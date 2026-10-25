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Port-Louis, Mauritius – 2015. április 10.: Egy doboz Lindt Lindor csokoládé-trüffel. A Lindt a svájci Lindt & Sprüngli csoport tagja. 1845 óta a Lindt gyártja a világ legkiválóbb csokoládéit.
Vásárlás

Olcsóbb lehet a magyarok egyik kedvenc csokija: elismerték, hogy túl messzire mentek az áremeléssel

Pénzcentrum
2026. október 25. 12:33 2 perc

A Lindt & Sprüngli elnöke elismerte, hogy a vállalat rosszul mérte fel a fogyasztók áremelésekre adott reakcióját, ami a svájci csokoládégyártó részvényárfolyamának jelentős zuhanásához és a vezérigazgató leváltásához vezetett - írta meg a Reuters.

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Ahogy arról mi is beszámoltunk, nehéz időszakot él át a Lindt az utóbbi időben. A cég idén már másodszor csökkentette az éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását. A svájci csokoládégyártó kulcspiacain, köztük Németországban, Svájcban és Ausztriában továbbra is gyenge a kereslet. 

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Ernst Tanner ügyvezető elnök az NZZ am Sonntag című lapnak adott interjújában elmondta, hogy a cég – amelynek árfolyama idén több mint 25 százalékot esett az eredményvárakozások többszöri visszavágását követően – elsősorban azért küzd nehézségekkel, mert rosszul mérte fel a német piacot.

A 2024-től történelmi csúcsra emelkedő kakaóárakat követően a Lindt megpróbálta áthárítani a többletköltségeket a vásárlókra, ám túlbecsülte, mennyivel emelheti az árakat anélkül, hogy a kereslet érdemben visszaesne.

"Egyes fogyasztók számára a termékeink az utóbbi hónapokban egyértelműen túl drágává váltak" – fogalmazott Tanner. Az elnök ugyanakkor cáfolta, hogy a vállalat válságban lenne, és szerinte a részvények jelenleg alulértékeltek. Hozzátette, hogy az amerikai és a távol-keleti piacokon idén is elérik a 6–8 százalékos növekedési célt.

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A nyolcvanéves Tanner, aki 1993 és 2016 között volt vezérigazgató, és több mint három évtizede tölti be az elnöki tisztséget, visszautasította azokat a felvetéseket, miszerint távoznia kellene. Szerinte kulcsszerepe van abban, hogy a Lindtet visszavezesse a helyes pályára.

A cég egyes termékek árát már csökkentette a forgalom élénkítése érdekében, és a kakaóárak normalizálódásával további mozgástere nyílik erre. Csoportszintű létszámleépítés nem várható, a vállalat továbbra is a növekedésre fókuszál, ugyanakkor a német–svájci–osztrák régióban a célok elmaradása miatt a bónuszok csökkenni fognak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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