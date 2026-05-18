2026. május 18. hétfő Erik, Alexandra
18 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bandar Abbes, Irán - 2012. február 28. : Szállítóhajó a Hormuzi-szorosban.
Világ

Kiszivárgott az Egyesült Államok új javaslata: váratlan engedményt tehetnek a fenyegető olajválság árnyékában

Pénzcentrum
2026. május 18. 14:43

Új fordulat körvonalazódhat az amerikai–iráni tárgyalásokban: egy iráni forrás szerint Washington hajlandó lenne ideiglenesen felfüggeszteni az iráni olajszektort sújtó szankciókat a tárgyalások idejére. Az iráni fél azonban továbbra is a teljes szankciófeloldást követeli az esetleges megállapodás feltételeként.

A Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség értesülései szerint az Egyesült Államok új javaslatában már elfogadta, hogy a tárgyalások időszakára ideiglenesen feloldja az Irán olajexportját érintő szankciókat – erről az iráni tárgyalódelegációhoz közeli forrás beszélt a lapnak. A forrás szerint a szankciók átmeneti felfüggesztése szerepel az amerikai ajánlatban, szemben a korábbi javaslatokkal.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az intézkedés az amerikai Pénzügyminisztérium külföldi vagyonelemek ellenőrzéséért felelős hivatalának (OFAC) szankcióira vonatkozna addig, amíg a felek végleges megállapodásra nem jutnak. Irán ugyanakkor továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az összes szankció teljes megszüntetése része legyen az amerikai kötelezettségvállalásoknak. 

Korábban Trump azt üzente: ketyeg az óra

Trump nem sokkal korábban még a Truth Social platformján figyelmeztette Iránt, hogy "ketyeg az óra", és sürgette a megállapodást. "Jobban teszik, ha GYORSAN lépnek, különben nem marad belőlük semmi" – írta az elnök, aki vasárnap Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is egyeztetett telefonon.

Irán hétfőn közölte, hogy válaszolt a legújabb amerikai javaslatra, a párbeszéd pedig a pakisztáni közvetítőkön keresztül folytatódik. A Mehr hírügynökség ugyanakkor arról számolt be, hogy Washington nem tett érdemi engedményeket az ország felé, ez pedig a tárgyalások "holtpontra jutásához" vezethet.

A Tasnim hírügynökség szerint Irán többek között azonnali tűzszünetet követel minden fronton, ebbe pedig beletartoznak az Izrael által a Hezbollah ellen Libanonban folytatott hadműveletek is. Teherán emellett az iráni kikötők amerikai tengeri blokádjának feloldását, az újabb támadások elleni garanciákat, valamint háborús kártérítést vár. További feltételük a szuverenitásuk elismerése a Hormuzi-szoros felett. Trump korábban ezeket a követeléseket "teljesen elfogadhatatlannak" minősítette, míg az iráni külügyi szóvivő "felelősségteljesnek" és "nagylelkűnek" nevezte azokat.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A Fars hírügynökség jelentése szerint Washington válaszul öt feltételt szabott. Ezek között szerepel, hogy Irán mindössze egyetlen nukleáris létesítményt tarthasson üzemben, és adja át dúsított uránkészletét az Egyesült Államoknak. Trump pénteken ugyanakkor jelezte, hogy elfogadná az iráni atomprogram húszéves szüneteltetését is. Ez a korábbi, a program teljes felszámolására vonatkozó követeléshez képest jelentős elmozdulásnak tűnik.

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított nagyszabású légicsapásokat Irán ellen. Az áprilisi tűzszünetet a felek nagyrészt betartják, bár szórványos összecsapásokra még sor kerül. Irán továbbra is ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, ami gyakorlatilag lezárja ezt a létfontosságú vízi utat. Ezen a szakaszon halad át a világ kőolaj- és LNG-forgalmának mintegy ötöde. Az intézkedés a globális olajárak megugrásához vezetett, miközben az Egyesült Államok az iráni kikötők blokádjával igyekszik nyomást gyakorolni Teheránra.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #világ #donald trump #izrael #irán #olajár #háború #kőolaj #Közel-Kelet #benjamin netanjahu #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:44
15:32
15:12
15:00
14:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 18.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
2026. május 17.
Gyulay Zsolt: kevésen múlt, hogy nem vitték el a Forma-1-et Magyarországról, nagyon kemény harc megy a háttérben
2026. május 18.
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
2026. május 18.
Így foglalhatsz pofátlanul olcsón rengeteg hazai szállodában: itt a trükk, amit a profik használnak
2026. május 17.
Ezeket a nyugati márkákat tiltották ki Orbánék Magyarországról: évtizedes a lemaradás
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. május 18. hétfő
Erik, Alexandra
21. hét
Május 18.
A múzeumok nemzetközi világnapja
Május 18.
Az internet világnapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Megszólalt a magyarországi sorkatonaság visszaállításáról Ruszin-Szendi Romulusz: erre lehet készülni
2
1 hete
Végre meglépték, szigorú tilalom lép életbe Magyarországon: ennek rengeteg állatbarát fog örülni
3
1 hete
Vészjósló üzenetet küldött Vlagyimir Putyin: újabb állam juthat Ukrajna sorsára, ha az Európai Uniót választja
4
4 napja
Éjszakai bejelentés: Zelenszkij reagált Magyar Péter szavaira, drámai figyelmeztetést adott ki egész Európának
5
5 napja
Visszafelé sült el a miniszterelnök elkeseredett lépése: megindult a lavina, sorra menekülnek a politikusok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 14:29
Németh Balázs és a 150%-os demencia: így drágultak a banki díjak a Fidesz-KDNP alatt az elmúlt 16 évben
Pénzcentrum  |  2026. május 18. 13:03
Ezért nyitnak egyre kevesebb boltot a nemzetközi láncok Magyarországon: kiderült, mi riasztja el a befektetőket
Agrárszektor  |  2026. május 18. 15:33
Gigantikus üzletet ütött nyélbe Donald Trump Kínával: ez váratlan volt
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm