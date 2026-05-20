brüsszel, eu, európai unió, európai parlament, european union
Világ

Trump vámháborúja új fordulatot vett: kemény feltételekkel mond igent az EU

Pénzcentrum
2026. május 20. 11:07

Szerda hajnalban megállapodtak az uniós intézmények az Európai Unió és az Egyesült Államok vámalkuját végrehajtó jogszabályokról. Az alku ugyan életbe léphet, de az Európai Parlament több fontos biztosítékot is beépített a megállapodásba.

Az egyezség értelmében az Egyesült Államok 15 százalékos vámplafont alkalmazna az uniós termékekre, cserébe az EU mérsékelne bizonyos vámokat egyes ipari termékeknél és élelmiszereknél. Az Európai Parlament azonban korábban befagyasztotta a folyamatot Trump grönlandi kijelentései és az amerikai acél- és alumíniumvámok miatt.

A mostani kompromisszum alapján a vámkedvezmények automatikusan lejárnak Donald Trump elnökségének végével, hacsak azokat külön nem hosszabbítják meg. Emellett az Európai Bizottság felfüggesztheti a kedvezményeket, ha az Egyesült Államok 2026 végéig nem csökkenti az acél- és alumíniumvámokat a 15 százalékos plafon alá.

Az EU egy külön biztonsági mechanizmust is létrehozna arra az esetre, ha az amerikai import hirtelen megugrana, veszélyeztetve az uniós ipart vagy mezőgazdaságot. A Bizottságnak rendszeresen jelentést kell készítenie a kereskedelmi forgalom alakulásáról az érintett termékeknél.

A megállapodás még nem végleges: a jogszabályokat az Európai Parlamentnek és a tagállamokat képviselő Tanácsnak is jóvá kell hagynia azonos szöveggel.
#európai unió #gazdaság #import #vám #világ #donald trump #külkereskedelem #kereskedelmi háború #amerikai egyesült államok #geopolitika #vámháború

