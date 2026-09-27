Kitálalt a legendás vidéki tortastúdió: ezért kerül 63 ezerbe egy 16 szeletes torta 2026-ban?!

Egy hazai tortastúdió nyilvános posztban magyarázta el, miért kér 63 ezer forintot egy 16 szeletes egyedi tortáért, miután egy érdeklődő két csillagos Google-értékelést adott, látatlanban, az árképzésre. A vita jól mutatja, mennyire elvált egymástól a vásárlók árérzete és a cukrászok költségvilága.

„63.000Ft egy 16 szeletes tortáért nevetséges.. Biztos hogy szép és jó.” Ennyi állt abban a kétcsillagos Google-értékelésben, amelyet a Pastel Tortastúdió egy árajánlat után kapott. Az értékelő a tortát nem rendelte meg és nem kóstolta – az árat pontozta le.

A tortastúdió nem vitatkozott, hanem egy hosszú Facebook-posztban mutatta meg, mi van egy egyedi torta árában. A poszt értelmezése szélesebb kérdéskört nyitott meg: miért tűnik egyre többeknek megfizethetetlennek egy torta, miközben a cukrászok szerint alig jön ki a matek?

Sok-e 3940 forint egy szelet tortáért?

A 63 ezer forint 16 szeletre elosztva nagyjából 3940 forint szeletenként. Ez elsőre valóban magasnak tűnik, ha a cukrászdai pult mellé tesszük. A Pénzcentrum friss összesítése szerint Magyarország 2026-os tortája, a Bíborfehér a legtöbb helyen 2000 forint alatt, jellemzően 1500 és 2100 forint között fogy szeletenként.

Csakhogy egy pultban álló, sorozatban gyártott torta és egy megrendelésre, egyedi dekorációval készülő darab két külön műfaj. Például a budapesti 'Művészi Torta' nyilvános árlistája szerint egy festett, figurás 16 szeletes torta 45 ezer forinttól, egy 10-16 szeletes formatorta 60 ezer forinttól indul. A szintén fővárosi 'Egy csipet torta' cukrászat 14 szeletes dekorált tortája pedig 38 500 forint, és külön jelzik, hogy egyedi kérésnél az ár módosulhat.

A 63 ezer forint tehát a figurás, órákig díszített torták felső sávjába esik, de ebben a szegmensben nem kirívó ár. Klasszikus, dekoráció nélküli egész torta ennél nyilván jóval olcsóbb: egy 16 szeletes klasszikus torta egy kaposvári cukiban például 13 500-15 500 forint, Pécsen pedig 14 500-26 000 forint között mozog.

Hová lett a 750 forintos szelet?

A vásárlói megdöbbenés mögött nagyrészt az áll, hogy a cukrászati árak az elmúlt években ugrásszerűen nőttek. A Pénzcentrum piacvizsgálata szerint 2020-ban a jellemző szeletár még 750-850 forint volt – ehhez képest a mai 2000 forint körüli ár bőven a duplája.

Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke így foglalta össze a folyamatot: a szeletárak „néhány éve ezer, majd 1500, most pedig 2000 forintos lélektani ár alatt vagy környékén” mozognak. Sok vásárló fejében viszont még a néhány évvel ezelőtti árak élnek – és ehhez méri a mai ajánlatokat.

Közben a keresetek is nőttek: a KSH szerint 2026 júliusában a nettó átlagkereset 523 300 forint volt, 9,1 százalékkal több, mint egy évvel korábban. A szakadás tehát ma kevésbé jövedelmi, sokkal inkább árérzékelési: a cukrászati árak ugrását a vásárlók nem felejtették el, még ha a pénztárcájuk azóta részben utol is érte.

Olcsóbb az alapanyag, mégsem lesz olcsóbb a torta

Meglepő, de 2026-ban a torta klasszikus hozzávalói zömmel olcsóbbak, mint egy éve. A KSH augusztusi adatai szerint a vaj és a vajkrém 15,5, a tej 8,1, a cukor 7,2 százalékkal került kevesebbe, mint egy évvel korábban. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet adatai alapján a ketreces tojás csomagolóhelyi ára is 3,7 százalékkal alacsonyabb.

A kakaó világpiaci ára a rekordhoz képest nagyjából 70 százalékkal esett vissza, a boltokban viszont a csoki nem lett olcsóbb. Egy 80-100 grammos mogyorós tejcsokoládé átlagosan 745 forintba került 2026 áprilisában, 2022 januárjában még 368 forintba.

Közben a KSH ugyanezen jelentése szerint az éttermi étkezés 5,8, az eszpresszókávé 6,7 százalékkal drágult. A minta világos: ahol az árban sok az emberi munka, ott tovább nőnek az árak, még ha maga az alapanyag/étel olcsóbb is. A 2025-ös Országtortánál az Ipartestület szerint az alapanyag szeletenként nagyjából 600 forint volt – vagyis már egy egyszerű cukrászdai szelet árának is csak kisebb része az, ami a tányéron van.

Munkaóra, energia, bérleti díj: a láthatatlan tételek

A cukrászok maguk is ezt mondják. „A cukrászatban most a legnagyobb teher az élőmunka ára” – fogalmazott Erdélyi Balázs, aki szerint az energiánál „egy jó áramvásárlási szerződésen áll vagy bukhat ma már a profit”. A vállalkozásokra a lakossági rezsicsökkentés nem vonatkozik, a kkv-k a piaci szerződéseik szerint fizetnek.

A Pastel posztja szerint egy-egy egyedi figura vagy részletes dekoráció elkészítése 4-8 óra folyamatos kézi munka. Szakképzettséget igénylő munkakörben 2026-ban a garantált bérminimum a legalacsonyabb fizetés: bruttó 373 200 forint havonta, azaz 2145 forint óránként. Már ezen a legalacsonyabb szinten számolva is 8600-17 200 forint csak a díszítés bruttó bérköltsége (saját számítás), a munkáltatói járulékok, a tervezés, a sütés, a krémkészítés, az egyeztetés és a kiszállítás nélkül. Egy tapasztalt tortadíszítő órabére ráadásul jellemzően ennél magasabb.

Ehhez jön a műhely bérleti díja, a sütők és hűtők folyamatos áramfogyasztása, a gépek karbantartása, a HACCP-előírások, a csomagolás és az adminisztráció. Hogy ez mennyire szűk mozgástér, azt a számok is mutatják: a HVG összesítése szerint 2025 végén 3692 cukrászda működött az országban, 345-tel kevesebb, mint a 2020-as csúcson.

Mennyit számít egy rossz Google-értékelés?

Egy kisvállalkozásnál egy rossz értékelés komoly tétet jelent. A Pastel saját közlése szerint új vendégeik 90 százaléka az online értékelések alapján választja őket. Az amerikai BrightLocal 2026-os felmérésében a megkérdezettek 97 százaléka olvas értékelést helyi cégekről, és 31 százalékuk legalább 4,5 csillagot vár el – tavaly ez még csak 17 százalék volt. A Harvard Business School kutatója, Michael Luca egy seattle-i vizsgálatban azt találta, hogy egy csillaggal jobb Yelp-értékelés 5–9 százalékkal magasabb bevétellel járt a független éttermeknél. Ezek amerikai adatok, de jól mutatják, mekkora a tét.

A Google szabályzata szerint a térképes értékeléseknek valós tapasztalaton kell alapulniuk. Hogy egy árajánlatkérés ilyen tapasztalatnak számít-e, azt a szabály nem dönti el egyértelműen – hiszen az érdeklődő ténylegesen kapcsolatba lépett a céggel. A tulajdonos a Cégprofilban jelentheti az értékelést; az elbírálás a Google szerint általában több napig tart, és elutasítás esetén egyszer lehet fellebbezni.

A vásárlónak ugyanakkor joga van kimondani, hogy valamit drágának tart. A Kaposvári Törvényszék 2025-ben elutasította egy webáruház keresetét, amely egycsillagos Google-értékelések miatt perelt: a bíróság szerint a csillagos minősítés véleménynyilvánítás, nem tényállítás. A szigorúbb uniós és hazai szabályok pedig elsősorban a cégek által gyártott vagy manipulált értékelések ellen szólnak – ezekre a Gazdasági Versenyhivatal 2026 tavaszán külön kampányban hívta fel a figyelmet.