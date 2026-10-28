Megugrott a BUX, de jöhet a hidegzuhany a magyar tőzsdén: erre figyelnek most a befektetők

Emelkedéssel zárta a keddi kereskedést a Budapesti Értéktőzsde, a BUX 1,9 százalékos erősödéssel, 146 629,75 ponton fejezte be a napot. Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint szerdán ugyanakkor negatív korrekcióval indulhat a kereskedés. A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 200 napos mozgóátlag fölött zárt, a Mol fontos ellenállásba ütközött, míg a Richter technikai képe továbbra is kedvező. A Magyar Telekom részvényei szintén emelkedtek, és egy fontos árfolyamszint felé tartanak.

Csökkenéssel indulhat a szerdai kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 2733,88 pontos, 1,9 százalékos emelkedéssel, 146 629,75 ponton zárt kedden.

Varga Zoltán kiemelte: a keddi kereskedésben a 146 ezer pontos szint felett zárt a budapesti tőzsde, szerdán viszont negatív korrekcióval indulhat a kereskedés.

A vezető részvények közül az OTP árfolyama a 200 napos mozgóátlag felett tudott zárni, ez jelenleg 42 118 forintnál húzódik, míg a következő ellenállás 42 481 forintnál. Az OTP-részvények ára kedden 1420 forinttal, 3,47 százalékkal 42 290 forintra nőtt, forgalmuk 14,2 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 30 és az 50 napos mozgóátlagot tesztelte, de nem tudta áttörni, így 5040 forintnál változatlanul ellenállás húzódik, támasz pedig 4958 forintnál van. Kedden a Mol 48 forinttal, 0,97 százalékkal 4980 forintra erősödött 12,8 milliárd forintos forgalomban.

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A Richter technikai képe továbbra is pozitív, a következő ellenállás 13 610 forintnál húzódik, támasz 13 240 forintnál. A Richter-papírok árfolyama kedden 10 forinttal, 0,07 százalékkal 13 430 forintra csökkent, a részvények forgalma 5,4 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom a 2736 forintos ellenállás felé tart, áttörése esetén 2850 forint közelében adódna újabb erős akadály, míg támasz 2625 forintnál húzódik. A Magyar Telekom árfolyama kedden 68 forinttal, 2,55 százalékkal 2730 forintra emelkedett, forgalma 2,9 milliárd forint volt.