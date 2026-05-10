2026. május 10. vasárnap Ármin, Pálma
26 °C Budapest
Fizz Liga
|
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Moszkva, 2024. május 9.Vlagyimir Putyin orosz elnök a fennállásának tizedik évfordulóját ünneplõ Eurázsiai Gazdasági Unió (EaEU) tagállami vezetõit tömörítõ Legfelsõbb Eurázsiai Gazdasági Tanács ülésén Moszkvában 2024. május
Világ

Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja

Pénzcentrum
2026. május 10. 08:57

Az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök újságíróknak a Kremlben szombat este. Örményország azon szándékával kapcsolatban, hogy csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, Putyin azt hangoztatta, hogy ez a téma megkülönböztetett figyelmet igényel, mivel az ukrajnai konfliktus éppen azután kezdődött el, hogy Kijev hangot adott hasonló terveinek.

Oroszország a védelmi minisztérium "rendkívül egyértelmű" figyelmeztetésén és a külügyminisztérium jegyzékén túl Kínával, Indiával és az Egyesült Államokkal is megvitatta az esetleges győzelem napi ukrán provokációk lehetséges következményeit. Ezt Vlagyimir Putyin orosz elnök jelentette ki újságíróknak a Kremlben szombat este. Az államfő szerint Moszkva azonnal elfogadta Donald Trump amerikai elnök javaslatát a fegyverszünet május 11-ig történő meghosszabbításáról és a hadifogolycseréről. Megerősítette: Oroszország készen állt arra, hogy tömeges rakéta-válaszcsapást mérjen Kijev központjára, amennyiben megkísérelték volna meghiúsítani a május 9-hez kapcsolódó rendezvényeket.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Putyin szerint a moszkvai győzelmi díszszemlén nem csupán biztonsági okokból nem volt nehézfegyverzet, hanem azért is, mert a figyelem most a "különleges hadművelet" keretében az ukrán fegyveres erők végleges vereségére összpontosul.

Közölte, hogy a hadifogolycseréhez az orosz fél május 5-én egy 500 ukrán fogoly nevét tartalmazó listát küldött el Kijevnek. Az első reagálás Putyin szerint az volt, hogy tüzetesen meg kell vizsgálni a névsort, és lehet, hogy nem öt-, hanem csak kétszáz emberről lehet szó, aztán közölték, hogy nem akarnak cserét. Új ukrán javaslat ebben az ügyben nem érkezett.

Putyin kíméletlenül őszinte vallomást tett az ukrajnai háborúról: hadat üzen a NATO-nak az orosz elnök?
EZ IS ÉRDEKELHET
Putyin kíméletlenül őszinte vallomást tett az ukrajnai háborúról: hadat üzen a NATO-nak az orosz elnök?
Az ukrajnai háború kapcsán Putyin egyértelműsítette: hazája nem Ukrajnával, hanem a NATO agresszív erőivel áll szemben, és nem fognak meghátrálni.

Putyin méltatta a megemlékezések külföldi meghívottjainak bátorságát, mert úgy érkeztek Moszkvába, hogy a Volodimir Zelenszkij részéről elhangzott fenyegetésről tudtak, de arról nem, hogy a helyzet megoldódott.

Egy Zelenszkijjel tartandó személyes találkozó lehetőségéről azt mondta, hogy ettől nem zárkózik el, de megismételte, ha az ukrán vezető személyes találkozót akar, utazzon el Moszkvába. Ugyanakkor hangot adott álláspontjának, miszerint egy ilyen találkozónak a végpontot kell jelentenie, nem pedig egyszerű tárgyalást. Úgy vélekedett, hogy az ukrajnai konfliktus a végéhez közeledik.

Putyin az örményeknek: az ukrajnai konfliktus azután kezdődött, hogy Kijev hangot adott hasonló terveinek

Örményország azon szándékával kapcsolatban, hogy csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, Putyin azt hangoztatta, hogy ez a téma megkülönböztetett figyelmet igényel, mivel az ukrajnai konfliktus éppen azután kezdődött el, hogy Kijev hangot adott hasonló terveinek. Hangsúlyozta: Jerevánnak haladéktalanul el kell döntenie, hogy az EU vagy az Eurázsiai Gazdasági Unió részese kíván lenni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Véleményem szerint az örmény állampolgárokkal és velünk, mint fő gazdasági partnerükkel szemben az lenne a helyes, ha mielőbb döntést hoznának. Például népszavazást tartanának. Ez nem a mi dolgunk, de teljesen logikus lenne

- mondta.

Az elnök szerint Oroszország a maga részéről le fogja vonni a következtetéseket, és az "intelligens és kölcsönösen előnyös válás" útját választhatja. Putyin javasolta, hogy ezt a témát vitassák meg az Eurázsiai Gazdasági Unió következő csúcstalálkozóján, emlékeztetve arra, hogy Jereván jelentős előnyöket élvez e tömörülés keretében egyebek között a mezőgazdaságban, a feldolgozóiparban, valamint a migráció és a vámok ügyében.

Fotó: Jevgenyija Novozsenyina, MTI/MTVA
#európai unió #ukrajna #oroszország #világ #vlagyimir putyin #külpolitika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:04
09:29
08:57
08:30
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 10.
Egyre durvul az árverseny: ezek most a legolcsóbb új autók Magyarországon, egyetleg kínai modell a toplistán
2026. május 9.
Olcsó sör, romkocsmák, káosz: most dől el, kitörhet-e a bulifőváros csapdájából Budapest turizmusa
2026. május 10.
Csillapodott a roham, de egyes helyeken még mindig sorra veszik a házakat a Balatonnál: mégis, mit tudhatnak?
2026. május 10.
Hatalmas változások jöhetnek: most te is beleszólhatsz, hogyan fejlődjön tovább a Pénzcentrum
2026. május 9.
Magyar Péter: Működő és emberséges Magyarországot építünk - itt van a miniszterelnök teljes beiktatási beszéde!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 10. vasárnap
Ármin, Pálma
19. hét
Május 10.
A madarak és fák napja
Május 10.
Mentők napja
Május 10.
Mozogj az egészségedért világnap
Május 10.
Baromfi világnap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hamarosan örökre búcsút mondhatunk a május elsejei munkaszüneti napnak? Már elindult a folyamat, minden egy irányba mutat
2
1 hete
Ilyen még sosem történt az ukrán háború kezdete óta: maga Putyin kérte a tűzszünetet - óriási bajban van Oroszország?
3
1 hete
Vészjósló kijelentést tett a lengyel miniszterelnök: hónapokon belül támadhatnak az oroszok, Amerika nem fog segíteni
4
5 napja
Gigantikus robbanás végzett a munkásokkal a gigagyárban: robotokkal kutatnak a túlélők után, hajszálon múlt a még nagyobb katasztrófa
5
6 napja
Beigazolódott Putyin legnagyobb félelme: lecsaptak az ukránok, óriási a pánik a gigantikus orosz népünnepély előtt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Átlagkár
Adott üzletágon belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett káresemények hányadosa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 10. 10:04
Csillapodott a roham, de egyes helyeken még mindig sorra veszik a házakat a Balatonnál: mégis, mit tudhatnak?
Pénzcentrum  |  2026. május 10. 09:29
Hatalmas változások jöhetnek: most te is beleszólhatsz, hogyan fejlődjön tovább a Pénzcentrum
Agrárszektor  |  2026. május 10. 09:33
Döbbenetes a helyzet Budapesten: ijesztő, mit találtak az ivóvízben
Pénzcentrum KVÍZ - Teszteld a tudásod!
Naponta friss kvíz kérdések; tudáspróba; tesztek felnőtteknek.
Most nem
Játszom!