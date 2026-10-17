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3 Parkside barkácsgép, ami nélkül nem érdemes nekimenni az őszi kerti munkáknak: most hétvégén indul az akció
Két akkumulátoros vágóeszköz és egy elektromos lombszívó is bekerült a Lidl szombaton induló ajánlatai közé. A Parkside gépei közül a metszőolló 7999, az ágvágó és a lombszívó pedig egyaránt 9999 forintba kerül. Az akkumulátoros modelleknél ugyanakkor érdemes figyelni a csomag tartalmára, mert akkumulátor és töltő nélkül kínálják őket.
Az őszi kerti munkákhoz válogatott össze több Parkside eszközt a Lidl az október 17-én, szombaton induló ajánlatában. A lehullott levelek összegyűjtéséhez és az esedékes metszéshez is találni gépet, ráadásul a három kiválasztott termék egyike sem kerül tízezer forintnál többe.
Az áraknál viszont van egy lényeges különbség. Míg a lombszívót hálózatról lehet használni, a metszőollóhoz és az ágvágóhoz külön akkumulátorra van szükség. Ezek elsősorban azoknak lehetnek kedvező vételek, akiknek már van kompatibilis akkumulátoruk és töltőjük a Parkside X20V Team rendszeréhez.
Akkus metszőolló 7999 forintért
A három közül a legolcsóbb az akkumulátoros metszőolló, amelyet 7999 forintért hirdet az üzletlánc. A gép legfeljebb 28 milliméter vastag ágak vágására alkalmas, a termékleírás pedig robusztus, hosszú élettartamú motort ígér.
A kisebb ágak metszéséhez tehát ezt a modellt szánják, de vásárlás előtt érdemes számolni azzal, hogy az akkumulátor és a töltő nincs benne az árban. Ha ezekből is újat kell venni, a teljes kiadás már magasabb lesz a meghirdetett összegnél.
Akkus ágvágó 9999 forintért
A vastagabb ágakhoz a 9999 forintos akkumulátoros ágvágó jöhet szóba. Ennél legfeljebb 15 centiméteres vágáshosszt tüntet fel az akciós újság, a lánc pedig szerszám nélkül cserélhető.
Ez a gép szintén az X20V Team termékcsalád tagja, és ugyancsak akkumulátor, illetve töltő nélkül kerül a polcokra. Fontos, hogy a két vágóeszköz adatát ne keverjük össze. A metszőollónál megadott 28 milliméter a vágható ág vastagságára, az ágvágó 15 centiméteres adata a vágáshosszra vonatkozik.
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Lombszívó és lombfúvó egy gépben
A levelek összegyűjtéséhez a 9999 forintos, 2600 wattos elektromos lombszívó és lombfúvó szerepel az ajánlatban. A készülék három funkciót egyesít, a szívás és a fújás mellett beépített aprítóval is rendelkezik.
A meghirdetett maximális szívóteljesítménye percenként 12 köbméter, a légsebessége legfeljebb 270 kilométer óránként, a gyűjtőzsákja pedig körülbelül 34 literes. Ennél nem kell külön akkumulátort vásárolni, használat közben viszont hálózati áramellátásra van szükség.
A három terméket a Lidl október 17-től hirdeti. Az újság ezeknél „Szuper ár!” jelölést használ, korábbi árat és százalékos kedvezményt azonban nem közöl.
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