2026. október 29. csütörtök Nárcisz
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Butternut-tök sütése a sütőben sütőtök
Vásárlás

Szürke a héja, gesztenyeíze van: ezt a különleges magyar sütőtököt a franciák is külön néven, magyar kékként ismerik

Pénzcentrum
2026. október 29. 18:32 4 perc
  Gyors összefoglaló
Nincs időd most végigolvasni? Itt a lényeg röviden

Egyre nagyobb területen termesztenek sütőtököt Magyarországon, a hazai termelés pedig továbbra is meghatározó szerepet játszik a belföldi kereslet kiszolgálásában. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara adatai szerint 2026-ban már 1890 hektáron foglalkoznak a népszerű őszi zöldség termesztésével. Évente 35–40 ezer tonna sütőtök teremhet itthon, a termőterület legnagyobb része pedig négy vármegyében összpontosul. Mutatjuk, mely fajták a legnépszerűbbek, és miért számít különlegesnek a nagydobosi sütőtök.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ahogy beköszönt az ősz, a piacokon és az üzletekben is egyre nagyobb választékban jelenik meg a sütőtök. Az őszi-téli időszak egyik kedvelt zöldsége sokoldalúan felhasználható, tápláló, és megfelelő körülmények között hosszú ideig eltartható. Magyarországon ráadásul évről évre nagyobb területen termesztik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakmai összefoglalója szerint 2026-ban már 1890 hektáron foglalkoznak sütőtöktermesztéssel. A terület 2022 és 2026 között mintegy 30 százalékkal, 420 hektárral bővült. A hazai termelés éves mennyisége 35–40 ezer tonna körül alakul, miközben az import az elmúlt években ezer tonna alatt maradt. A sütőtök iránti kereslet fokozatosan emelkedik, az egy főre jutó éves fogyasztás pedig megközelítőleg 3,5 kilogramm. A belföldi piac ellátásában így továbbra is a magyar termelők játsszák a főszerepet.

Ezekben a megyékben termesztik a legtöbb sütőtököt

A sütőtök termesztése több magyarországi térségben is jelentős, a termőterület azonban néhány vármegyében összpontosul. A NAK 2026-os adatai alapján Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található a legnagyobb terület, 355 hektár. Békés megye 300 hektárral a második helyen áll, ezt Bács-Kiskun követi 240 hektárral, majd Csongrád-Csanád következik 223 hektárral.

Ez a négy megye együttesen a teljes hazai sütőtöktermő terület közel 60 százalékát adja. A termesztés tehát jelentős mértékben koncentrálódik az ország néhány térségében, ahol a hagyományok és a gazdálkodási tapasztalatok is hozzájárulnak a termelés fennmaradásához.

A sütőtök a téli tökfélék közé tartozik, ezért a terméseket teljes biológiai érettségben takarítják be. Megfelelő tárolás mellett a betakarítást követő hónapokban is fogyasztható, így az őszi szezon után télen is fontos része lehet a hazai zöldségkínálatnak.

A 2026-os szezonban az aszály és a nyári hőség a sütőtöktermesztők számára is kihívást jelentett. Az öntözött ültetvények kedvezőbb helyzetben voltak, az előzetes várakozások szerint pedig a termés mennyisége és minősége megközelítheti az előző évi szintet. A tényleges eredményekről a betakarítás befejezését követően lehet pontosabb képet kapni.

Nem minden sütőtök egyforma: ezeket a fajtákat keresik a vásárlók

A sütőtök elnevezés több, eltérő tulajdonságú tökfajtát foglal össze. A legismertebbek közé tartozik a kanadai vagy sonkatök, a muskotálytök, a hokkaido tök és a hagyományos magyar fajták közül a nagydobosi sütőtök. A kanadai sütőtök hosszúkás, körte alakú terméséről, sima, narancsos-bézs héjáról és édes húsáról ismerhető fel. Sokoldalúan elkészíthető, ezért a háztartásokban az egyik legnépszerűbb típusnak számít.

A muskotálytök mély narancssárga hússal és jellegzetes, enyhén muskotályos aromával rendelkezik. A kisebb méretű hokkaido tök intenzív narancssárga színével és karakteres ízével hódít. Megfelelően elkészítve a héja is fogyasztható, ami egyszerűbbé teheti az előkészítését.

A hazai kínálat egyik különleges szereplője a nagydobosi sütőtök. Szürkés-ezüstös héja, élénk narancssárga húsa és gesztenyére emlékeztető, édes íze miatt könnyen felismerhető. A hagyományos magyar fajták megőrzése nemcsak gasztronómiai szempontból fontos, hanem a helyi termesztési kultúra fennmarulásához is hozzájárul.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tökfélék eredetileg Közép- és Dél-Amerikából származnak, és az európai felfedezők közvetítésével jutottak el a kontinensre. A különféle fajok és fajták azóta számos országban elterjedtek, és a helyi éghajlati viszonyokhoz, valamint a fogyasztói szokásokhoz igazodva váltak a mindennapi konyha részévé.

A nagydobosi sütőtök a magyar gasztronómia egyik különlegessége

A nagydobosi sütőtök Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, Nagydobos környékéről vált ismertté. A helyi termesztési hagyományok és a generációkon át végzett szelekció alakította ki jellegzetes tulajdonságait. A fajta a 20. század első felében már a hazai piacokon túl Európában is ismert volt. Francia nyelvterületen a Bleu de Hongrie, vagyis „magyar kék” néven is emlegetik, ami jellegzetes, szürkés-ezüstös héjára utal.

Népszerűségéhez az íze mellett a jó tárolhatósága is hozzájárult. A téli hónapokban is felhasználható alapanyagot jelentett, amelyből sült tök, leves, köret és számos más étel készülhetett. A tökmagot szintén hasznosították, többek között olaj sajtolására.

A hagyományos fajták megőrzése ma is érték, hiszen a változatos kínálat és a helyi termesztési ismeretek fenntartása a magyar zöldségtermesztés sokszínűségét erősíti.

Egészséges és sokoldalú alapanyag az őszi-téli hónapokban

A sütőtök népszerűségét nemcsak az íze és az egyszerű elkészíthetősége magyarázza. Magas víztartalma mellett rostokat és béta-karotint is tartalmaz, utóbbiból a szervezet A-vitamint képes előállítani. Emellett C-vitamin és többféle ásványi anyag is megtalálható benne.

A sütőtök sütve, krémlevesként, töltve, köretként, főzelékként vagy akár süteményekben is felhasználható. Édeskés íze miatt sós és édes fogásokhoz egyaránt jól illik, így a hagyományos receptek mellett új ízkombinációk kipróbálására is lehetőséget ad.

A termesztők szempontjából az is előny, hogy a növény viszonylag jól alkalmazkodik a szárazabb körülményekhez. A tartós csapadékhiány és a szélsőséges nyári hőség ugyanakkor a termés mennyiségére és méretére is hatással lehet. A hazai termőterület bővülése, a fajtaválaszték sokszínűsége és a hagyományos magyar fajták iránti érdeklődés egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy a sütőtök a következő években is meghatározó őszi-téli alapanyag maradjon a magyar háztartásokban.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #zöldség #csongrád #mezőgazdaság #agrárium #aszály #termesztés #bács-kiskun #zöldség-gyümölcs #szabolcs-szatmár-bereg megye #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:12
20:02
19:46
19:33
19:13
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
október 29. 13:36 Megtorpant a forint szárnyalása: Trump hírére ugrott az árfolyam, miközben robbant az EKB-bomba
október 29. 10:34 Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 29.
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
2026. október 29.
Drága a végső búcsú: egyre több magyar viszi haza a hamvakat, terjednek a közös temetések is
2026. október 29.
Jöhet a sírig tartó munka, hamarosan már a szabad hétvégéknek is búcsút inthetnek a munkavállalók?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 29. csütörtök
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
2
1 hete
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
3
6 napja
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
2 hete
3 Parkside barkácsgép, ami nélkül nem érdemes nekimenni az őszi kerti munkáknak: most hétvégén indul az akció
5
6 napja
Bespájzoltak a trafikok, mégsem lesz olcsóbb a cigi: márkánként mutatjuk a novembertől várható árakat, a Marlborótól a Tereáig
PÉNZÜGYI KISOKOS
Zöld Kártya
nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 19:05
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 18:04
Kvíz: Otthon vagy a közmondásokban, szólásokban? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 papos szólásmondás!
Agrárszektor  |  2026. október 29. 19:31
Teljesen megbolondult a piac: ennyiért árulják a káposztát a lengyeleknél