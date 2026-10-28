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Újabb multi érkezik Magyarországra: egy év alatt százezer ügyfelet szerezne a fintech óriás

Pénzcentrum
2026. október 28. 14:52 5 perc

A ZEN.COM teljes körűen elindítja lakossági szolgáltatásait Magyarországon. A globális pénzügyi alkalmazás 35 pénznemben teszi lehetővé a mindennapi pénzügyek kezelését, a fizetést, az átutalást és a devizaváltást, miközben pénzvisszatérítéssel, különféle kedvezményekkel és védelmi szolgáltatásokkal teszi előnyösebbé a vásárlást és az utazást. Az alkalmazást világszerte már több mint 2 millió lakossági ügyfél és több mint 10 000 vállalkozás használja. Stratégiai partnerségen keresztül korábban is elérhető volt Magyarországon, most azonban a teljes lakossági szolgáltatási körrel lép a piaca. A társaság stabil növekedésre számít Magyarországon, egy év alatt 100 ezer felhasználót szeretnének elérni.

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A ZEN.COM dinamikusan növekvő nemzetközi forgalommal a háta mögött lép be a magyar piacra. 2026 első nyolc hónapjában a kártyás fizetések száma 84 százalékkal, összértékük pedig 69 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az átutalások száma 133 százalékkal, a pénzvisszatérítésre jogosító tranzakcióké 107 százalékkal, a fizetős ZEN.COM-csomagokat használó ügyfelek száma pedig 56 százalékkal nőtt.

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A társaság egy olyan magyar piacra érkezik, ahol az elektronikus fizetések és a külföldi pénzforgalmi szolgáltatások használata egyaránt gyorsan terjed. A Magyar Nemzeti Bank 2026-os Fizetési rendszer jelentése szerint 2025-ben a magyar gazdaságban lebonyolított tranzakciók 46 százaléka elektronikusan történt, az elektronikus pénzforgalomban pedig közel 3 milliárd tranzakciót bonyolítottak le. A kártyás vásárlások 30 százalékát már mobiltárcával végezték. Eközben a külföldi pénzforgalmi szolgáltatók hazai ügyfélköre mintegy 2,7 millió főre nőtt; az MNB szerint 2025 végére már minden negyedik hazai banki ügyfél kapcsolatban állt valamelyik ilyen szolgáltatóval.

„Magyarország olyan piac, ahol komoly lehetőséget látunk a ZEN.COM modelljében. A teljes lakossági kínálatunkkal érkezünk, egy egyszerű gondolat mentén: ha fizetek valamiért, többet szeretnék kapni érte. Az alapot a kényelmes, költséghatékony fizetés és a pénzügyeink feletti kontroll jelenti. Ehhez valódi megtakarítási lehetőségeket és védelmet kapcsolunk a vásárlásokhoz és az utazásokhoz. Így az ügyfelek előnyösebben fizethetnek, többet kaphatnak, és kevesebb dolog miatt kell aggódniuk” – mondta Michał Bogusławski, a ZEN.COM európai vezérigazgatója.

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Magyarországon a ZEN.COM a teljes lakossági szolgáltatási kínálatával indul. Az alkalmazás 35 pénznemet támogató többdevizás számlát kínál; a felhasználók kártyával fizethetnek, pénzt utalhatnak, devizát válthatnak és kezelhetik kiadásaikat.

A szolgáltatásokat a vásárlási, fizetési és utazási szokásokhoz kapcsolódó előnyök egészítik ki. A választott csomagtól függően ilyen az azonnali pénzvisszatérítés, a Reward Zone jutalomprogram, a Best Price Cover árkülönbözet-védelem, a vásárlásvédelem, a jogosult elektronikai termékekre vonatkozó meghosszabbított garancia és az utazási védelem. A ZEN.COM ezt a modellt „Pay Better” néven foglalja össze.

Négy csomag a különböző ügyféligényekre szabva

A ZEN.COM magyarországi kínálatában négy csomag érhető el: Good, Better, Best és ZEN. Mindegyik ugyanarra a pénzügyi alapra épül, de eltérő szintű előnyöket és védelmet kínál.

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Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Good – mindennapi fizetések 35 pénznemben, havi csomagdíj nélkül

A Good ingyenes csomag a ZEN.COM alapvető pénzügyi szolgáltatásait kínálja. Az ügyfelek 35 pénznemet támogató számlát és virtuális kártyát kapnak, kártyával fizethetnek, átutalásokat indíthatnak, devizát válthatnak, és bankautomatából is vehetnek fel készpénzt. A csomag emellett hozzáférést biztosít a részt vevő partnerek egyes azonnali pénzvisszatérítési ajánlataihoz, így a havi csomagdíj nélkül elérhető mindennapi pénzügyi funkciókat vásárlási előnyök egészítik ki.

Better – több előny a mindennapi vásárlások során

A Better azoknak készült, akik többet szeretnének kihozni az online és az üzletekben történő vásárlásaikból. A csomag a részt vevő partnerek ajánlataiban elérhető teljes azonnali pénzvisszatérítési mértéket, a Reward Zone előnyeit, a Best Price Cover árkülönbözet-védelmet, a jogosult elektronikai termékek meghosszabbított garanciáját és a vásárlással kapcsolatos problémák esetén segítséget nyújtó ZEN Care szolgáltatást is tartalmazza. A Better így a fizetési tranzakción túl is értéket kínál: segít az ügyfeleknek pénzt megtakarítani és megőrizni megvásárolt termékeik értékét.

Best – vásárlási előnyök kiegészítő utazási védelemmel

A Best a Better valamennyi vásárlási előnyét tartalmazza, magasabb limitekkel, emellett a ZEN.COM-mal fizetett utazásokhoz széles körű védelmi szolgáltatásokat kínál. Az ügyfelek így a csomag részeként vehetik igénybe a fontosabb utazási védelmeket, anélkül, hogy külön kellene gondoskodniuk ezekről. A Travel Delay Cover a járat- és poggyászkésésekre, az elmulasztott csatlakozásokra és a beszállás megtagadására is kiterjed, a Flight Claim Assistant pedig az ügyfél nevében intézheti a kártérítési igény érvényesítését. A csomag rendezvényjegy-védelmet (Event Ticket Cover), légitársaság vagy utazásszervező fizetésképtelensége esetén segítséget, valamint utazási felelősségbiztosítási védelmet is tartalmaz. A Best munkanapokon korlátlan devizaváltást is biztosít, megkönnyítve a külföldi költéseket.

ZEN – prémium szolgáltatások és a legszélesebb körű előnyök

A ZEN prémium csomag a vásárláshoz és utazáshoz kapcsolódó előnyök legszélesebb körét ötvözi fémkártyával, Premium Support ügyféltámogatással és a magyarországi kínálatban elérhető legmagasabb védelmi szintekkel. Egyik kiemelt szolgáltatása a Flight Live Assistant, amely valós időben követi a járatokat, és tájékoztatja az ügyfeleket a változásokról, így a késésekről, a járatok aktuális állapotáról és az indulási kapukról. A feltételeknek megfelelő késések esetén a Flight Delay Lounge Pass repülőtéri várók használatát teszi lehetővé. A csomag további utazáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat is kínál, például bérautó-önrészvédelmet, a vonatkozó csomagfeltételek szerint.
Címlapkép: Getty Images
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A kártyával hitelből lehet költeni, nem kell számlával rendelkezni a banknál és igényléséhez nem kell pénz vagy jövedelemátutalás. A havi periódus zárásakor tartozásunkat hitelkamat ellenében továbbvihetjük illetve dönthetünk a teljes összeg visszafizetéséről. A hitelkártyával hitelbe vásárolhatunk, de a bankok többsége nem számol fel kamatot a türelmi időszak alatt, ami általában 45 nap. A vásárlások alkalmával különböző jóváírásokat kaphatunk, amit később levásárolhatunk vagy csökkentik a számlák végösszegét. Ha hitelkártyával vásárolunk nagyon fontos, hogy a türelmi időszak előtt visszafizessük a teljes tartozásunk, egyébként a bank magas kamatot számol fel.

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