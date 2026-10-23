Mi folyik a boltokban? Így fizet többet sok vásárló a kasszánál: alig lehet kiszúrni a különbséget

A csokoládétól a fogkrémen át a szörpökig egyre több termék kiszerelése zsugorodik úgy, hogy az ára közben változatlan marad. Ezt a jelenséget zsugorinflációnak nevezik. Az Európai Bizottság 2025-ös jelentése szerint a fogyasztók 74 százaléka észrevette már, hogy kevesebbet kap a pénzéért, az uniós szintű szabályozás azonban továbbra is várat magára - írta az euronews.

A zsugorinfláció nem új keletű jelenség, de a 2022-es inflációs hullám óta érezhetően elterjedt. Egy francia szörpgyártó már 2019-ben 750 milliliterről 600 milliliterre csökkentette a palackok űrtartalmát, ami a Foodwatch fogyasztóvédelmi szervezet számításai szerint literenként több mint 37 százalékos áremelkedést jelentett. Németországban az egyik édességgyártó 100-ról 90 grammra csökkentette a táblás csokoládé tömegét, ami miatt a hamburgi bíróság 2026 májusában a cég ellen ítélt. Egy másik márka szintén 2026-ban dobott piacra 75 grammos kiszerelést a megszokott 100 grammos helyett.

A gyártók meglehetősen változatos módszereket alkalmaznak, például a nagyobb csomagolásban kevesebb terméket kínálnak, vagy vastagabb falú dobozt és megemelt aljú üveget használnak. A stratégia azért hatékony, mert az 5–7 százalékos mennyiségcsökkenés általában észrevétlen marad. Egyes vállalatok ráadásul "új receptúrát" vagy "javított minőséget" hirdetnek, miközben a mennyiség csökkenésére egyáltalán nem hívják fel a figyelmet.

A jelenség hátterében a termelési költségek emelkedése áll. Az európai kiskereskedelmi szövetség, az EuroCommerce főigazgatója, Christel Delberghe szerint a gyártók egy része a kiszerelés csökkentésével próbálja elkerülni a nyílt áremelést. A szervezet versenyképességi igazgatója, Leena Whittaker hozzátette, hogy az energia, az alapanyagok és a feldolgozás drágulása végiggyűrűzik az egész ellátási láncon. Az EU-ban az élelmiszerek és az alkoholmentes italok ára 2021 és 2025 között mintegy 33 százalékkal nőtt.

Kifejezetten a zsugorinflációt célzó, uniós szintű jogszabály egyelőre nem létezik. A hatályos szabályozás ugyan előírja a nettó mennyiség feltüntetését a csomagoláson, valamint az egységár kijelzését a polcokon, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv pedig tiltja a fogyasztók megtévesztését. Az Európai Parlament Belső Piaci Bizottsága 2025 júliusában tartott meghallgatást a témában, az Európai Bizottság azonban elegendőnek ítélte a jelenlegi kereteket.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Több tagállam ugyanakkor saját hatáskörben vezetett be szabályozást. Franciaországban 2024 júliusa óta a 400 négyzetméternél nagyobb üzleteknek két hónapon keresztül jelezniük kell, ha egy termék kiszerelése csökkent, miközben az egységára emelkedett; a mulasztásért akár 15 ezer eurós bírság is kiszabható. Ausztriában 2026 áprilisától lépett életbe hasonló tájékoztatási kötelezettség legalább 3 százalékos egységár-emelkedés esetén. Románia 2024-ben tette kötelezővé a vásárlók értesítését, Belgiumban pedig tárgyaltak a szigorításról, de végül nem fogadtak el konkrét jogszabályt. Olaszország ellen a Bizottság 2025 márciusában kötelezettségszegési eljárást indított, mivel a csomagoláson kötelezően előírt figyelmeztető címkéket kereskedelmi akadálynak minősítette, és helyettük a polcokon elhelyezett tájékoztatást javasolta.

A kérdés megítélésében a szakértők megosztottak. A CMS Belgium ügyvédi iroda munkatársa, Loïc de Hults szerint egységes uniós szabályozásra lenne szükség, mivel az eltérő nemzeti előírások feleslegesen nehezítik a több országban jelen lévő gyártók dolgát. Az EuroCommerce ezzel szemben úgy véli, a meglévő jogszabályok teljesen elegendőek, az újabb szabályozási rétegek pedig csak plusz adminisztratív terheket és költségeket rónának a kereskedőkre anélkül, hogy érdemben javítanák a fogyasztók helyzetét.