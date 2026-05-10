A Roszatom vezérigazgatója bízik abban, hogy felgyorsítják a Paks-2 atomerőmű építését.
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
Az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak a Kremlben szombat este. Örményország azon szándékával kapcsolatban, hogy csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, Putyin azt hangoztatta, hogy ez a téma megkülönböztetett figyelmet igényel, mivel az ukrajnai konfliktus éppen azután kezdődött el, hogy Kijev hangot adott hasonló terveinek.
Oroszország a védelmi minisztérium "rendkívül egyértelmű" figyelmeztetésén és a külügyminisztérium jegyzékén túl Kínával, Indiával és az Egyesült Államokkal is megvitatta az esetleges győzelem napi ukrán provokációk lehetséges következményeit. Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette ki újságíróknak a Kremlben szombat este. Az államfő szerint Moszkva azonnal elfogadta Donald Trump amerikai elnök javaslatát a fegyverszünet május 11-ig történő meghosszabbításáról és a hadifogolycseréről. Megerősítette: Oroszország készen állt arra, hogy tömeges rakéta-válaszcsapást mérjen Kijev központjára, amennyiben megkísérelték volna meghiúsítani a május 9-hez kapcsolódó rendezvényeket.
Putyin szerint a moszkvai győzelmi díszszemlén nem csupán biztonsági okokból nem volt nehézfegyverzet, hanem azért is, mert a figyelem most a "különleges hadművelet" keretében az ukrán fegyveres erők végleges vereségére összpontosul.
Közölte, hogy a hadifogolycseréhez az orosz fél május 5-én egy 500 ukrán fogoly nevét tartalmazó listát küldött el Kijevnek. Az első reagálás Putyin szerint az volt, hogy tüzetesen meg kell vizsgálni a névsort, és lehet, hogy nem öt-, hanem csak kétszáz emberről lehet szó, aztán közölték, hogy nem akarnak cserét. Új ukrán javaslat ebben az ügyben nem érkezett.
Putyin méltatta a megemlékezések külföldi meghívottjainak bátorságát, mert úgy érkeztek Moszkvába, hogy a Volodimir Zelenszkij részéről elhangzott fenyegetésről tudtak, de arról nem, hogy a helyzet megoldódott.
Egy Zelenszkijjel tartandó személyes találkozó lehetőségéről azt mondta, hogy ettől nem zárkózik el, de megismételte, ha az ukrán vezető személyes találkozót akar, utazzon el Moszkvába. Ugyanakkor hangot adott álláspontjának, miszerint egy ilyen találkozónak a végpontot kell jelentenie, nem pedig egyszerű tárgyalást. Úgy vélekedett, hogy az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik.
Putyin az örményeknek: az ukrajnai konfliktus azután kezdődött, hogy Kijev hangot adott hasonló terveinek
Örményország azon szándékával kapcsolatban, hogy csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, Putyin azt hangoztatta, hogy ez a téma megkülönböztetett figyelmet igényel, mivel az ukrajnai konfliktus éppen azután kezdődött el, hogy Kijev hangot adott hasonló terveinek. Hangsúlyozta: Jerevánnak haladéktalanul el kell döntenie, hogy az EU vagy az Eurázsiai Gazdasági Unió részese kíván lenni.
Véleményem szerint az örmény állampolgárokkal és velünk, mint fő gazdasági partnerükkel szemben az lenne a helyes, ha mielőbb döntést hoznának. Például népszavazást tartanának. Ez nem a mi dolgunk, de teljesen logikus lenne
- mondta.
Az elnök szerint Oroszország a maga részéről le fogja vonni a következtetéseket, és az "intelligens és kölcsönösen előnyös válás" útját választhatja. Putyin javasolta, hogy ezt a témát vitassák meg az Eurázsiai Gazdasági Unió következő csúcstalálkozóján, emlékeztetve arra, hogy Jereván jelentős előnyöket élvez e tömörülés keretében egyebek között a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban, valamint a migráció és a vámok ügyében.
Fotó: Jevgenyija Novozsenyina, MTI/MTVA
