Te beszerezted már az adventi koszorút? Mutatjuk mennyibe kerül, házilag is készítheted

Az adventi időszak kezdetén sokan választanak adventi koszorút, amelynek ára jelentősen változhat: a boltokban kapható egyszerűbb darabok 4 000–5 000 forint körül kezdődnek, míg a kézműves, díszesebb verziók akár 15 000–25 000 forintba is kerülhetnek. Az otthoni készítés ennél olcsóbb, de időigényesebb megoldás lehet: egy koszorúalap ára 1000–2000 forint, a gyertyák összesen 1600–3200 forintot tesznek ki, míg a díszítésekhez további 2 000–3 000 forinttal érdemes számolni. Így egy alapvető, de esztétikus koszorút 3 000–6 000 forintból is elkészíthetünk, személyre szabottan és egyedi stílusban.

Az adventi időszak kezdete mindig különleges pillanat, hiszen ilyenkor meggyújtjuk az adventi koszorú első gyertyáját, amely a várakozás és a készülődés szimbóluma. Az adventi koszorú a keresztény hagyomány egyik legfontosabb eleme, ahol a négy gyertya az adventi hetekre utal. Az első gyertya a hitet szimbolizálja, és hagyományosan lila színű.

Készen vásárolható adventi koszorúk ára széles skálán mozog. Az egyszerűbb, kisebb méretű koszorúk 4 000–5 000 forint körül kezdődnek, míg a díszesebb, prémium darabok akár 15 000–25 000 forintba is kerülhetnek, főként kézműves kivitelezés esetén. A nagyobb üzletláncok, mint például az Aldi, is kínálnak koszorúkat kedvezőbb, akár 5 000 forint alatti áron​, de számos más hagyományosan nem erre specializált üzletben is lehet manapság már kapni, hasonlóan kedvező áron. Virágárusoknál is lehet természetesen kapni, ott sokkal egyedibb és kézműves darabokra lehet szert tenni, de ahogy erre már fentebb utaltunk, jóval borsosabb áron adják.

Adventi koszorú házilag

Az adventi koszorú otthoni elkészítése olcsóbb lehet, de kreativitást és időt igényel. Egy koszorúalap ára körülbelül 1 000–2 000 forint, amit bármely hobbi boltban, vagy akár némely sarki vegyeskereskedésben is kaphatunk. A gyertyák darabonként 400–8 ó00 forintba kerülnek, attól függően, hogy hagyományos vagy LED-es változatot választunk, tehát azzal kb. 1 600 - 3 200 forint körül kell számolnunk. A díszítéshez használt termések, szalagok és egyéb dekorációs elemek 2 000–3 000 forintból megoldhatók, de persze ennek nehéz meghatározni felső plafont, mindenki maga ízlése szerint vásárolhat kiegészítőket akár 10 000 forintért is.

Így összességében egy házilag készített koszorú ára nagyjából 3 000–6 000 forint között mozog​, ha egy egyszerűbb modellt készítünk, kevesebb és olcsóbb dízsekkel.

Miért érdemes saját adventi koszorút készíteni?

A saját készítésű adventi koszorú nemcsak költséghatékonyabb lehet, hanem személyesebb is, hiszen pontosan olyan színekben és stílusban alakíthatjuk ki, ami otthonunkhoz leginkább illik. Emellett a családi vagy baráti együttlét keretében való készítés meghitt, közösségteremtő program is lehet.

Legyen szó készen vásárolt vagy saját kezűleg készített koszorúról, a gyertyagyújtás az adventi időszak egyik legmeghittebb pillanata. Az első gyertya fénye emlékeztet minket a hit és a remény fontosságára az ünnepi várakozás során.