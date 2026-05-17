Ezek az átalakítások alapvetően írhatják át az EU működését és költségvetési rendszerét.
Fű alatt indult meg a globális háború: olyat tiltanak be, amire a fél világnak égető szüksége van
Az elmúlt tizenöt évben ötszörösére nőtt a stratégiai nyersanyagok exportját korlátozó intézkedések száma. Miközben a zöld és digitális átállás, valamint a hadiipar felfutása miatt drasztikusan nő a kereslet, a kínálat továbbra is néhány ország – kiemelten Kína – kezében összpontosul. Az egyre szigorúbb kiviteli tilalmak és a növekvő geopolitikai feszültségek tartós ellátási kockázatot jelentenek a fejlett gazdaságok számára - írta meg a Portfolio.
A lítium, a grafit, a kobalt, a nikkel és a ritkaföldfémek elengedhetetlenek az akkumulátorgyártáshoz, a félvezetőiparhoz, a mesterséges intelligencia infrastruktúrájához és a modern haditechnikához. A globális kitermelés és feldolgozás piaca azonban rendkívül koncentrált. A három legnagyobb termelő adja a kobalt-, lítium- és nikkelkínálat több mint kétharmadát. A ritkaföldfémek esetében ez az arány a 90 százalékot is eléri. A piac egyértelmű dominánsa Kína, amely a ritkaföldfémek és a grafit mintegy 70 százalékát, míg a germánium és a magnézium több mint 90 százalékát ellenőrzi.
Ezt a sérülékeny rendszert egyre jobban terhelik a szaporodó exportkorlátozások. Az OECD friss adatai szerint a globális kobalt- és mangánkereskedelem mintegy 70 százalékát, a grafit és a ritkaföldfémek piacának pedig közel felét érinti valamilyen korlátozás. Az orosz-ukrán háború kitörését követően a nyersanyagárak drasztikus kilengéseket mutattak. A lítium ára rövid idő alatt a hétszeresére ugrott, de a kobalt és a ritkaföldfémek is jelentősen drágultak. Bár 2024-re a piac némileg megnyugodott, a legtöbb ipari fém ára továbbra is a 2015-ös bázisszint felett maradt.
A korlátozások bevezetésében már nemcsak a hagyományos nagy szereplők, hanem egyre több afrikai és ázsiai ország – például Mianmar, Sierra Leone, Nigéria és Kazahsztán – is aktívan részt vesz. Bár a leggyakoribb eszközök továbbra is az exportvámok és az engedélyezési kötelezettségek, aggasztó tendencia, hogy az új intézkedések negyede már teljes kiviteli tilalom, további 12 százaléka pedig kvóta. A kitermelő államok logikája egyértelmű: a nyersanyagokat nem akarják feldolgozatlanul kiengedni az országból. Céljuk, hogy a magasabb hozzáadott értéket teremtő feldolgozóipart helyben építsék ki, miközben azonnali költségvetési bevételekre is szert tesznek.
Ez a folyamat komoly kihívás elé állítja a fejlett gazdaságokat. Nagy-Britannia, Dél-Korea és Japán kritikus nyersanyagokból származó importjának körülbelül ötöde eleve korlátozásokkal sújtott országokból érkezik. Bár az Európai Unió az elmúlt időszakban tett lépéseket a beszerzési források diverzifikálására, az európai ipar kitettsége és függősége továbbra is magas. Az elektrifikáció, az adatközpontok robbanásszerű terjedése és a globális védelmi beruházások miatt a kereslet a jövőben csak fokozódni fog. Emiatt a kritikus nyersanyagokért folyó ádáz verseny a világgazdaság tartós és meghatározó elemévé vált.
Súlyos bajba került Ukrajna: kiderült az igazság a pusztító veszteségekről, alig maradt bevethető eszköz
A háború negyedik évére drámaian megfogyatkozott Ukrajna gyalogsági harcjármű-állománya.
Lépett a Trump-kormányzat az orosz korlátozások ügyében: történelmi krízis és elképesztő drágulás fenyeget
A Trump-kormányzat hagyta lejárni az orosz nyersolaj vásárlását engedélyező szankciós mentességet.
Kínos ellentmondásba keveredett Trump: a távol-keleti nagyhatalom egészen mást állít a gigantikus üzletről
Megállapodott az Egyesült Államok és Kína egyes termékeket érintő vámok kölcsönös csökkentéséről a kétoldalú kereskedelem élénkítése érdekében.
Trump kudarca után Putyin veszi be a keleti nagyhatalmat: óriási áttörést hozhat az orosz elnök útja
Az út mindössze néhány nappal azután zajlik, hogy Donald Trump amerikai elnök befejezte saját pekingi államlátogatását
21 lecke, amit a Nyugat keservesen tanult meg Ukrajnában: ezek a felismerések örökre átírhatják Európa jövőjét
21 kemény lecke arról, miért nem térhetünk már vissza a 2022 előtti világrendhez.
Súlyos hibát vétett Donald Trump a szakértők szerint: egyenesen Irán kezére játszik a stratégiájával?
Elemzők szerint az amerikai elnök fenyegetésekkel, ultimátumokkal és sértésekkel tarkított stratégiája inkább mélyíti a patthelyzetet.
Hivatali idejének első évfordulójára történelmi mélypontra, 16 százalékra zuhant Friedrich Merz német kancellár népszerűsége.
Donald Trump amerikai elnök szerint még a republikánusok politikai érdekei sem írhatják felül azt a célt, hogy Irán ne juthasson atomfegyverhez.
Sorsa hivatalosan még nem tisztázott, de izraeli biztonsági források szerint a kiiktatása nagy valószínűséggel sikeres volt.
A kormány több százmillió liter üzemanyagot szabadított fel a stratégiai tartalékból a hazai ellátás biztosítása érdekében.
Teljesen kilóg a többi nyelv közül a magyar: váratlan dolog teszi ennyire különlegessé az anyanyelvünket
Körülbelül 13-14 millióan beszélnek magyarul a világon. De vajon hol élnek a magyar közösségek, és mitől ennyire különleges a nyelvünk? Mutatjuk!
Donald Trumpnál betelt a pohár: meglépte a legrosszabbat a közel-keleti állam, veszélyben a világ kőolajellátása
Irán továbbra sem bízik az Egyesült Államokban, a pakisztáni közvetítéssel zajló béketárgyalások pedig elakadtak.
Felfoghatatlan tragédia Ukrajnában: gyermekeket is maguk alá temettek a romok a pusztító orosz rakétacsapás után
Orosz rakétacsapás ért egy kijevi lakóépületet szerda este. A támadásban 24 ember, köztük három gyermek vesztette életét.
Betelt a pohár Donald Trumpnál: drasztikus csapást a nyakába kap Európa, Putyin dörzsölheti a tenyerét
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter váratlanul leállított két európai csapattelepítést, és elrendelte több katonai egység kivonását a kontinensről.
Végleg elzárják a pénzcsapot a brit királyi családnál: példátlan dolog történik, vége a mesés luxusnak
Évtizedek óta először csökkentik a brit királyi család működését finanszírozó állami támogatást.
Legkésőbb 2029-re Oroszország készen állhat arra, hogy katonai konfliktust provokáljon a NATO-val – figyelmeztetett Carsten Breuer német főparancsnok.
A legújabb éghajlati jelentés adatai szerint a globális felmelegedés üteme a duplájára gyorsult: szinte minden klímamutató drasztikusan romlott a legutóbbi, 2021-es IPCC-jelentés óta.
Trump szerint Kína 200 Boeing repülőt rendelhet, és több amerikai energiahordozót vásárolna.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n