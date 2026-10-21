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Közelkép a nagy fémrácson sült gesztenyéről, miközben az árus egy spatulával keveri őket
Vásárlás

Sokkoló árkülönbség a boltokban: Magyarországon 4000 forint a gesztenye kilója, Olaszországban a fele se

Pénzcentrum
2026. október 21. 11:30

Kétszer annyiba kerül Magyarországon az olasz szelídgesztenye, mint Olaszországban: míg az itáliai üzletekben 5-6 euróért (1800-2100 ft) is hozzá lehet jutni egy kilogrammhoz, itthon 4000 forint körül alakul az ára. A Vakmajom szerint a kiskereskedelmi különadók és az állami árbeavatkozások is hozzájárulhatnak a dráguláshoz, miközben a kereskedők közötti árverseny is háttérbe szorulhat.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

 Kétszer annyiba kerül Magyarországon az első osztályú olasz szelídgesztenye, mint Olaszországban - erre hívta fel a figyelmet a Vakmajom nevű Facebook-oldal. Míg az olasz üzletekben 5-6 euróért, vagyis nagyjából 1800-2100 forintért kapható egy kilogramm, addig Magyarországon jellemzően 4000 forintot kérnek érte.

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A szerző a PAM, az Aldi, az Iper Tosano és a Penny olaszországi üzleteiben is ellenőrizte az árakat. Magyarországon az Aldi és a Tesco kínálatában, valamint a Lehel piacon is hasonló, kilogrammonként 4000 forint körüli árakkal találkozott.

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A bejegyzés szerint a különbséget önmagában nem magyarázza az eltérő áfakulcs. A szerző úgy véli, a kiskereskedelmi különadó és a hatósági árrésszabályozás költségei miatt a kereskedők más termékeken is magasabb árrést érvényesíthetnek. Különösen nagy tehernek tartja a forgalom után fizetendő, 4,5 százalékos kiskereskedelmi különadót egy olyan ágazatban, ahol a haszonkulcs szerinte jellemzően 2-4 százalék. A Vakmajom becslése szerint a szektor évente mintegy 200 milliárd forint különadót fizet be az államkasszába.

A szerző a piaci verseny gyengülését is a szabályozás következményei közé sorolja. Megfigyelése szerint a kereskedők árai alig térnek el egymástól, a 4000 forintos árszint alá pedig jellemzően csak néhány forinttal mennek. Úgy véli, a kisebb szereplők a legnagyobb lánc, a Lidl árazását is követhetik.

Ezt a jelenséget nevezi „gesztenyekartellnek”, a hasonló árak azonban önmagukban nem bizonyítják a kereskedők összejátszását. Azt már mi jegyezzük meg, hogy a magyar és az olasz gesztenyeár közötti teljes különbség okát a beszerzési árak, az árrések és az értékesítési költségek összehasonlítása nélkül nem lehet egyértelműen megállapítani.

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Küszködnek a magyar boltok

A kiskereskedelmi ágazat jövedelmezősége folyamatosan csökkent az elmúlt években, mivel a koronavírus-járvány óta ársapkák, kötelező akciók és más szabályozások nehezítették a kereskedők működését – mondta Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára a Pénzcentrumnak adott interjúban. Mint fogalmazott, jelenleg egy kiskereskedelmi vállalkozás vagy veszteséges, vagy mindössze 1–2 százalékos eredményt képes elérni.

A kiskereskedelmi különadó emelését ugyanakkor részben elfogadhatónak tartja, mivel a kormány ezzel egy időben az árrésstop kivezetését is bejelentette. Neubauer szerint az árrésstop nagyobb veszteségeket okozott az érintett üzletláncoknak, mint amekkora terhet a különadó kulcsának emelése jelenthet. A főtitkár ezért üdvözölte az intézkedést, és úgy fogalmazott: „mivel a kettőt egyszerre jelentették be, azt mondhatjuk, így most kevésbé fáj”.
Címlapkép: Getty Images
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