A globális rendszer túlélése azon múlik, hogy a szereplők képesek-e kevesebb pénzből, egyenrangúbb partnerségben, a helyi igényekhez igazodva és mérhetőbb hatással dolgozni.
Súlyos katonai fenyegetést szimatol az Egyesült Államok: a korábbi elnök is a vádlottak padjára kerülhet
Az Egyesült Államok és Kuba közötti feszültség tovább nőhet, miután a Reuters értesülése szerint a Trump-adminiszáció vádat készül emelni Raúl Castro korábbi kubai elnök ellen. A tervezett eljárás a kubai vezetés és az amerikai hírszerzés közötti konfliktus újabb súlyos fordulatának számít.
A Reuters szerint a vádemelés középpontjában az 1996-os incidens állhat, amikor a kubai légierő lelőtte a Brothers to the Rescue nevű szervezet két repülőgépét. A támadásban négy kubai emigráns halt meg. Washington szerint a gépek nemzetközi légtérben repültek, Kuba azonban azt állította, hogy megsértették az ország légterét.
Az Axios korábbi értesülése szerint az amerikai kormányzat közben egyre nagyobb biztonsági fenyegetésként tekint Kubára, különösen a kubai drónprogram és az iráni katonai kapcsolatok miatt. Az amerikai hírszerzés attól tart, hogy Havanna új katonai képességeket építhet ki a térségben.
A Reuters beszámolója szerint Kubában egyre többen tartanak attól, hogy a Raúl Castro elleni amerikai eljárás akár egy keményebb washingtoni fellépés előjele is lehet. Többen attól félnek, hogy az Egyesült Államok a venezuelai forgatókönyvhöz hasonló nyomásgyakorlásra készülhet.
A Reuters szerint a Trump-adminisztráció az elmúlt hónapokban jelentősen fokozta a nyomást Kubán. Az amerikai szankciók és az üzemanyagellátás korlátozása súlyos gazdasági nehézségeket és áramkimaradásokat okozott a szigetországban.
Kubai részről hivatalosan egyelőre nem reagáltak a lehetséges vádemelésre, Bruno Rodríguez külügyminiszter ugyanakkor korábban hangsúlyozta, hogy Kuba továbbra is megvédi szuverenitását és politikai rendszerét.
