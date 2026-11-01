Esővel és hideggel indul a november: mutatjuk, milyen idő vár ránk a jövő hét elején

Nem indul túl biztatóan az új hét, hétfőn országszerte sok felhőre és többfelé esőre készülhetünk. A HungaroMet előrejelzése szerint november 2-án döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és bár az északkeleti országrészben vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, az ország nagy részén csak kevés napsütésre van kilátás.

A csapadék többfelé várható, jellemzően kisebb, időszakos eső formájában. Az északi és északkeleti megyékben lesz a legkisebb az esélye annak, hogy eleredjen az eső. A szél északi irányból fúj majd, többfelé megélénkülhet, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Bükk és a Zempléni-hegység környékén erős széllökések is előfordulhatnak.

A hőmérséklet sem lesz különösebben magas. Hajnalban mínusz 1 és 8 fok közötti értékekre ébredhetünk, délután pedig általában 7 és 13 fok között alakul a maximum.

Kedden még nagyrészt felhős idő várható, de északon és északkeleten már hosszabb időszakokra is felszakadozhat a felhőtakaró. Délnyugaton ezzel szemben továbbra is borult maradhat az ég. A reggeli órákra az ország nagy részén megszűnik a csapadék, napközben már inkább csak a déli határ mentén fordulhat elő helyenként kisebb eső. Az északi, északkeleti szél ugyanakkor továbbra is élénk maradhat, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti országrészben erősebb széllökések is lehetnek.

A hajnali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, délutánra pedig 8–15 fokig emelkedhet a levegő hőmérséklete. Vagyis a hét első két napján még nem számíthatunk igazán kellemes, kirándulóidőre, de keddre már valamelyest javulhatnak a körülmények.

Szerdán visszatérhet a napsütés, de hidegek lesznek a reggelek

November 4-én, szerdán már kedvezőbb fordulat jöhet. A HungaroMet előrejelzése szerint tovább csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüthet a nap, bár délen és nyugaton maradhatnak tartósabban felhős körzetek. Csapadékra már nem igazán kell számítani.

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A szél északias irányú marad, elsősorban az északkeleti és keleti országrészben élénkülhet meg, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett területeken gyenge fagy is előfordulhat.

Délután 8–13 fokot mérhetünk. A hét közepére tehát több napsütés érkezhet, de a reggeli órákban már egyértelműen érezhető lesz a novemberi lehűlés.

A következő hét elejének időjárása így meglehetősen változatosan alakulhat. Hétfőn még az esernyőkre lesz a legnagyobb szükség, kedden fokozatosan csökken a csapadék esélye, szerdán pedig már többfelé naposabb idő jöhet. Aki reggel indul útnak, annak érdemes melegebb öltözékkel készülni, különösen a hét közepén várható hideg hajnalok miatt.