgyalni Oroszországgal az ukrajnai háború lezárása érdekében. A lap információi alapján Angela Merkel volt német kancellár és Mario Draghi korábbi olasz miniszterelnök neve is felmerült lehetséges főtárgyalóként.

A végleges döntést várhatóan a jövő héten tartandó EU-s külügyminiszteri találkozón hozhatják meg Cipruson. A német kormány hivatalosan egyelőre nem erősítette meg az értesüléseket, és arról sem közöltek részleteket, hogy Merkelen és Draghin kívül kik szerepelnek még a lehetséges jelöltek között.

Vlagyimir Putyin korábban arról beszélt, hogy szívesen tárgyalna Gerhard Schröder volt német kancellárral, ezt azonban az EU-tagállamok elutasították.

Brüsszel korábban határozottan elzárkózott az Oroszországgal való közvetlen tárgyalásoktól, az utóbbi időszakban azonban változni látszik az álláspont. Ebben szerepet játszhat, hogy Donald Trump beiktatását követően az Egyesült Államok is felvette a kapcsolatot Moszkvával.

Az amerikai–orosz egyeztetéseken ugyanakkor az Európai Unió nem vesz részt, a beszámolók szerint Brüsszelt meg sem hívták ezekre a tárgyalásokra.