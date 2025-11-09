Advent 2025: mikor van advent első vasárnapja? - A karácsonyi ünnepkör története, a rózsaszín gyertya jelentése, népszokások, hagyományok adventkor

2025 advent időszaka november végén veszi kezdetét, amikor meggyújtjuk az első gyertyát az adventi koszorún. Sokan kíváncsiak, mikor lesz pontosan advent első vasárnapja, és milyen hagyományok, népszokások kapcsolódnak az ünnepi készülődéshez. Az advent 2025-ben is a várakozásról, az elcsendesedésről és a karácsonyra hangolódásról szól.

Mi az advent jelentése?

Advent a keresztény hagyományban a karácsonyra való lelki felkészülés időszaka, amely a Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnaptól december 25-ig, Jézus Krisztus születéséig tart. Maga a kifejezés a latin adventus Domini, azaz „az Úr eljövetele” szóból ered, és kettős jelentéssel bír: utal Krisztus betlehemi születésére, valamint második eljövetelére az idők végén. A négy adventi vasárnap ezen felül az Úr négyféle érkezését is jelképezi: a megtestesülést, a kegyelemben való eljövetelt, halálunk pillanatát, valamint az ítélet napját, amelyre minden hívőnek fel kell készülnie.

Az advent kialakulása történelmileg is érdekes. Eredetileg csak egyetlen adventi vasárnapot tartottak, majd a 7. században Nagy Szent Gergely pápa határozta meg a most ismert négyet. 1570-ben V. Piusz pápa tette hivatalossá és kötelezővé az adventi időszakot a katolikus egyházban. Régebben advent kezdetét éjféli harangszó jelezte, a periódust szigorú böjt jellemezte, és a hívek rendszeresen részt vettek a hajnali roráte miséken.

2025 advent: mikor kezdődik, meddig tart?

Advent a karácsonyt megelőző, négy vasárnapból álló időszak, amely a keresztény kultúrkörben a várakozásról, az elcsendesedésről és a készülődésről szól. Ünnepköre szorosan kapcsolódik Jézus születéséhez, a reményhez és az újjászületéshez. 2025-ben az adventi időszak november végén, tehát november 30-án veszi kezdetét, és egészen december 24-ig tart, amikor a karácsonyi ünnep fénye betölti az otthonokat.

Advent 2025: itt részletes naptár

Ünnepnapok az adventi időszakban 2025-ben:

Advent első vasárnapja: 2025. november 30.

Advent második vasárnapja: 2025. december 7.

Advent harmadik vasárnapja: 2025. december 14.

Advent negyedik vasárnapja: 2025. december 21.

Szenteste: 2025. december 24., szerda

Karácsony: 2025. december 25., csütörtök

Karácsony második napja: 2025. december 26., péntek

Munkaszüneti napok az adventi időszakban 2025-ben:

2025-ben a karácsony úgy esik, hogy december 24-e egy szerdai nap lesz, így a karácsonyi ünnepi időszak és pihenés szerdától egészen vasárnapig tarthat a családok számára.

december 24., szerda, hivatalos munkaszüneti nap (december 13-án kell ledolgozni)

december 25., csütörtök, munkaszüneti nap

december 26., péntek, munkaszüneti nap

A téli szünet dátuma a 2025/26-os tanévben

2025 téli szünete előtt az utolsó tanítási nap 2025. december 19. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap pedig 2026. január 5. (hétfő).

Ennek értelmében a téli szünet 2025. december 20-tól 2026. január 4-ig tart.

Mit érdemes tudni advent első vasárnapja kapcsán?

2025 advent ünnepének első vasárnapja november 30-án van. Ekkor gyújtjuk meg az első gyertyát az adventi koszorún, amely a remény szimbóluma. A hagyomány szerint a koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya található. Számos népszokás kapcsolódik ehhez az időszakhoz. Ilyen a Luca-napi búzaültetés, a betlehemezés, az adventi naptár nyitogatása vagy a karácsonyi vásárok látogatása.

Régebben a nagyszülők fonott kaláccsal, forralt borral, teával készültek az ünnepi várakozás estéire, ma pedig sok család közös díszítéssel, sütéssel és ünnepi filmekkel teremt meghitt hangulatot. Advent első vasárnapja tehát nemcsak a liturgikus év kezdete, hanem jelképe annak is, hogy megkezdődött a lelassulás, a családi készülődés, és együtt számoljuk vissza a napokat karácsonyig.

A karácsonyi ünnepkör hagyományai közé tartozik az adventi koszorú készítése, az ajándékozási szokások előkészítése, a templomi misék, és sok családban a közös gyertyagyújtás. Az advent kulturális jelentősége mára túlmutat a vallási hagyományokon: városi vásárok, ünnepi fények, kézműves programok és jótékonysági akciók kapcsolódnak hozzá.

Advent 2025: miért fontos a koszorú és a gyertyák?

Advent jelképe az adventi koszorú, amelyet rendszerint fenyőgallyakból fonnak, a ráhelyezett négy gyertya közül minden vasárnap eggyel többet gyújtanak meg. A gyertyák a Jézus születése révén szétáradó világosságot, egyben a hitet, a reményt, a szeretetet és az örömöt jelképezik. A szokás a 19. században jött divatba, de gyökerei még a pogány korba nyúlnak vissza.

Az első, kocsikerék nagyságú adventi koszorún még 24 gyertya állt, és minden hétköznap egy fehéret, minden vasárnap egy pirosat gyújtottak meg. Az adventi koszorúkat a templomokban áldják meg advent első vasárnapján vagy az előző szombat esti szentmisén.

Mit jelentenek a lila és rózsaszín gyertyák?

Az adventi koszorú gyertyáihoz évszázadok óta külön jelentés társul, amely a keresztény liturgia hagyományaiban gyökerezik. A színek nem véletlenek: mindegyik az adventi hetek lelki üzenetét hordozza.

Mit jelképez a lila gyertya?

Az adventi időszak liturgikus színe a lila, ezért három gyertya ezen a színen ég. A lila: a bűnbánat színe, a lelki elcsendesedést, önvizsgálatot jelöli, a megtérésre való felhívást, vagyis azt a készülést, amellyel méltón várjuk Krisztus eljövetelét, ugyanakkor benne van a remény és az ígéret, hogy a sötétség után fény érkezik. A lila gyertyák az advent első, második és negyedik vasárnapján égnek, és arra emlékeztetnek, hogy a várakozás nemcsak külső készülődés, hanem belső újjászületés is.

Mit jelképez a rózsaszín gyertya?

A harmadik gyertya rózsaszín, és Gaudete-gyertyaként is ismert a „Gaudete” vasárnap után, amely latinul annyit jelent: „Örvendezzetek!” A rózsaszín: az öröm színe, a bűnbánati időszak enyhülését mutatja, jelzi, hogy közeledik a karácsony, és már látszik a megváltás fénye, arra hív, hogy tekintsünk bizalommal a megígért üdvösség felé. Ezen a vasárnapon a liturgikus szín is rózsaszín lehet a szertartások során, ami az advent komolyságában egy pillanatnyi felüdülést, reménysugarat hoz.

Összességében az adventi koszorú gyertyái a sötétségből a fény felé vezető utat mutatják, a lila figyelmeztet, megtisztít és elmélyít, míg a rózsaszín felemel, megörvendeztet, és megnyitja a szívet az ünnep befogadására.