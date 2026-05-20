Trump vámháborúja új fordulatot vett: kemény feltételekkel mond igent az EU

Szerda hajnalban megállapodtak az uniós intézmények az Európai Unió és az Egyesült Államok vámalkuját végrehajtó jogszabályokról. Az alku ugyan életbe léphet, de az Európai Parlament több fontos biztosítékot is beépített a megállapodásba.

Az egyezség értelmében az Egyesült Államok 15 százalékos vámplafont alkalmazna az uniós termékekre, cserébe az EU mérsékelne bizonyos vámokat egyes ipari termékeknél és élelmiszereknél. Az Európai Parlament azonban korábban befagyasztotta a folyamatot Trump grönlandi kijelentései és az amerikai acél- és alumíniumvámok miatt.

A mostani kompromisszum alapján a vámkedvezmények automatikusan lejárnak Donald Trump elnökségének végével, hacsak azokat külön nem hosszabbítják meg. Emellett az Európai Bizottság felfüggesztheti a kedvezményeket, ha az Egyesült Államok 2026 végéig nem csökkenti az acél- és alumíniumvámokat a 15 százalékos plafon alá.

Az EU egy külön biztonsági mechanizmust is létrehozna arra az esetre, ha az amerikai import hirtelen megugrana, veszélyeztetve az uniós ipart vagy mezőgazdaságot. A Bizottságnak rendszeresen jelentést kell készítenie a kereskedelmi forgalom alakulásáról az érintett termékeknél.

A megállapodás még nem végleges: a jogszabályokat az Európai Parlamentnek és a tagállamokat képviselő Tanácsnak is jóvá kell hagynia azonos szöveggel.