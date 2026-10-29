2026. október 30. péntek Alfonz
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
2025. július 03., Almaty, Kazahsztán: Világító Spar szupermarket felirat, amely a kiskereskedelmi jelenlétet szimbolizálja a városi környezetben.
Vásárlás

A Spar vezetője szerint kötelezettségszegési eljárást kell indítani Magyarország ellen

Pénzcentrum
2026. október 29. 13:25 2 perc

Újabb levélben sürget kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen a Spar osztrák anyavállalata az Európai Bizottságnál a fennmaradó kiskereskedelmi különadó miatt. Bár a kormányzat korábban a terhek felülvizsgálatát ígérte, jövőre tovább nő a szektorra nehezedő elvonás. A hazai szakmai érdekképviselet élesen bírálja a döntést, mivel az veszélyezteti a versenyképességet és az árstabilitást - írta meg a 24.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Hans Reisch, a Spar osztrák anyavállalatának vezérigazgatója ismét az Európai Bizottsághoz fordult, mivel megítélése szerint a külföldi kiskereskedelmi láncokat továbbra is rendszerszintű, hátrányos megkülönböztetés éri Magyarországon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A cégvezető úgy látja, hogy esély sincs az egyenlő versenyfeltételek megteremtésére és a különadó kivezetésére, ezért indokoltnak tartja az uniós kötelezettségszegési eljárás megindítását. Peter Manhartsberger, az anyavállalat igazgatója az osztrák sajtónak nyilatkozva hozzátette, hogy a magyar kormánnyal kapcsolatos korábbi derűlátásuk sajnos alaptalannak bizonyult.

Kapcsolódó cikkeink:

Bár Magyar Péter korábban ígéretet tett a kiskereskedelmi adózás felülvizsgálatára, a jelenlegi döntések értelmében a rendszer átalakításáig a kormányzat még nagyobb költségvetési hozzájárulást vár el a kereskedelmi láncoktól, akárcsak az energiacégektől, a bankoktól és a biztosítóktól.

Az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) sajnálattal vette tudomásul, hogy jövőre, vagyis 2027-ben sem kezdődik meg a különadó kivezetése. Sőt, az 1 és 50 milliárd forint közötti árbevételi sávban az adókulcs a háromszorosára, 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelkedik. Az érdekképviselet hangsúlyozza, hogy a hazai élelmiszer-ellátás versenyképességének javításához, a minőségi kínálat fenntartásához és az árstabilitáshoz elengedhetetlen a szektort sújtó rendkívüli terhek megszüntetése. Megoldásként első lépésben a kivezetés pontos menetrendjének rögzítését várják, amelynek kidolgozását az OKSZ kész konkrét szakmai javaslatokkal támogatni.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kormány #adó #különadó #kiskereskedelem #európai bizottság #spar #kereskedelem #adóemelés #oksz #Országos Kereskedelmi Szövetség
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:45
08:45
08:35
08:30
08:02
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
október 29. 13:36 Megtorpant a forint szárnyalása: Trump hírére ugrott az árfolyam, miközben robbant az EKB-bomba
október 29. 10:34 Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 30.
Sokkoló, ami a magyar munkahelyeken történik: elképesztő, mit tesznek meg egyes főnökök a dolgozóikkal
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 29.
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
2026. október 29.
Drága a végső búcsú: egyre több magyar viszi haza a hamvakat, terjednek a közös temetések is
2026. október 29.
Jöhet a sírig tartó munka, hamarosan már a szabad hétvégéknek is búcsút inthetnek a munkavállalók?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 30. péntek
Alfonz
44. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Hamarosan jöhet az 50 ezer forintos háztartásigép-támogatás: mindenki jogosult, akinek elromlik a mosogépe, kazánja, telefonja?
2
1 hete
Egyre több autós csinálja a Penny, Aldi, Tesco parkolóban: ha ilyet látsz, azonnal jelentsd az illetékeseknek
3
7 napja
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
4
2 hete
3 Parkside barkácsgép, ami nélkül nem érdemes nekimenni az őszi kerti munkáknak: most hétvégén indul az akció
5
6 napja
Bespájzoltak a trafikok, mégsem lesz olcsóbb a cigi: márkánként mutatjuk a novembertől várható árakat, a Marlborótól a Tereáig
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatos kamat
olyan kamatszámítás, amelynél egy-egy elszámolási időszak lezárásakor a kamatot hozzáadják a betéthez és a következő időszakban már ez után is számítanak kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 06:35
Egy Magyarországon alig több mint 1000 forintért kapható vaj nyerte el a világ legjobb vaja címet
Pénzcentrum  |  2026. október 30. 06:05
Négy ország, négy valuta: a politika megfeledkezhet róla, de a külkereskedelem összetartja a Visegrádi Négyeket
Agrárszektor  |  2026. október 30. 08:17
Gyakran eszel mogyorót? Jobb, ha tudod, mi derült ki róla