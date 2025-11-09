2025. november 9. vasárnap Tivadar
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Christmas advent wreath in dark room in front of white cabinets with all four candles lit, red berries and evergreen boughs on wreath
Otthon

Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor

Pénzcentrum
2025. november 9. 08:33

2025 advent időszaka november végén veszi kezdetét, amikor meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún. Sokan kíváncsiak, mikor lesz pontosan advent első vasárnapja, és milyen hagyományok, népszokások kapcsolódnak az ünnepi készülődéshez. Az advent 2025-ben is a várakozásról, az elcsendesedésről és a karácsonyra hangolódásról szól.

Mi az advent jelentése?

Advent a keresztény hagyományban a karácsonyra való lelki felkészülés időszaka, amely a Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnaptól december 25-ig, Jézus Krisztus születéséig tart. Maga a kifejezés a latin adventus Domini, azaz „az Úr eljövetele” szóból ered, és kettős jelentéssel bír: utal Krisztus betlehemi születésére, valamint második eljövetelére az idők végén. A négy adventi vasárnap ezen felül az Úr négyféle érkezését is jelképezi: a megtestesülést, a kegyelemben való eljövetelt, halálunk pillanatát, valamint az ítélet napját, amelyre minden hívőnek fel kell készülnie.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az advent kialakulása történelmileg is érdekes. Eredetileg csak egyetlen adventi vasárnapot tartottak, majd a 7. században Nagy Szent Gergely pápa határozta meg a most ismert négyet. 1570-ben V. Piusz pápa tette hivatalossá és kötelezővé az adventi időszakot a katolikus egyházban. Régebben advent kezdetét éjféli harangszó jelezte, a periódust szigorú böjt jellemezte, és a hívek rendszeresen részt vettek a hajnali roráte miséken.

2025 advent: mikor kezdődik, meddig tart?

Advent a karácsonyt megelőző, négy vasárnapból álló időszak, amely a keresztény kultúrkörben a várakozásról, az elcsendesedésről és a készülődésről szól. Ünnepköre szorosan kapcsolódik Jézus születéséhez, a reményhez és az újjászületéshez. 2025-ben az adventi időszak november végén, tehát november 30-án veszi kezdetét, és egészen december 24-ig tart, amikor a karácsonyi ünnep fénye betölti az otthonokat.

Advent 2025: itt részletes naptár

Ünnepnapok az adventi időszakban 2025-ben:

  • Advent első vasárnapja: 2025. november 30.
  • Advent második vasárnapja: 2025. december 7.
  • Advent harmadik vasárnapja: 2025. december 14.
  • Advent negyedik vasárnapja: 2025. december 21.
  • Szenteste: 2025. december 24., szerda
  • Karácsony: 2025. december 25., csütörtök
  • Karácsony második napja: 2025. december 26., péntek

Munkaszüneti napok az adventi időszakban 2025-ben:

2025-ben a karácsony úgy esik, hogy december 24-e egy szerdai nap lesz, így a karácsonyi ünnepi időszak és pihenés szerdától egészen vasárnapig tarthat a családok számára.

  • december 24., szerda, hivatalos munkaszüneti nap (december 13-án kell ledolgozni)
  • december 25., csütörtök, munkaszüneti nap
    december 26., péntek, munkaszüneti nap

A téli szünet dátuma a 2025/26-os tanévben

  • 2025 téli szünete előtt az utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig 2026. január 5. (hétfő).
  • Ennek értelmében a téli szünet 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig tart.

Mit érdemes tudni advent első vasárnapja kapcsán?

2025 advent ünnepének első vasárnapja november 30-án van. Ekkor gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún, amely a remény szimbóluma. A hagyomány szerint a koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya található. Számos népszokás kapcsolódik ehhez az időszakhoz. Ilyen a Luca-napi búzaültetés, a betlehemezés, az adventi naptár nyitogatása vagy a karácsonyi vásárok látogatása.

Régebben a nagyszülők fonott kaláccsal, forralt borral, teával készültek az ünnepi várakozás estéire, ma pedig sok család közös díszítéssel, sütéssel és ünnepi filmekkel teremt meghitt hangulatot. Advent első vasárnapja tehát nemcsak a liturgikus év kezdete, hanem jelképe annak is, hogy megkezdődött a lelassulás, a családi készülődés, és együtt számoljuk vissza a napokat karácsonyig.

A karácsonyi ünnepkör hagyományai közé tartozik az adventi koszorú készítése, az ajándékozási szokások előkészítése, a templomi misék, és sok családban a közös gyertyagyújtás. Az advent kulturális jelentősége mára túlmutat a vallási hagyományokon: városi vásárok, ünnepi fények, kézműves programok és jótékonysági akciók kapcsolódnak hozzá.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Advent 2025: miért fontos a koszorú és a gyertyák?

Advent jelképe az adventi koszorú, amelyet rendszerint fenyőgallyakból fonnak, a ráhelyezett négy gyertya közül minden vasárnap eggyel többet gyújtanak meg. A gyertyák a Jézus születése révén szétáradó világosságot, egyben a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. A szokás a 19. században jött divatba, de gyökerei még a pogány korba nyúlnak vissza.

Az első, kocsikerék nagyságú adventi koszorún még 24 gyertya állt, és minden hétköznap egy fehéret, minden vasárnap egy pirosat gyújtottak meg. Az adventi koszorúkat a templomokban áldják meg advent első vasárnapján vagy az előző szombat esti szentmisén.

Mit jelentenek a lila és rózsaszín gyertyák?

Az adventi koszorú gyertyáihoz évszázadok óta külön jelentés társul, amely a keresztény liturgia hagyományaiban gyökerezik. A színek nem véletlenek: mindegyik az adventi hetek lelki üzenetét hordozza.

Mit jelképez a lila gyertya?

Az adventi időszak liturgikus színe a lila, ezért három gyertya ezen a színen ég. A lila: a bűnbánat színe, a lelki elcsendesedést, önvizsgálatot jelöli, a megtérésre való felhívást, vagyis azt a készülést, amellyel méltón várjuk Krisztus eljövetelét, ugyanakkor benne van a remény és az ígéret, hogy a sötétség után fény érkezik. A lila gyertyák az advent első, második és negyedik vasárnapján égnek, és arra emlékeztetnek, hogy a várakozás nemcsak külső készülődés, hanem belső újjászületés is.

Mit jelképez a rózsaszín gyertya?

A harmadik gyertya rózsaszín, és Gaudete-gyertyaként is ismert a „Gaudete” vasárnap után, amely latinul annyit jelent: „Örvendezzetek!” A rózsaszín: az öröm színe, a bűnbánati időszak enyhülését mutatja, jelzi, hogy közeledik a karácsony, és már látszik a megváltás fénye, arra hív, hogy tekintsünk bizalommal a megígért üdvösség felé. Ezen a vasárnapon a liturgikus szín is rózsaszín lehet a szertartások során, ami az advent komolyságában egy pillanatnyi felüdülést, reménysugarat hoz.

Összességében az adventi koszorú gyertyái a sötétségből a fény felé vezető utat mutatják, a lila figyelmeztet, megtisztít és elmélyít, míg a rózsaszín felemel, megörvendeztet, és megnyitja a szívet az ünnep befogadására.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #karacsony #november #december #ünnep #advent #szórakozás #kereszténység #gyertya #népszokás #2025 #hagyomány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:33
07:45
07:02
06:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 9.
Színt vallott a Michelin-díjas magyar étterem feje: A magyar vendégek sokkal kritikusabbak, mint a külföldiek
2025. november 8.
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
2025. november 8.
Rémdrága hónapok várnak a magyar kutyásokra: nincs mese, ezt kell kifizetni 2025-ben
2025. november 7.
Dübörög az alkoholturizmus: ki nem találod, hova járnak berúgni az észak- és nyugat-európai turisták
2025. november 7.
Így kerülhet veszélybe a rezsicsökkentés: egész Európán végigsöpör a drágulás, a magyarok fűtésszámlája is megérzi
NAPTÁR
Tovább
2025. november 9. vasárnap
Tivadar
45. hét
November 9.
A világszabadság napja
November 9.
Feltalálók napja
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás! 2025 őszén erre kell tekerni az órát - Ez lehet az utolsó óraállítás?
2
3 hete
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
3
4 hete
Súlyos, ami kiderült az Otthon Start hitelről: ezzel kevesen számoltak, komoly, ami készül Magyarországon
4
3 hete
Továbbra sem tudják eladni Rubik Ernő budai luxusvilláját: ennyiért hirdetik most az impozáns ingatlant
5
2 hete
Brutális lesz, amikor kidurran a lakáspiaci lufi Magyarországon: már 2025-ben megvan rá az esély?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatfelár-változtatási mutató
A kamatfelár-változtatási mutató határozza meg, hogy a változó kamatozású (referencia) hitelünk kamatfelára milyen időközönként változhat. Több típusa is létezik, a 3, 4 vagy 5 évente változó, illetve végig rögzített kamatfelárok közül válogathatunk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 9. 09:02
Mi ez a titkos amerikai védőpajzs, amit Trump adott Magyarországnak?
Pénzcentrum  |  2025. november 9. 06:28
Kész, vége! Megszűnik a Facebook Messenger: íme 9 app, amit csevegésre használhatsz helyette
Agrárszektor  |  2025. november 9. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2025.11.09. vasárnap