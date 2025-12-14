Will Smith látogatása a Los Angeles Lakers csapatánál feszültséget okozott a játékosok között, derül ki Yaron Weitzman új könyvéből.
Ne csússz le róla: top 5+1 hazai jégpálya, ahol a 2025/2026-os téli szezonban INGYEN korizhatsz
Télen sem kell otthon maradnod! A 2025–2026-os szezonban országszerte várnak a korcsolyapályák, ahol adventkor, a téli szünetben és még februárban is kint a szabadban csúszkálhatsz. Tuti tipp: sok pálya teljesen ingyen használható, szóval a pénztárcád is kimélheted, de a csúszkálás öröme is garantált!
Télen is sportolnál, de az időjárás gyakran visszatart? A kifogásoknak vége! A 2025–2026-os szezonban országszerte közel száz kisebb és nagyobb korcsolyapálya várja a látogatókat. Adventkor, a téli szünetben és az új év első napjaiban a választék a legnagyobb, de több szabadtéri műjégpálya februárban is nyitva marad.
Sokan azt hiszik, hogy a korcsolyázás drága mulatság, pedig nem feltétlenül az. Léteznek teljesen ingyenesen használható pályák, és a fizetős helyeken a belépő általában 3–4 ezer forintnál nem drágább. Vidéken ráadásul sok olyan pálya is akad, ahol csak a korcsolyabérlésért kell fizetni. Most ezekből hoztunk egy színes válogatást, hogy mindenki megtalálja a számára ideális helyszínt.
Magyarország legnagyobb és legkisebb pályái
- Városligeti Műjég: 12 000 m², Magyarország legnagyobb jégfelülete, november közepe óta teljes kapacitással üzemel.
- Adventi vásárok jégpályái: 200–300 m², tökéletesek egy gyors csúszkálásra a város szívében.
De mi is összegyűjtöttük a legkülönlegesebb vidéki helyszíneket, ahol a 2025/2026-os szezonban ingyen korcsolyázhatsz. Így könnyedén megtalálhatod a család vagy barátok számára legjobb pályát, és garantált a téli szórakozás!
Kíváncsi vagy, hol lehet a közeledben ingyen korcsolyázni?
Itt a friss, 2025‑re aktualizált lista az ingyenesen használható hazai korcsolyapályákról:
1. Zamárdi – Balaton‑parti ingyenes jégpálya
A Balaton-parti Téli Korzó és Korcsolyapálya ingyenesen használható, és 2025. december 20. és 2026. február 21. között várja a látogatókat. A pálya péntektől vasárnap, valamint a téli szünet minden napján látogatható, a korcsolyabérlés pedig a helyszínen elérhető.
A szezonnyitót a helyi borászatok legjobb tételei teszik különlegessé, és február 22-ig minden hétvégén kitelepülnek a vendéglátósok, mézzel, friss péksüteményekkel és a tél kedvenc finomságaival.
@zamardinyitva ♬ eredeti hang - Zamárdi Nyitva
2. Keszthely – Energia tér (Balaton közelében)
A keszthelyi jégpálya ingyenesen használható (2025. december 6. – 2026. február 8.), korcsolyabérlés, mosdó és hétvégi büfé biztosítja a kényelmet.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- Minden nap 11:00-19:00-ig várják a korcsolyázni vágyókat!
- Időjárás függvényében a nyitvatartás változhat!
- December 24. és 31. a pálya zárva tart.
3. Hajdúszoboszló – ingyenes adventi jégpálya
Idén Hajdúszoboszlón is ingyenes korcsolyapálya várja a látogatókat adventi vásári hangulatban. A pálya hétköznap délután, hétvégén pedig egész nap látogatható. Az önkormányzat tervei szerint a létesítmény 2026. február 1-ig üzemel, a korcsolyázás ingyenes, a korcsolyabérlésért azonban külön díjat kell fizetni.
4. Nyergesújfalu – advent a városháza udvarán
Nyergesújfaluban advent idején a Városháza udvarában helyi lakcímkártyával ingyenes korcsolyapályát működtetnek családok számára november vége és január eleje között (korcsolyakölcsönzés nyergesieknek szintén ingyenes).
5. Orosháza – adventi korcsolyázás a Fő téren - ingyen bérléssel!
Orosházán a karácsonyi vásár részeként idén is ingyenes korcsolyapálya vár. A 210 m²-es pálya december 1-jétől január 5-éig áll a főtéren, és minden korosztálynak igényes, díjmentes szórakozást kínál. A pályát nem jég, hanem speciális műanyag borítja, amelyre rendes jégkorcsolyával is bátran fel lehet menni. Akinek nincs saját korcsolyája, a helyszínen ingyen kölcsönözhet, sőt lehetőség van a korcsolyák élezésére is.
5+1. Budapesten is több ingyenes adventi jégpálya vár
- Óbuda – Fő tér: A III. kerület önkormányzata a békásmegyeri Csobánka téren is biztosít ingyenes korcsolyázási lehetőséget, de a barokk hangulatú, macskaköves Fő tér közepén még nagyobb élmény a jeges körök szelése. A pálya reggel 8-tól este 22 óráig működik, és korcsolyakölcsönző, élező és öltöző is található a főváros egyik legcsaládbarátabb adventi vásárának részeként.
- Bálna Terasz: jégpályája a Duna-parti panorámával és a kivilágított budai látképpel teszi különlegessé a csúszkálást. A 450 m²-es jégaréna február végéig várja a látogatókat. Ha otthon felejtetted a korcsolyát, 600 forintos óradíjért kölcsönözhetsz párat.
- Bosnyák tér – Páduai Szent Antal templom: Zugló nemcsak Európa egyik legnagyobb műjégpályájának ad otthont, hanem a kerület saját ingyenes koripályáját is kínálja a templom mellett. Tanítási napokon 8–15 óra között csak az iskolás csoportok használhatják, egyébként bárki ingyen csúszkálhat, és a korcsolyabérlésért sem kell fizetni.
- Újpesti Szent István tér: Az újpesti adventi vásár részeként a Szent István téren felállított pálya a polgármesteri hivatal ünnepi fényárjában várja a látogatókat. A pálya díjmentesen használható (kesztyű viselése kötelező), és a gyerekek számára a templomkertben külön Meseváros is készült. Nyitva január 29-ig.
- Szent István Bazilika: A Bazilika előtti adventi vásár fő attrakciója a tér közepén elhelyezett jégpálya, amelyet 14 éves korig bárki ingyenesen használhat. A 200 m²-es pálya mellett kulturális programok, kézműves termékek és mennyei illatok várják a látogatókat, hétvégente pedig minden kicsi részt vehet ingyenes korcsolyaoktatáson egészen január 2-ig.
Az ország megannyi városában színes adventi vásárokat tartanak
Vidéki adventi vásárok hangulatához gyakran számos ingyenes program (ünnepi fények, koncertek, kézműves vásárok) is tartozik, ami külön élményt ad a korcsolyázás mellett. Ahogy korábban beszámoltunk róla:
- Kecskemét adventi forgataga 2025-ben is életre kel: a Mikulás szánja, a karácsonyi játékboltok és a mézeskalács-illatú cukrászdák varázslatos hangulatot teremtenek a belvárosban.
- Vízkeresztig meg sem áll a bál Szentendrén, ahol vásár, korcsolyapálya, kézműves portékák és koncertek várják az érdeklődőket.
- Veszprémben téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
- sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei debreceni adventet.
- Robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak Székesfehérváron.
- Igazi sztárhangulatot hoz Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába, Győrbe is az idei advent.
- Pécs is újra felkerül a téli bakancslistákra: a Zsolnay Kulturális Negyed esténként valódi fényerdővé változik.
- Miskolc 2025-ben is ünnepi fényárba borult advent idején.
- Egerben a a Csík Zenekar mellett extra olcsó, 1552 Ft-os menüvel is készülnek.
- Nyit a Zamárdi Téli Korzó 2025 is a Balaton partján,
- Szolnok pedig adventi csodafaluval, manóműhellyel és gőzölgő forralt borral várja a látogatókat.
- Szegeden sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta kelti életre a Dóm teret.
- És persze Szombathelyen sem marad el a karácsonyi varázslat: az adventi Fő téren idén pörög az óriáskerék, Caramel koncertje és a Fradi-kamion is garantálja a jó hangulatot.
Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.
Áron alul vihető a vidéki nagyváros ikonikus kísértetszállója: bárki lecsaphat a híres toronyra + Fotók
Több mint egy évtizednyi üresen állás után ismét árverésre bocsátották Salgótarján egykori ikonikus szállodáját, a Karancs Hotelt.
„Ha nem adnak szalonnát, elviszem a gerendát” Ettől a felvételtől te is libabőrös leszel! Hátborzongató archív felvételen a Luca-napi asszony járás, ahogy dédanyáink csinálták!
Nálatok sincs karácsony ünnepi halászlé nélkül? Mutatjuk, hogyan készül híres hungarikumunk, a bajai halászlé hagyományos módon, gyufatésztával tálalva.
Adventi fénytraktoros parádé 2025: íme az országos lista, itt lesznek vidéken karácsonyi felvonulások!
Az év végéhez közeledve egyre több településen vonulnak végig a gazdák feldíszített traktorai. Láttál már ilyet? Ha nem, most megnézheted, hol lesz a közeledben ilyen...
Unod a Mikulásvirágot? Top 10 téli növény, amik beillatozzák a karácsonyt, és a konyhában is kincset érnek
A hideg hónapokban is rengeteg olyan aromás növény akad, amik nemcsak a lakást töltik meg finom, meleg illatokkal, de a konyhában is sokoldalúan használhatók. Íme,...
Észrevétlenül, de gyors ütemben hódítja meg Magyarországot az amerikai nyérc, amely már Európa-szerte súlyos ökológiai károkat okozott.
A Balaton nem eladó! Vagy mégis? Miközben a beruházó árulja a lakásokat, Fonyódon tüntetésre készülnek. Egyre nagyobb a felháborodás a vízpartra tervezett, 99 lakásos lakópark...
A rendkívül alacsony téli vízállás ismét csapdába ejtett egy nagy hajót Dunaföldvárnál. A szlovák Bonavia december 2-a óta mozdulatlanul áll a zátonyon.
A legenda szerint a Zsolnay Mauzóleumban a téli napfordulón, amikor a Nap a zeniten áll, a beeső fény feltárja az eozin titkát. Most ti is...
Horgászok, figyelem: több szabály is változik ezen a Duna-ágon 2026-ban, de a jegyárakról is szó esett
A Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség több ponton is módosította horgászrendjét. Mint kiderült, a változások célja a halfajok védelme és a strandolók biztonsága.
Nézzétek! Új korszak jön a Tisza-parton: átalakul Szeged kedvenc sétánya, így dobnák fel a rakpartot + Fotók
A nagyszabású úniós felújítás célja, hogy a város újra közvetlenebb kapcsolatba kerüljön a Tiszával, miközben modern, zöld promenád jön létre.
Pécs egyik legmeghatározóbb gyerekintézménye eltűnik a város térképéről: a Szivárvány Gyermekház sorsa végleg megpecsételődött. A legendás épületet nem lehet gazdaságosan felújítani.
Jó hírt közöltek: hosszú hónapok várakozása után hivatalosan is kezdetét vette a Barlangfürdő rekonstrukciója. A kivitelező december 10-én átvette a munkaterületet.
Milliós kincsek lapulhatnak a te padlásodon is! Nem fogod elhinni, mit gyűjtöget a dunaújvárosi nyugdíjas: vagyonokat érhet
Borbély Csaba ajándékként vásárolt néhány porcelánbabát, ma pedig a lakását már teljesen ellepték a kis hercegnők, bohócok és népviseletbe öltözött figurák.
Ki mondta, hogy a karácsonyi pontyvásárlás rémálom? Interaktív térkép segít, hol vegyél friss hazai halat
A karácsonyi halvásárlás sok háziasszony rémálma, de idén könnyebb a helyzet: egy interaktív halértékesítési térkép mutatja, hol lehet friss pontyot, harcsát és süllőt beszerezni közvetlenül...
A sünök ilyenkor általában már téli álmot alszanak, így ha nappal kóborolnak, az komoly problémát jelezhet. Mit tegyünk, és mit ne tegyünk ha felbukkan a...
Újabb bringabarát fejlesztés indul: uniós támogatással egy 5,4 kilométeres kerékpárút épülhet Makón, amely egészen a Maros-partig vezet majd.
Tatán újra megmozdult valami: kiírták a közbeszerzést egy teljes sportkomplexum tervezésére, benne egy vadonatúj uszodával. Megnéztük, mit árul el a friss dokumentum.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Másokért tenni? A Lidl-nél igazán megéri!
A diszkontlánc ünnepi összefogásra hívja vásárlóit, hogy három partnerszervezetével összefogva támogassa a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát.
-
4,8 százalékos kamatot biztosít a Gránit Bank új prémium bankszámlája (x)
A napi kamatjóváírás miatt az EBKM 4,92 százalék.
-
3,5%-os kamatozású hitellel segíti a tudatos otthontervezést a Fundamenta megújult lakásszámlája (THM: 5,04–5,31%) (x)
Frissítette egyik legnépszerűbb termékét, az Otthontervező Lakásszámlát a Fundamenta, azzal a céllal, hogy még inkább megkönnyítse ügyfelei számára lakáscéljaik elérését.
-
A stílus maga az ember - már karkötővel és gyűrűvel is fizethetnek a Gránit Bank ügyfelei (x)
A Gránit Bank most azon ügyfeleinek, akiknek az ajánlására két további ügyfél számlát nyit a banknál december 19-ig, díjmentesen biztosít digitális fizetésre alkalmas karkötőt.