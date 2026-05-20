A brit rögbi irányító szervei azt kérik a bíróságtól, hogy töröljék az eljárásból az érintett mintegy 1200 felperes jelentős részének keresetét.
Bohózatba fordult a Juve-csatár szerződéshosszabbítása: vajon most már tényleg lelép?
Vlahovic mostbiztosan nem kap majd rekordfizetést, a vezetőedző ugyanakkor szeretné, ha maradna a szerb támadó a csapatnál - írta a La Gazzetta dello Sport.
Dušan Vlahović szerződéshosszabbítása a Juventusnál az idény egyik legszövevényesebb tárgyalási szappanoperájává vált. A torinói klub 2022 januárjában 80 millió eurós átigazolási díjért és 11,6 millió eurós járulékos költségért hozta el Vlahovićot a Fiorentinától. A támadó ekkor évi nettó 8 millió eurós átlagfizetést kapott.
Ezzel egy időben Paulo Dybala hiába szerette volna elérni a fizetési ranglétra csúcsát, végül Rómába kellett igazolnia. A hierarchia megváltozása most is jól érzékelhető. A klubvezetés februárban 2030-ig szerződést hosszabbított Kenan Yıldızzal. Ő évi nettó 6 millió eurós alapbérrel, valamint a könnyen elérhető bónuszokkal együtt akár 7 milliót is kereshet.
A vezetőség jelzése egyértelmű: a Juventus nem kívánja újra a fizetési piramis tetejére emelni Vlahovićot.
A számok önmagukért beszélnek. A szerb támadó jelenleg évi nettó 12 millió eurót, vagyis bruttóban több mint 22 milliót keres, ezzel a bérrel ő a Serie A legjobban fizetett labdarúgója. Ez a kiugró összeg azonban csak az utolsó szerződéses évre vonatkozik: egyfajta kompenzációként szolgál, amellyel annak idején a kezdeti alacsonyabb fizetést ellentételezték. Vlahović menedzsmentje továbbra is évi nettó 8 millió eurós bérszintet szeretne kiharcolni. A klub viszont legfeljebb a Yıldız-féle, 6-7 milliós sávban gondolkodik.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
5.
Como
|
37
|
19
|
11
|
7
|
61
|
28
|
33
|
68
|
6.
Juventus
|
37
|
19
|
11
|
7
|
59
|
32
|
27
|
68
|
7.
Atalanta
|
37
|
15
|
13
|
9
|
50
|
35
|
15
|
58
Felmerült egy úgynevezett áthidaló szerződés ötlete is. Ez egy mindössze kétéves hosszabbítást jelentene, amely csökkentené az ügynöki jutalékok mértékét. Emellett időt biztosítana a klubnak a játékos fizikai állapotának kiértékelésére, különösen a korábbi súlyos sérülése fényében. Érdemi tárgyalások azonban a mai napig nem zajlottak le. Vlahović édesapja, Miloš még nem találkozott Damien Comollival, a klub sportigazgatójával. Maga a játékos sem hozta még szóba a témát a vezetőséggel.
A háttérben komoly tényezőként húzódik meg a Juventus pénzügyi helyzete. A klub az elmúlt években jelentős veszteségeket halmozott fel, így égető szüksége van a Bajnokok Ligája-szereplésből származó bevételekre. Az ügynöki díjakkal kapcsolatos érzékenységet jól mutatja Randal Kolo Muani esete. Az ő leigazolása éppen a játékosügynökök túlzott követelései miatt hiúsult meg. Jonathan David ingyenes érkezése pedig így is 12,5 millió eurós ügynöki költséggel járt.
Mennie kellett a ritmikus gimnasztikázók szövetségi vezetőjének: ezért mondott le Deutsch-Lazsányi Erika
Lemondott a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szakszövetség (MRGSZ) Technikai Bizottságának elnöki posztjáról Deutsch-Lazsányi Erika, akit verbális és fizikai bántalmazásokkal hoztak összefüggésbe.
Hatalmas meccs ígérkezik ma este az EL-döntőben: vajon végigviszi a Freiburg, vagy nincs fegyver a specialista edző ellen?
A Freiburg története legelső európai kupadöntőjén bizonyíthat ma este, az ellenfél edzője azonban egy olyan szakember, aki a sorozatot már három különböző csapattal is meg...
A bournemouthi meccs eredményével eldőlt, hogy a City már nem hozhatja be az Arsenalt pontszámban; a londoniak 22 év után lettek ismét a Premier League...
Megvan az ítélet az angol focibotrányban: kizárták a kémkedő csapatot a döntőből, de ez még nem minden
A kémkedési botrány következményeként a Sotont kizárták a rájátszásból, így a Middlesborough kapott esélyt a döntőben, így feljuthat az első osztályba.
Antonio Conte és a Napoli útjai közös megegyezéssel elválnak egymástól. Az edző vasárnap a Maradona Stadionban búcsúzik a szurkolóktól, lezárva egy eredményes, kétéves időszakot.
Nem csak a harmadik, hanem a negyedik idei Grand Slam-tornát is kihagyja a spanyol szupersztár.
Elképesztő roham indult: egy gigantikus sportesemény miatt teljesen megtelik Magyarország május végén
A Bajnokok Ligája-döntőt május végén Budapesten játssza az angol Arsenal és a francia PSG.
Marlon Jones, a Vanderbilt egyetem draftolatlan cornerbackje 2024-ben daganatos betegség miatt kényszerült kihagyni egy teljes szezont.
Egy független fegyelmi bizottság hamarosan dönt arról, maradhat-e a rájátszás fináléjában a kémbotrányba keveredett Southampton.
A tárgyalások már előrehaladott stádiumban járnak, és a hírek szerint Maresca is szívesen elvállalná a feladatot
Billie Jean King 82 évesen szerezte meg egyetemi diplomáját, hat évtizeddel azután, hogy tanulmányait félbehagyta a sportkarrierje kedvéért.
A brazil névsorban helyet kapott Neymar is, a 34 éves csatár 2023 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban.
Bár hivatalosan még egy évig szerződés köti a Manchester Cityhez, sajtóértesülések szerint Pep Guardiola a szezon végén távozik a csapat vezetőedzői posztjáról.
Hamarosan jön a budapesti BL-döntő: megszólalt a rendezésről két kormánytag, így állnak most a rendezők
Magas szintű biztonsági és logisztikai egyeztetést tartottak a szervezők a 2026. május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
A West Ham kiesése a Premier League-ből akár évi 2,5 millió fonttal is megterhelheti a londoni adófizetőket: a helyzetet a London Stadionra kötött bérleti szerződés...
Milliókat kaszálhatna, de esze ágában nincs eladni a vb-albumot: hatvan év után fejezte be a gyűjtő, épp időben a vébére
Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.
A négyszeres Forma–1-es világbajnok autójának műszaki hibája véget vetett a győzelmi reményeknek.
Mourinho feladata elsősorban a rendteremtés lesz, hivatalosan jövő héten mutathatják be.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít