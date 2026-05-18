Kiszivárgott az Egyesült Államok új javaslata: váratlan engedményt tehetnek a fenyegető olajválság árnyékában
Új fordulat körvonalazódhat az amerikai–iráni tárgyalásokban: egy iráni forrás szerint Washington hajlandó lenne ideiglenesen felfüggeszteni az iráni olajszektort sújtó szankciókat a tárgyalások idejére. Az iráni fél azonban továbbra is a teljes szankciófeloldást követeli az esetleges megállapodás feltételeként.
A Tasnim félhivatalos iráni hírügynökség értesülései szerint az Egyesült Államok új javaslatában már elfogadta, hogy a tárgyalások időszakára ideiglenesen feloldja az Irán olajexportját érintő szankciókat – erről az iráni tárgyalódelegációhoz közeli forrás beszélt a lapnak. A forrás szerint a szankciók átmeneti felfüggesztése szerepel az amerikai ajánlatban, szemben a korábbi javaslatokkal.
Az intézkedés az amerikai Pénzügyminisztérium külföldi vagyonelemek ellenőrzéséért felelős hivatalának (OFAC) szankcióira vonatkozna addig, amíg a felek végleges megállapodásra nem jutnak. Irán ugyanakkor továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy az összes szankció teljes megszüntetése része legyen az amerikai kötelezettségvállalásoknak.
Korábban Trump azt üzente: ketyeg az óra
Trump nem sokkal korábban még a Truth Social platformján figyelmeztette Iránt, hogy "ketyeg az óra", és sürgette a megállapodást. "Jobban teszik, ha GYORSAN lépnek, különben nem marad belőlük semmi" – írta az elnök, aki vasárnap Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is egyeztetett telefonon.
Irán hétfőn közölte, hogy válaszolt a legújabb amerikai javaslatra, a párbeszéd pedig a pakisztáni közvetítőkön keresztül folytatódik. A Mehr hírügynökség ugyanakkor arról számolt be, hogy Washington nem tett érdemi engedményeket az ország felé, ez pedig a tárgyalások "holtpontra jutásához" vezethet.
A Tasnim hírügynökség szerint Irán többek között azonnali tűzszünetet követel minden fronton, ebbe pedig beletartoznak az Izrael által a Hezbollah ellen Libanonban folytatott hadműveletek is. Teherán emellett az iráni kikötők amerikai tengeri blokádjának feloldását, az újabb támadások elleni garanciákat, valamint háborús kártérítést vár. További feltételük a szuverenitásuk elismerése a Hormuzi-szoros felett. Trump korábban ezeket a követeléseket "teljesen elfogadhatatlannak" minősítette, míg az iráni külügyi szóvivő "felelősségteljesnek" és "nagylelkűnek" nevezte azokat.
A Fars hírügynökség jelentése szerint Washington válaszul öt feltételt szabott. Ezek között szerepel, hogy Irán mindössze egyetlen nukleáris létesítményt tarthasson üzemben, és adja át dúsított uránkészletét az Egyesült Államoknak. Trump pénteken ugyanakkor jelezte, hogy elfogadná az iráni atomprogram húszéves szüneteltetését is. Ez a korábbi, a program teljes felszámolására vonatkozó követeléshez képest jelentős elmozdulásnak tűnik.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított nagyszabású légicsapásokat Irán ellen. Az áprilisi tűzszünetet a felek nagyrészt betartják, bár szórványos összecsapásokra még sor kerül. Irán továbbra is ellenőrzése alatt tartja a Hormuzi-szorost, ami gyakorlatilag lezárja ezt a létfontosságú vízi utat. Ezen a szakaszon halad át a világ kőolaj- és LNG-forgalmának mintegy ötöde. Az intézkedés a globális olajárak megugrásához vezetett, miközben az Egyesült Államok az iráni kikötők blokádjával igyekszik nyomást gyakorolni Teheránra.
