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Vásárlás

Teljes vasárnapi boltzár jön Magyarországon: ne hagyd az utolsó pillanatra a bevásárlást

Pénzcentrum
2026. október 29. 11:28 3 perc

November 1-jén, vasárnap a nagy élelmiszerláncok üzletei zárva tartanak, mivel mindenszentek munkaszüneti napnak számít. Október 31-én, szombaton és november 2-án, hétfőn viszont a megszokott nyitvatartás szerint lehet majd vásárolni. Az ünnepnapon ugyanakkor egyes kisebb üzletekben, benzinkúti boltokban vagy éjjel-nappilkba szerezhetjük be, ami éppen hiányzik otthonról.

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Aki rendszerint vasárnap intézi a nagybevásárlást, annak ezen a héten érdemes korábbra időzítenie azt. November 1-jén ugyanis mindenszentek lesz, így a szokásos vasárnapi nyitvatartás helyett ünnepnapi boltzárra kell készülni a nagy élelmiszerláncoknál.

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Mindenszentek a keresztény hagyományban az üdvözült lelkek emléknapja, Magyarországon pedig munkaszüneti nap. Idén pedig vasárnapra esik, így nem jár vele plusz szabadnap, a boltok működését azonban érinti. De pánikra semmi ok, a megelőző szombaton és az ünnepet követő hétfőn már a szokásos rend szerint lehet bevásárolni.

Aldi

Az Aldi üzletei november 1-jén, vasárnap zárva tartanak. Október 31-én a megszokott szombati nyitvatartás szerint várják a vásárlókat, november 2-án pedig a szokásos hétfői rendben nyitnak ki.

Auchan

Az Auchan hagyományos áruházaiban sem lehet vásárolni mindenszentek napján. Szombaton még a szokásos hétvégi nyitvatartás lesz érvényes, hétfőn pedig ismét a megszokott rend szerint működnek az üzletek.

CBA, Príma, Coop és Reál

Ezeknél a láncoknál az egyes üzletek nyitvatartása eltérhet, ezért különösen érdemes megnézni a kiválasztott bolt tájékoztatását. November 1-jén a legtöbb egység zárva lesz, de egyes kisebb, önállóan üzemeltetett üzleteknél előfordulhatnak kivételek. Október 31-én és november 2-án alapvetően a megszokott nyitvatartással lehet számolni.

Lidl

A Lidl üzletei október 31-én, szombaton még a szokásos rend szerint működnek, november 1-jén azonban zárva tartanak. Hétfőn ismét a megszokott időpontokban lehet vásárolni.

Penny

A Penny boltjai mindenszentek napján nem nyitnak ki. A bevásárlást szombaton még a normál nyitvatartási időben el lehet intézni, az ünnep utáni első nyitvatartási nap pedig november 2., hétfő lesz.

Spar és Interspar

A hagyományos SPAR szupermarketek és INTERSPAR hipermarketek november 1-jén zárva lesznek. Szombaton és hétfőn a megszokott rend szerint várják a vásárlókat.

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Egyes speciális üzletek, például bizonyos benzinkutakon működő egységek kivételt jelentenek, és vasárnap is nyitva lehetnek.

Tesco

A Tesco hipermarketjei és hagyományos üzletei vasárnap zárva tartanak. Október 31-én a szokásos szombati, november 2-án pedig a megszokott hétfői nyitvatartás szerint lehet bevásárolni. Benzinkutakon működő egységek azonban nyitva tarthatnak.

Hol lehet még vásárolni november 1-jén?

Ahogy említettük, ünnepnapon egyes benzinkúti boltok, köztük bizonyos Spar Express és Despar üzletek is nyitva lehetnek. Emellett néhány kisebb Spar Market és Sparpartner üzlet, családi élelmiszerbolt, éjjel-nappali vagy pékség is fogadhat vásárlókat. Ugyancsak nyitva lehetnek a Tesco által üzemeltetett benzinkutaknál működő boltok is.

Ugyancsak nyitva lehetnek különböző éjjel-nappali boltok is, ám azért indulás érdemes ellenőrizni a kiszemelt üzlet kiírását vagy online tájékoztatását.

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Címlapkép: Getty Images
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