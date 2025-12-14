2025. december 14. vasárnap Szilárda
5 °C Budapest
A barátok nagyon jól szórakoznak az éjszakai korcsolyázás közben. Meleg ruházatban. A várost karácsonyi fényekkel díszítik.
HelloVidék

Ne csússz le róla: top 5+1 hazai jégpálya, ahol a 2025/2026-os téli szezonban INGYEN korizhatsz

Pais-Horváth Szilvia
2025. december 14. 10:02

Télen sem kell otthon maradnod!  A 2025–2026-os szezonban országszerte várnak a korcsolyapályák, ahol adventkor, a téli szünetben és még februárban is kint a szabadban csúszkálhatsz. Tuti tipp: sok pálya teljesen ingyen használható, szóval a pénztárcád is kimélheted, de a csúszkálás öröme is garantált!

Télen is sportolnál, de az időjárás gyakran visszatart? A kifogásoknak vége! A 2025–2026-os szezonban országszerte közel száz kisebb és nagyobb korcsolyapálya várja a látogatókat. Adventkor, a téli szünetben és az új év első napjaiban a választék a legnagyobb, de több szabadtéri műjégpálya februárban is nyitva marad.

Sokan azt hiszik, hogy a korcsolyázás drága mulatság, pedig nem feltétlenül az. Léteznek teljesen ingyenesen használható pályák, és a fizetős helyeken a belépő általában 3–4 ezer forintnál nem drágább. Vidéken ráadásul sok olyan pálya is akad, ahol csak a korcsolyabérlésért kell fizetni. Most ezekből hoztunk egy színes válogatást, hogy mindenki megtalálja a számára ideális helyszínt.

Magyarország legnagyobb és legkisebb pályái

  • Városligeti Műjég: 12 000 m², Magyarország legnagyobb jégfelülete, november közepe óta teljes kapacitással üzemel.
  • Adventi vásárok jégpályái: 200–300 m², tökéletesek egy gyors csúszkálásra a város szívében.

De mi is összegyűjtöttük a legkülönlegesebb vidéki helyszíneket, ahol a 2025/2026-os szezonban ingyen korcsolyázhatsz. Így könnyedén megtalálhatod a család vagy barátok számára legjobb pályát, és garantált a téli szórakozás!

Kíváncsi vagy, hol lehet a közeledben ingyen korcsolyázni?

Itt a friss, 2025‑re aktualizált lista az ingyenesen használható hazai korcsolyapályákról:

1. Zamárdi – Balaton‑parti ingyenes jégpálya

A Balaton-parti Téli Korzó és Korcsolyapálya ingyenesen használható, és 2025. december 20. és 2026. február 21. között várja a látogatókat. A pálya péntektől vasárnap, valamint a téli szünet minden napján látogatható, a korcsolyabérlés pedig a helyszínen elérhető.

A szezonnyitót a helyi borászatok legjobb tételei teszik különlegessé, és február 22-ig minden hétvégén kitelepülnek a vendéglátósok, mézzel, friss péksüteményekkel és a tél kedvenc finomságaival. 

@zamardinyitva

♬ eredeti hang - Zamárdi Nyitva

2. Keszthely – Energia tér (Balaton közelében)

A keszthelyi jégpálya ingyenesen használható (2025. december 6. – 2026. február 8.), korcsolyabérlés, mosdó és hétvégi büfé biztosítja a kényelmet.

  • Minden nap 11:00-19:00-ig várják a korcsolyázni vágyókat!
  • Időjárás függvényében a nyitvatartás változhat!
  • December 24. és 31. a pálya zárva tart.

3. Hajdúszoboszló – ingyenes adventi jégpálya

Idén Hajdúszoboszlón is ingyenes korcsolyapálya várja a látogatókat adventi vásári hangulatban. A pálya hétköznap délután, hétvégén pedig egész nap látogatható. Az önkormányzat tervei szerint a létesítmény 2026. február 1-ig üzemel, a korcsolyázás ingyenes, a korcsolyabérlésért azonban külön díjat kell fizetni.

4. Nyergesújfalu – advent a városháza udvarán

Nyergesújfaluban advent idején a Városháza udvarában helyi lakcímkártyával ingyenes korcsolyapályát működtetnek családok számára november vége és január eleje között (korcsolyakölcsönzés nyergesieknek szintén ingyenes).  

5. Orosháza – adventi korcsolyázás a Fő téren - ingyen bérléssel!

Orosházán a karácsonyi vásár részeként idén is ingyenes korcsolyapálya vár. A 210 m²-es pálya december 1-jétől január 5-éig áll a főtéren, és minden korosztálynak igényes, díjmentes szórakozást kínál. A pályát nem jég, hanem speciális műanyag borítja, amelyre rendes jégkorcsolyával is bátran fel lehet menni. Akinek nincs saját korcsolyája, a helyszínen ingyen kölcsönözhet, sőt lehetőség van a korcsolyák élezésére is. 

5+1. Budapesten is több ingyenes adventi jégpálya vár

  • Óbuda – Fő tér: A III. kerület önkormányzata a békásmegyeri Csobánka téren is biztosít ingyenes korcsolyázási lehetőséget, de a barokk hangulatú, macskaköves Fő tér közepén még nagyobb élmény a jeges körök szelése. A pálya reggel 8-tól este 22 óráig működik, és korcsolyakölcsönző, élező és öltöző is található a főváros egyik legcsaládbarátabb adventi vásárának részeként.
  • Bálna Terasz: jégpályája a Duna-parti panorámával és a kivilágított budai látképpel teszi különlegessé a csúszkálást. A 450 m²-es jégaréna február végéig várja a látogatókat. Ha otthon felejtetted a korcsolyát, 600 forintos óradíjért kölcsönözhetsz párat.
  • Bosnyák tér – Páduai Szent Antal templom: Zugló nemcsak Európa egyik legnagyobb műjégpályájának ad otthont, hanem a kerület saját ingyenes koripályáját is kínálja a templom mellett. Tanítási napokon 8–15 óra között csak az iskolás csoportok használhatják, egyébként bárki ingyen csúszkálhat, és a korcsolyabérlésért sem kell fizetni.
  • Újpesti Szent István tér: Az újpesti adventi vásár részeként a Szent István téren felállított pálya a polgármesteri hivatal ünnepi fényárjában várja a látogatókat. A pálya díjmentesen használható (kesztyű viselése kötelező), és a gyerekek számára a templomkertben külön Meseváros is készült. Nyitva január 29-ig.
  • Szent István Bazilika: A Bazilika előtti adventi vásár fő attrakciója a tér közepén elhelyezett jégpálya, amelyet 14 éves korig bárki ingyenesen használhat. A 200 m²-es pálya mellett kulturális programok, kézműves termékek és mennyei illatok várják a látogatókat, hétvégente pedig minden kicsi részt vehet ingyenes korcsolyaoktatáson egészen január 2-ig.

Az ország megannyi városában színes adventi vásárokat tartanak

Vidéki adventi vásárok hangulatához gyakran számos ingyenes program (ünnepi fények, koncertek, kézműves vásárok) is tartozik, ami külön élményt ad a korcsolyázás mellett. Ahogy korábban beszámoltunk róla:

  • Kecskemét adventi forgataga 2025-ben is életre kel: a Mikulás szánja, a karácsonyi játékboltok és a mézeskalács-illatú cukrászdák varázslatos hangulatot teremtenek a belvárosban.
  • Vízkeresztig meg sem áll a bál Szentendrén, ahol vásár, korcsolyapálya, kézműves portékák és koncertek várják az érdeklődőket. 
  • Veszprémben téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik
  • sosem látott jégvirágkarnevál és fényerdő dobja fel az idei debreceni adventet.
  • Robog a fényvonat, díjnyertes ízek és szuper koncertek várnak Székesfehérváron.
  • Igazi sztárhangulatot hoz Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába, Győrbe is az idei advent.
  • Pécs is újra felkerül a téli bakancslistákra: a Zsolnay Kulturális Negyed esténként valódi fényerdővé változik.
  • Miskolc 2025-ben is ünnepi fényárba borult advent idején.
  • Egerben a a Csík Zenekar mellett extra olcsó, 1552 Ft-os menüvel is készülnek.
  • Nyit a Zamárdi Téli Korzó 2025 is a Balaton partján,
  • Szolnok pedig adventi csodafaluval, manóműhellyel és gőzölgő forralt borral várja a látogatókat.
  • Szegeden sosem látott fényözön, óriáskerék és kétszintes körhinta kelti életre a Dóm teret.
  • És persze Szombathelyen sem marad el a karácsonyi varázslat: az adventi Fő téren idén pörög az óriáskerék, Caramel koncertje és a Fradi-kamion is garantálja a jó hangulatot.

Ne feledjük hát: az adventi időszak nem csak a vásárlásról szól. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves foglalkozások és forralt bor mellett a városok közösségi tereiben való együttlét is a legnagyobb élményt nyújtja. Idén is érdemes hát előre tervezni, hogy minden eseményből a lehető legtöbbet ki tudjuk élvezni.
Címlapkép: Getty Images
