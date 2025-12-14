Ne csússz le róla: top 5+1 hazai jégpálya, ahol a 2025/2026-os téli szezonban INGYEN korizhatsz

Télen sem kell otthon maradnod! A 2025–2026-os szezonban országszerte várnak a korcsolyapályák, ahol adventkor, a téli szünetben és még februárban is kint a szabadban csúszkálhatsz. Tuti tipp: sok pálya teljesen ingyen használható, szóval a pénztárcád is kimélheted, de a csúszkálás öröme is garantált!

Télen is sportolnál, de az időjárás gyakran visszatart? A kifogásoknak vége! A 2025–2026-os szezonban országszerte közel száz kisebb és nagyobb korcsolyapálya várja a látogatókat. Adventkor, a téli szünetben és az új év első napjaiban a választék a legnagyobb, de több szabadtéri műjégpálya februárban is nyitva marad.

Sokan azt hiszik, hogy a korcsolyázás drága mulatság, pedig nem feltétlenül az. Léteznek teljesen ingyenesen használható pályák, és a fizetős helyeken a belépő általában 3–4 ezer forintnál nem drágább. Vidéken ráadásul sok olyan pálya is akad, ahol csak a korcsolyabérlésért kell fizetni. Most ezekből hoztunk egy színes válogatást, hogy mindenki megtalálja a számára ideális helyszínt.

Magyarország legnagyobb és legkisebb pályái

Városligeti Műjég: 12 000 m², Magyarország legnagyobb jégfelülete, november közepe óta teljes kapacitással üzemel.

Adventi vásárok jégpályái: 200–300 m², tökéletesek egy gyors csúszkálásra a város szívében.

De mi is összegyűjtöttük a legkülönlegesebb vidéki helyszíneket, ahol a 2025/2026-os szezonban ingyen korcsolyázhatsz. Így könnyedén megtalálhatod a család vagy barátok számára legjobb pályát, és garantált a téli szórakozás!

Kíváncsi vagy, hol lehet a közeledben ingyen korcsolyázni?

Itt a friss, 2025‑re aktualizált lista az ingyenesen használható hazai korcsolyapályákról:

1. Zamárdi – Balaton‑parti ingyenes jégpálya

A Balaton-parti Téli Korzó és Korcsolyapálya ingyenesen használható, és 2025. december 20. és 2026. február 21. között várja a látogatókat. A pálya péntektől vasárnap, valamint a téli szünet minden napján látogatható, a korcsolyabérlés pedig a helyszínen elérhető.

A szezonnyitót a helyi borászatok legjobb tételei teszik különlegessé, és február 22-ig minden hétvégén kitelepülnek a vendéglátósok, mézzel, friss péksüteményekkel és a tél kedvenc finomságaival.

2. Keszthely – Energia tér (Balaton közelében)

A keszthelyi jégpálya ingyenesen használható (2025. december 6. – 2026. február 8.), korcsolyabérlés, mosdó és hétvégi büfé biztosítja a kényelmet.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Minden nap 11:00-19:00-ig várják a korcsolyázni vágyókat!

Időjárás függvényében a nyitvatartás változhat!

December 24. és 31. a pálya zárva tart.

3. Hajdúszoboszló – ingyenes adventi jégpálya

Idén Hajdúszoboszlón is ingyenes korcsolyapálya várja a látogatókat adventi vásári hangulatban. A pálya hétköznap délután, hétvégén pedig egész nap látogatható. Az önkormányzat tervei szerint a létesítmény 2026. február 1-ig üzemel, a korcsolyázás ingyenes, a korcsolyabérlésért azonban külön díjat kell fizetni.

4. Nyergesújfalu – advent a városháza udvarán

Nyergesújfaluban advent idején a Városháza udvarában helyi lakcímkártyával ingyenes korcsolyapályát működtetnek családok számára november vége és január eleje között (korcsolyakölcsönzés nyergesieknek szintén ingyenes).

5. Orosháza – adventi korcsolyázás a Fő téren - ingyen bérléssel!

Orosházán a karácsonyi vásár részeként idén is ingyenes korcsolyapálya vár. A 210 m²-es pálya december 1-jétől január 5-éig áll a főtéren, és minden korosztálynak igényes, díjmentes szórakozást kínál. A pályát nem jég, hanem speciális műanyag borítja, amelyre rendes jégkorcsolyával is bátran fel lehet menni. Akinek nincs saját korcsolyája, a helyszínen ingyen kölcsönözhet, sőt lehetőség van a korcsolyák élezésére is.

5+1. Budapesten is több ingyenes adventi jégpálya vár

Óbuda – Fő tér: A III. kerület önkormányzata a békásmegyeri Csobánka téren is biztosít ingyenes korcsolyázási lehetőséget, de a barokk hangulatú, macskaköves Fő tér közepén még nagyobb élmény a jeges körök szelése. A pálya reggel 8-tól este 22 óráig működik, és korcsolyakölcsönző, élező és öltöző is található a főváros egyik legcsaládbarátabb adventi vásárának részeként.

A III. kerület önkormányzata a békásmegyeri Csobánka téren is biztosít ingyenes korcsolyázási lehetőséget, de a barokk hangulatú, macskaköves Fő tér közepén még nagyobb élmény a jeges körök szelése. A pálya reggel 8-tól este 22 óráig működik, és korcsolyakölcsönző, élező és öltöző is található a főváros egyik legcsaládbarátabb adventi vásárának részeként. Bálna Terasz: jégpályája a Duna-parti panorámával és a kivilágított budai látképpel teszi különlegessé a csúszkálást. A 450 m²-es jégaréna február végéig várja a látogatókat. Ha otthon felejtetted a korcsolyát, 600 forintos óradíjért kölcsönözhetsz párat.

jégpályája a Duna-parti panorámával és a kivilágított budai látképpel teszi különlegessé a csúszkálást. A 450 m²-es jégaréna február végéig várja a látogatókat. Ha otthon felejtetted a korcsolyát, 600 forintos óradíjért kölcsönözhetsz párat. Bosnyák tér – Páduai Szent Antal templom: Zugló nemcsak Európa egyik legnagyobb műjégpályájának ad otthont, hanem a kerület saját ingyenes koripályáját is kínálja a templom mellett. Tanítási napokon 8–15 óra között csak az iskolás csoportok használhatják, egyébként bárki ingyen csúszkálhat, és a korcsolyabérlésért sem kell fizetni.

Zugló nemcsak Európa egyik legnagyobb műjégpályájának ad otthont, hanem a kerület saját ingyenes koripályáját is kínálja a templom mellett. Tanítási napokon 8–15 óra között csak az iskolás csoportok használhatják, egyébként bárki ingyen csúszkálhat, és a korcsolyabérlésért sem kell fizetni. Újpesti Szent István tér: Az újpesti adventi vásár részeként a Szent István téren felállított pálya a polgármesteri hivatal ünnepi fényárjában várja a látogatókat. A pálya díjmentesen használható (kesztyű viselése kötelező), és a gyerekek számára a templomkertben külön Meseváros is készült. Nyitva január 29-ig.

Az újpesti adventi vásár részeként a Szent István téren felállított pálya a polgármesteri hivatal ünnepi fényárjában várja a látogatókat. A pálya díjmentesen használható (kesztyű viselése kötelező), és a gyerekek számára a templomkertben külön Meseváros is készült. Nyitva január 29-ig. Szent István Bazilika: A Bazilika előtti adventi vásár fő attrakciója a tér közepén elhelyezett jégpálya, amelyet 14 éves korig bárki ingyenesen használhat. A 200 m²-es pálya mellett kulturális programok, kézműves termékek és mennyei illatok várják a látogatókat, hétvégente pedig minden kicsi részt vehet ingyenes korcsolyaoktatáson egészen január 2-ig.

Az ország megannyi városában színes adventi vásárokat tartanak

Vidéki adventi vásárok hangulatához gyakran számos ingyenes program (ünnepi fények, koncertek, kézműves vásárok) is tartozik, ami külön élményt ad a korcsolyázás mellett. Ahogy korábban beszámoltunk róla:

Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.