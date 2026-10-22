Kilónként 3 millió forintotba kerül ez a kínai csodaszer: kapkodnak utána a boltokban

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A Hangcsou környéki dombokon termesztett Longcsing, vagyis "Sárkánykút" Kína egyik leghíresebb zöld teája, amelynek hagyományos, kézi készítése egyre ritkábbá válik. A hamisítványok elterjedése és a gépi feldolgozás térnyerése miatt az eredeti íz megismerésének legbiztosabb módja ma már az, ha az ember ellátogat a teaültetvényekre.
A Longcsing a Hangcsou melletti Nyugati-tó környékén termő zöld tea, amelyet évszázadok óta ismernek és tisztelnek a teakedvelők. A legértékesebb leveleket tavasszal, a kínai naptár szerinti Csingming-ünnep – a téli napfordulótól számított tizenötödik napforduló – előtt szüretelik, ezeket hívják mingcsien minőségnek. A korai rügyek visszafogott gesztenyeillata és finom, kiegyensúlyozott íze teszi különlegessé a teát.
Az időzítés kulcsfontosságú, hiszen már néhány nap csúszás is jelentősen csökkenti a levelek értékét. A negyedik generációs teatermelő, Ke Hsziao-peng családi gazdaságából származó legkorábbi szüret fél kilogrammja ma akár 30 ezer jüant – nagyjából 1,5 millió forintot – is elérhet, ami egy generációval ezelőtt még elképzelhetetlen lett volna - írta a BBC.
A frissen szüretelt leveleket hagyományosan kézzel pörkölik hatalmas, akár 200 fokosra hevített serpenyőkben. Ez a művelet állítja meg az oxidációt, őrzi meg a levelek zöld színét, és préseli őket a Longcsingre jellemző lándzsaformába. Ke Cseng-hua, Hsziao-peng apja kesztyű nélkül dolgozik, mert – mint mondja – éreznie kell a hőmérsékletet és a nedvességet. "A kéz olyasmit is érzékel, amit a gép nem képes" – fogalmaz. Ma már egyre több termelő áll át gépi pörkölésre, ami ugyan egyenletes eredményt ad, a tapasztalt mesterek szerint azonban a kézműves eljárás teljesebb aromát és tartósabb édességet eredményez.
A kínai hatóságok a valódi Nyugati-tavi Longcsing megjelölést egy 168 négyzetkilométeres termőterületre korlátozták. Csecsiang tartomány más részein termesztett tea Longcsingként forgalmazható ugyan, de a Nyugati-tó jelölés nélkül, míg az ezen kívül eső területekről származó termék kizárólag zöld teaként árusítható. A hamisítás visszaszorítására a hatóságok korlátozott számú hitelesítő matricát bocsátanak ki az igazolt termelőknek, amelyeken QR-kód biztosítja a nyomon követhetőséget.
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Az eredeti Longcsing iránti kereslet az utóbbi években megugrott, részben a kuocsao mozgalomnak köszönhetően, amely a fiatalabb kínai fogyasztókat a hagyományos hazai termékek felé fordítja. A kereslet azonban messze meghaladja a rövid és az éghajlatváltozás miatt egyre kiszámíthatatlanabb tavaszi szüreti időszak kínálatát, ami teret ad a hamisítványoknak. Sok vásárló számára a legmegbízhatóbb garancia, ha személyesen ismeri a termelőt, ezért tavasszal a törzsügyfelek közül sokan ellátogatnak a gazdaságokba, ahol saját szemükkel nézhetik végig a pörkölés folyamatát. A Ke család Csike teaházat nyitott, ahol farmtúrákon, pörkölési bemutatókon és kóstolókon vehetnek részt az érdeklődők, a Hangcsouban működő Szuje Teaintézet pedig szakértő által vezetett műhelyeket kínál.
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