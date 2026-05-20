Bohózatba fordult a Juve-csatár szerződéshosszabbítása: vajon most már tényleg lelép?

Vlahovic mostbiztosan nem kap majd rekordfizetést, a vezetőedző ugyanakkor szeretné, ha maradna a szerb támadó a csapatnál - írta a La Gazzetta dello Sport.

Dušan Vlahović szerződéshosszabbítása a Juventusnál az idény egyik legszövevényesebb tárgyalási szappanoperájává vált. A torinói klub 2022 januárjában 80 millió eurós átigazolási díjért és 11,6 millió eurós járulékos költségért hozta el Vlahovićot a Fiorentinától. A támadó ekkor évi nettó 8 millió eurós átlagfizetést kapott.

Ezzel egy időben Paulo Dybala hiába szerette volna elérni a fizetési ranglétra csúcsát, végül Rómába kellett igazolnia. A hierarchia megváltozása most is jól érzékelhető. A klubvezetés februárban 2030-ig szerződést hosszabbított Kenan Yıldızzal. Ő évi nettó 6 millió eurós alapbérrel, valamint a könnyen elérhető bónuszokkal együtt akár 7 milliót is kereshet.

A vezetőség jelzése egyértelmű: a Juventus nem kívánja újra a fizetési piramis tetejére emelni Vlahovićot.

A számok önmagukért beszélnek. A szerb támadó jelenleg évi nettó 12 millió eurót, vagyis bruttóban több mint 22 milliót keres, ezzel a bérrel ő a Serie A legjobban fizetett labdarúgója. Ez a kiugró összeg azonban csak az utolsó szerződéses évre vonatkozik: egyfajta kompenzációként szolgál, amellyel annak idején a kezdeti alacsonyabb fizetést ellentételezték. Vlahović menedzsmentje továbbra is évi nettó 8 millió eurós bérszintet szeretne kiharcolni. A klub viszont legfeljebb a Yıldız-féle, 6-7 milliós sávban gondolkodik.

Felmerült egy úgynevezett áthidaló szerződés ötlete is. Ez egy mindössze kétéves hosszabbítást jelentene, amely csökkentené az ügynöki jutalékok mértékét. Emellett időt biztosítana a klubnak a játékos fizikai állapotának kiértékelésére, különösen a korábbi súlyos sérülése fényében. Érdemi tárgyalások azonban a mai napig nem zajlottak le. Vlahović édesapja, Miloš még nem találkozott Damien Comollival, a klub sportigazgatójával. Maga a játékos sem hozta még szóba a témát a vezetőséggel.

A háttérben komoly tényezőként húzódik meg a Juventus pénzügyi helyzete. A klub az elmúlt években jelentős veszteségeket halmozott fel, így égető szüksége van a Bajnokok Ligája-szereplésből származó bevételekre. Az ügynöki díjakkal kapcsolatos érzékenységet jól mutatja Randal Kolo Muani esete. Az ő leigazolása éppen a játékosügynökök túlzott követelései miatt hiúsult meg. Jonathan David ingyenes érkezése pedig így is 12,5 millió eurós ügynöki költséggel járt.