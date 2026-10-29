Szürke a héja, gesztenyeíze van: ezt a különleges magyar sütőtököt a franciák is külön néven, magyar kékként ismerik

Egyre nagyobb területen termesztenek sütőtököt Magyarországon, a hazai termelés pedig továbbra is meghatározó szerepet játszik a belföldi kereslet kiszolgálásában. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint 2026-ban már 1890 hektáron foglalkoznak a népszerű őszi zöldség termesztésével. Évente 35–40 ezer tonna sütőtök teremhet itthon, a termőterület legnagyobb része pedig négy vármegyében összpontosul. Mutatjuk, mely fajták a legnépszerűbbek, és miért számít különlegesnek a nagydobosi sütőtök.

Ahogy beköszönt az ősz, a piacokon és az üzletekben is egyre nagyobb választékban jelenik meg a sütőtök. Az őszi-téli időszak egyik kedvelt zöldsége sokoldalúan felhasználható, tápláló, és megfelelő körülmények között hosszú ideig eltartható. Magyarországon ráadásul évről évre nagyobb területen termesztik.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakmai összefoglalója szerint 2026-ban már 1890 hektáron foglalkoznak sütőtöktermesztéssel. A terület 2022 és 2026 között mintegy 30 százalékkal, 420 hektárral bővült. A hazai termelés éves mennyisége 35–40 ezer tonna körül alakul, miközben az import az elmúlt években ezer tonna alatt maradt. A sütőtök iránti kereslet fokozatosan emelkedik, az egy főre jutó éves fogyasztás pedig megközelítőleg 3,5 kilogramm. A belföldi piac ellátásában így továbbra is a magyar termelők játsszák a főszerepet.

Ezekben a megyékben termesztik a legtöbb sütőtököt

A sütőtök termesztése több magyarországi térségben is jelentős, a termőterület azonban néhány vármegyében összpontosul. A NAK 2026-os adatai alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a legnagyobb terület, 355 hektár. Békés megye 300 hektárral a második helyen áll, ezt Bács-Kiskun követi 240 hektárral, majd Csongrád-Csanád következik 223 hektárral.

Ez a négy megye együttesen a teljes hazai sütőtöktermő terület közel 60 százalékát adja. A termesztés tehát jelentős mértékben koncentrálódik az ország néhány térségében, ahol a hagyományok és a gazdálkodási tapasztalatok is hozzájárulnak a termelés fennmaradásához.

A sütőtök a téli tökfélék közé tartozik, ezért a terméseket teljes biológiai érettségben takarítják be. Megfelelő tárolás mellett a betakarítást követő hónapokban is fogyasztható, így az őszi szezon után télen is fontos része lehet a hazai zöldségkínálatnak.

A 2026-os szezonban az aszály és a nyári hőség a sütőtöktermesztők számára is kihívást jelentett. Az öntözött ültetvények kedvezőbb helyzetben voltak, az előzetes várakozások szerint pedig a termés mennyisége és minősége megközelítheti az előző évi szintet. A tényleges eredményekről a betakarítás befejezését követően lehet pontosabb képet kapni.

Nem minden sütőtök egyforma: ezeket a fajtákat keresik a vásárlók

A sütőtök elnevezés több, eltérő tulajdonságú tökfajtát foglal össze. A legismertebbek közé tartozik a kanadai vagy sonkatök, a muskotálytök, a hokkaido tök és a hagyományos magyar fajták közül a nagydobosi sütőtök. A kanadai sütőtök hosszúkás, körte alakú terméséről, sima, narancsos-bézs héjáról és édes húsáról ismerhető fel. Sokoldalúan elkészíthető, ezért a háztartásokban az egyik legnépszerűbb típusnak számít.

A muskotálytök mély narancssárga hússal és jellegzetes, enyhén muskotályos aromával rendelkezik. A kisebb méretű hokkaido tök intenzív narancssárga színével és karakteres ízével hódít. Megfelelően elkészítve a héja is fogyasztható, ami egyszerűbbé teheti az előkészítését.

A hazai kínálat egyik különleges szereplője a nagydobosi sütőtök. Szürkés-ezüstös héja, élénk narancssárga húsa és gesztenyére emlékeztető, édes íze miatt könnyen felismerhető. A hagyományos magyar fajták megőrzése nemcsak gasztronómiai szempontból fontos, hanem a helyi termesztési kultúra fennmarulásához is hozzájárul.

A tökfélék eredetileg Közép- és Dél-Amerikából származnak, és az európai felfedezők közvetítésével jutottak el a kontinensre. A különféle fajok és fajták azóta számos országban elterjedtek, és a helyi éghajlati viszonyokhoz, valamint a fogyasztói szokásokhoz igazodva váltak a mindennapi konyha részévé.

A nagydobosi sütőtök a magyar gasztronómia egyik különlegessége

A nagydobosi sütőtök Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Nagydobos környékéről vált ismertté. A helyi termesztési hagyományok és a generációkon át végzett szelekció alakította ki jellegzetes tulajdonságait. A fajta a 20. század első felében már a hazai piacokon túl Európában is ismert volt. Francia nyelvterületen a Bleu de Hongrie, vagyis „magyar kék” néven is emlegetik, ami jellegzetes, szürkés-ezüstös héjára utal.

Népszerűségéhez az íze mellett a jó tárolhatósága is hozzájárult. A téli hónapokban is felhasználható alapanyagot jelentett, amelyből sült tök, leves, köret és számos más étel készülhetett. A tökmagot szintén hasznosították, többek között olaj sajtolására.

A hagyományos fajták megőrzése ma is érték, hiszen a változatos kínálat és a helyi termesztési ismeretek fenntartása a magyar zöldségtermesztés sokszínűségét erősíti.

Egészséges és sokoldalú alapanyag az őszi-téli hónapokban

A sütőtök népszerűségét nemcsak az íze és az egyszerű elkészíthetősége magyarázza. Magas víztartalma mellett rostokat és béta-karotint is tartalmaz, utóbbiból a szervezet A-vitamint képes előállítani. Emellett C-vitamin és többféle ásványi anyag is megtalálható benne.

A sütőtök sütve, krémlevesként, töltve, köretként, főzelékként vagy akár süteményekben is felhasználható. Édeskés íze miatt sós és édes fogásokhoz egyaránt jól illik, így a hagyományos receptek mellett új ízkombinációk kipróbálására is lehetőséget ad.

A termesztők szempontjából az is előny, hogy a növény viszonylag jól alkalmazkodik a szárazabb körülményekhez. A tartós csapadékhiány és a szélsőséges nyári hőség ugyanakkor a termés mennyiségére és méretére is hatással lehet. A hazai termőterület bővülése, a fajtaválaszték sokszínűsége és a hagyományos magyar fajták iránti érdeklődés egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a sütőtök a következő években is meghatározó őszi-téli alapanyag maradjon a magyar háztartásokban.