2026. november 1. vasárnap Marianna
7 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A tóparti fa járdára hulló őszi levél.
Utazás

Esővel és hideggel indul a november: mutatjuk, milyen idő vár ránk a jövő hét elején

Pénzcentrum
2026. november 1. 19:35 2 perc

Nem indul túl biztatóan az új hét, hétfőn országszerte sok felhőre és többfelé esőre készülhetünk. A HungaroMet előrejelzése szerint november 2-án döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és bár az északkeleti országrészben vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, az ország nagy részén csak kevés napsütésre van kilátás.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A csapadék többfelé várható, jellemzően kisebb, időszakos eső formájában. Az északi és északkeleti megyékben lesz a legkisebb az esélye annak, hogy eleredjen az eső. A szél északi irányból fúj majd, többfelé megélénkülhet, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Bükk és a Zempléni-hegység környékén erős széllökések is előfordulhatnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hőmérséklet sem lesz különösebben magas. Hajnalban mínusz 1 és 8 fok közötti értékekre ébredhetünk, délután pedig általában 7 és 13 fok között alakul a maximum.

Kedden még nagyrészt felhős idő várható, de északon és északkeleten már hosszabb időszakokra is felszakadozhat a felhőtakaró. Délnyugaton ezzel szemben továbbra is borult maradhat az ég. A reggeli órákra az ország nagy részén megszűnik a csapadék, napközben már inkább csak a déli határ mentén fordulhat elő helyenként kisebb eső. Az északi, északkeleti szél ugyanakkor továbbra is élénk maradhat, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti országrészben erősebb széllökések is lehetnek.

A hajnali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, délutánra pedig 8–15 fokig emelkedhet a levegő hőmérséklete. Vagyis a hét első két napján még nem számíthatunk igazán kellemes, kirándulóidőre, de keddre már valamelyest javulhatnak a körülmények. 

Szerdán visszatérhet a napsütés, de hidegek lesznek a reggelek

November 4-én, szerdán már kedvezőbb fordulat jöhet. A HungaroMet előrejelzése szerint tovább csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüthet a nap, bár délen és nyugaton maradhatnak tartósabban felhős körzetek. Csapadékra már nem igazán kell számítani.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A szél északias irányú marad, elsősorban az északkeleti és keleti országrészben élénkülhet meg, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett területeken gyenge fagy is előfordulhat.

Délután 8–13 fokot mérhetünk. A hét közepére tehát több napsütés érkezhet, de a reggeli órákban már egyértelműen érezhető lesz a novemberi lehűlés. 

A következő hét elejének időjárása így meglehetősen változatosan alakulhat. Hétfőn még az esernyőkre lesz a legnagyobb szükség, kedden fokozatosan csökken a csapadék esélye, szerdán pedig már többfelé naposabb idő jöhet. Aki reggel indul útnak, annak érdemes melegebb öltözékkel készülni, különösen a hét közepén várható hideg hajnalok miatt.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #fagy #november #csapadék #lehűlés #időjárás előrejelzés #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:44
20:03
19:35
19:07
18:34
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 30. 19:04 Megroppantak a techóriások: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 30. 13:45 Hidegzuhanyként érkezett a magyar GDP-adat: meglepő mozgásba kezdett a forint
október 30. 10:45 Ütik a tőzsdéket: esik az OTP, óriási kriptorablás és amerikai tech-zuhanás rázza meg a piacokat
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. november 1.
Kellemetlen meglepetés a magyar boltok kasszáinál: ezek az árak elszálltak, hiába alacsony az infláció
2026. október 31.
Tömeges boltbezárási hullám söpör végig Magyarországon: egyre több kis üzlet vérzik el, a nagy láncok is szenvednek
2026. november 1.
Havi közel egymillió forintos fizetés várhat a jelentkezőkre: végzettség és nyelvtudás nélkül is lehet próbálkozni
2026. november 1.
Nagy meglepetést okoztak a magyar fiatalok: ebben még a svédek és a hollandok is lemaradnak mögöttük
2026. november 1.
Új lakhatási forma hódíthatja meg Budapestet: már 110 ezer forintért is lehet szobát bérelni, de van egy csavar
NAPTÁR
Tovább
2026. november 1. vasárnap
Marianna
44. hét
November 1.
Mindenszentek (katolikus)
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
2
5 napja
Már látszik, milyen tél vár Magyarországra: veszélyes fordulat jöhet az időjárásban - ezt okozza a szuper El Niño
3
5 napja
Vitézy Dávid bejelentése: emeletes Volán buszokkal váltják ki az InterCity-vonatokat, hatalmas járműbeszerzés indul
4
1 hete
Megérkezett az első hó! Errefelé már 1-2 centi esett: készülhetnek a közlekedők
5
3 hete
Olyan front érkezik Magyarországra, amire rég volt példa: erre senki sem számított
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó alapja
az adó tárgyának az az egységnyi mennyisége, amely alapján az adót meghatározzák.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. november 1. 19:07
Havi közel egymillió forintos fizetés várhat a jelentkezőkre: végzettség és nyelvtudás nélkül is lehet próbálkozni
Pénzcentrum  |  2026. november 1. 18:03
Kvíz: Ismered a régi temetési szokásainkat? Kiderül, mennyire vagy jártas a halál körüli babonákban!
Agrárszektor  |  2026. november 1. 20:27
Megvan a pontos dátum: ekkor nyitnak meg a magyar főváros leghíresebb adventi vásárai