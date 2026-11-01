Újabb jelentős vasúti fejlesztések indulhatnak az észak-balatoni vonalon, miután elérhetővé váltak a szükséges uniós források.
Esővel és hideggel indul a november: mutatjuk, milyen idő vár ránk a jövő hét elején
Nem indul túl biztatóan az új hét, hétfőn országszerte sok felhőre és többfelé esőre készülhetünk. A HungaroMet előrejelzése szerint november 2-án döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég, és bár az északkeleti országrészben vékonyabb, szakadozottabb lehet a felhőzet, az ország nagy részén csak kevés napsütésre van kilátás.
A csapadék többfelé várható, jellemzően kisebb, időszakos eső formájában. Az északi és északkeleti megyékben lesz a legkisebb az esélye annak, hogy eleredjen az eső. A szél északi irányból fúj majd, többfelé megélénkülhet, a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Bükk és a Zempléni-hegység környékén erős széllökések is előfordulhatnak.
A hőmérséklet sem lesz különösebben magas. Hajnalban mínusz 1 és 8 fok közötti értékekre ébredhetünk, délután pedig általában 7 és 13 fok között alakul a maximum.
Kedden még nagyrészt felhős idő várható, de északon és északkeleten már hosszabb időszakokra is felszakadozhat a felhőtakaró. Délnyugaton ezzel szemben továbbra is borult maradhat az ég. A reggeli órákra az ország nagy részén megszűnik a csapadék, napközben már inkább csak a déli határ mentén fordulhat elő helyenként kisebb eső. Az északi, északkeleti szél ugyanakkor továbbra is élénk maradhat, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti országrészben erősebb széllökések is lehetnek.
A hajnali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, délutánra pedig 8–15 fokig emelkedhet a levegő hőmérséklete. Vagyis a hét első két napján még nem számíthatunk igazán kellemes, kirándulóidőre, de keddre már valamelyest javulhatnak a körülmények.
Szerdán visszatérhet a napsütés, de hidegek lesznek a reggelek
November 4-én, szerdán már kedvezőbb fordulat jöhet. A HungaroMet előrejelzése szerint tovább csökken a felhőzet, egyre többfelé kisüthet a nap, bár délen és nyugaton maradhatnak tartósabban felhős körzetek. Csapadékra már nem igazán kell számítani.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szél északias irányú marad, elsősorban az északkeleti és keleti országrészben élénkülhet meg, néhol erős lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 6 fok között alakul, de a kevésbé felhős, szélvédett területeken gyenge fagy is előfordulhat.
Délután 8–13 fokot mérhetünk. A hét közepére tehát több napsütés érkezhet, de a reggeli órákban már egyértelműen érezhető lesz a novemberi lehűlés.
A következő hét elejének időjárása így meglehetősen változatosan alakulhat. Hétfőn még az esernyőkre lesz a legnagyobb szükség, kedden fokozatosan csökken a csapadék esélye, szerdán pedig már többfelé naposabb idő jöhet. Aki reggel indul útnak, annak érdemes melegebb öltözékkel készülni, különösen a hét közepén várható hideg hajnalok miatt.
November első napján, vasárnap valamivel enyhébb, de továbbra is hűvös idő várható Magyarországon.
avaly 93 tűzeset történt a temetőkben és azok környékén, idén azonban már 103 esetet regisztráltak.
Erre figyeljen, aki hétvégén temetőbe indul: rendkívüli járatok jönnek, több helyen változik a közlekedés
Nagyobb járműkapacitással és sűrített járatokkal készül a MÁV-csoport és a Budapesti Közlekedési Központ a mindenszenteki és halottak napi hétvégére.
Aki a hétvégén temetőlátogatást, kirándulást vagy szabadtéri programot tervez, annak érdemes megnéznie a friss előrejelzést.
Forgalomkorlátozások jönnek Budapesten mindenszentek és halottak napja miatt, több temető környékén is változik a közlekedés.
Európa legjobb hotelei közé választották a W Budapestet: a Drechsler-palota újra felkerült a kontinens luxustérképére
Európa legjobb szállodái közé választották a W Budapestet: a Readers’ Choice Awards rangsorban az Andrássy úti luxushotel a „Rest of Europe” kategória 17. helyén végzett.
Olyan válság jöhet 2027-ben Magyarországon, amire még nem volt példa: már idén eldőlhet az első dominó
Ha az őszi-téli időszak sem hoz elegendő csapadékot, egy újabb forró, száraz nyár az ideinél is súlyosabb következményekkel járhat Magyarországon.
Borult, szeles és helyenként esős időre számíthatunk ezen a hétvégén.
Történelmi döntés született: gigantikus vasútfejlesztésre készül a magyar kormány a szomszédos állammal
Andrej Babis cseh és Magyar Péter magyar miniszterelnök egyaránt a pragmatikus, nemzeti érdekeken alapuló szövetség fontosságát hangsúlyozta.
A Pénzcentrum 2026. október 30.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Már novemberben nyitnak a mesés ünnepi vásárok Ausztriában: így kerülheted el a tömeget és a drágaságot
Néhány héten belül megnyitják kapuikat az idei osztrák karácsonyi vásárok.
A spanyol vasúti baleseteket vizsgáló bizottság (CIAF) 74-re emelte az urdai vasúti szerencsétlenségben meghaltak számát csütörtök délután közzétett jelentésében.
Mesterséges vízpótlás nélkül a század végére akár három különálló medencére is szakadhat a Balaton
Történelmi megállapodást kötött Vitézy Dávid: szupervonatok köthetik össze Magyarországot a környező fővárosokkal
Újabb lendületet kaphatnak a Magyarországot Csehországgal és a régió többi országával összekötő vasúti fejlesztések.
Rengeteg pénzről döntött a kormány tegnap este: több milliárd forint többletforráshoz jut Vitézy Dávid minisztériuma
A kormány legújabb döntései nyomán több milliárd forintos többletforráshoz jut a közlekedési ágazat.
A Pénzcentrum 2026. október 29.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Több csomópontban is forgalomkorlátozásra kell számítani november 2-án és 3-án az M0-s autóúton és az M2-es autópályán.
Rekordközeli nyári forgalmat hozott Budapest: a szállodák vendégszáma közel 10 százalékkal nőtt, az árak is emelkedtek.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.