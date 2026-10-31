Raskó György: az áfacsökkentés visszavonása miatt kérdéses a zöldség-gyümölcs ágazat jövője, hibázott a Tisza-kormány

A történelmi léptékű, 280 milliárd forintos kárt okozó idei aszály, a zöldségek és gyümölcsök áfacsökkentésének elmaradása, valamint az ukrán gabona behozatali tilalma soha nem látott válságba sodorta a hazai agráriumot. Raskó György agrárközgazdász szerint a gabonatermesztés jövője bizonytalanná vált. A kilábalást a vízgazdálkodás teljes átalakítása és a zöldség-gyümölcs ágazat fellendítése jelentené, ám a jelenlegi kormányzati döntések inkább az állattenyésztők történelmi léptékű csődhullámát vetítik előre - jelentette a szeretlekmagyarorszag.hu.

Az idei nyár 1901 óta nem látott szárazságot hozott Magyarországon, így a Kárpát-medencében a 2022-es aszályhoz hasonló, drámai helyzet alakult ki. A szakember szerint a valódi katasztrófát nem csupán a csapadékhiány, hanem a felmelegedés okozza. Bár az éves csapadékmennyiség alig csökkent, az eloszlása drasztikusan megváltozott, ugyanis az eső hirtelen zúdul le, a talaj pedig képtelen azt befogadni, miközben a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma folyamatosan nő.

A probléma kezeléséhez azonnali agronómiai szemléletváltásra – kevesebb szántásra, folyamatos talajtakarásra –, valamint a vizek helyben tartására van szükség. A vízgazdálkodásban már elindult egy kedvező fordulat, hiszen a csatornák feltöltésével és a hazai halastavak víztározóként való hasznosításával növelhető lenne a levegő páratartalma, ami mérsékelné a klímaváltozás helyi hatásait.

A felmelegedés miatt a mezőgazdaság jövőjét a nagyobb hozzáadott értéket képviselő, hatékonyabban öntözhető zöldség- és gyümölcstermesztés jelenthetné, a szektor fejlődését azonban súlyos politikai döntések hátráltatják. Bár a termelők abban bíztak, hogy áprilistól 5 százalékra csökken a zöldségek és gyümölcsök áfája, Kármán András pénzügyminiszter megvétózta a javaslatot, mivel a mintegy 160 milliárd forintos bevételkiesés nem fért bele a 2027-es költségvetésbe.

Raskó úgy véli, ez rövidlátó és káros döntés. A 27 százalékos áfa fenntartása miatt az ágazatban továbbra is 30-35 százalékos maradhat az adóelkerülés, míg egy radikális csökkentés kifehérítené a piacot, ösztönözné a termelői összefogást, és a lengyel példához hasonlóan fellendítené a hazai exportot. Azt a kormányzati érvet, miszerint az áfacsökkentés haszna úgyis a kereskedőknél csapódna le, a kiskereskedelmi különadó kivezetésének feltételéhez kötve könnyedén ki lehetett volna védeni. A november közepén megszűnő árrésstop is elsősorban a kereskedőknek kedvez majd, bár a megtakarítások révén közvetve a beszállítók is érezhetnek némi könnyebbséget.

A növénytermesztés mellett a hazai állattenyésztés is katasztrofális helyzetbe került, aminek egyik fő oka az ukrán gabonával kapcsolatos politikai kettős mérce. Bár Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij megállapodásának köszönhetően az ukrán gabona áthaladhat az országon Nyugat-Európa felé, a hazai értékesítése továbbra is tilos. Mivel az aszály miatt a hazai kukoricatermés még a takarmányozási és etanolipari szükségleteket sem fedezi, az ország importra szorul. A behozatali tilalom miatt azonban a magyar felhasználók kénytelenek drágábban, harmadik országokból – például Lengyelországból vagy Romániából – megvásárolni a kukoricát.

Ez az indokolatlan drágulás végzetes csapást mér a sertés- és tejtermelőkre, akik a magas költségek és a likviditási válság miatt tucatjával mennek tönkre, beleértve a legmodernebb telepek tulajdonosait is. Az agrárközgazdász szerint teljesen érthetetlen, hogy a kormány miért támogatja továbbra is kiemelten a kevésbé versenyképes, extenzív szántóföldi gabonatermesztést, miközben a sokkal nagyobb értéket előállító állattenyésztőket másodosztályú termelőkként kezeli. Ha az állam nem lép közbe sürgősen hitelmoratóriummal vagy garanciavállalással, a magyar agrárium ezen ágazataiban beláthatatlan következményekkel járó összeomlás várható.