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Teszten 14 márka mobiltelefonjai: ezek a legjobbak 2026-ban, nem lehet mellényúlni velük

Pénzcentrum
2026. október 26. 19:05 4 perc

A drágább telefonok kamerája általában jobb eredményt ért el a Tudatos Vásárlók tesztjében, az üzemidő és az ár között viszont nem mutatkozott érdemi összefüggés. Már a frissen megjelent iPhone 18 Pro és Pro Max is szerepel a tesztelt mobilok között, így vásárlás előtt az újdonságokat is összevethetjük az olcsóbb alternatívákkal.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egy új telefonért több százezer forintot is kifizethetünk. Ennyi pénzért szebb képeket, ritkább töltést és kényelmes használatot várunk, de a drágább telefon nem minden területen hoz ugyanakkora előnyt. A Tudatos Vásárlók teszteredményei segítenek eldönteni, hol érdemes többet költeni, és mikor találhatunk kedvezőbb áron is megfelelő készüléket.

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14 márka 183 mobilját tesztelték. Az egyes termékek várható élettartamával és javíthatóságával kapcsolatos szempontokat is vizsgáltak, ami segít azt is eldönteni várhatóan melyikre számíthatunk hosszabb távon is.

A jobb kameráért indokolt lehet többet fizetni

Aki a telefonjával örökíti meg a családi eseményeket, a nyaralást vagy a gyerek első lépéseit, annak a kamera minősége mindennapi szempont. Egy elmosódott vagy gyenge minőségű képet később már nehéz pótolni. Aki esetleg még munkaeszközként is használja a telefon fotó- videókészítő funkcióját, annak még fontosabb lehet, hogy mit tud a mobilja ilyen szempontból. A vizsgált készülékek esetében az eredmények alapján felismerhető az a tendencia, miszerint a magasabb ár jobb fotó- és videóeredményekkel járt együtt, bár kivétel természetesen itt is akad.

A vizsgálat eredményei alapján kiderült, hogy a megapixelszám könnyen félrevezethet. Az elkészült képek minősége ugyanis nem volt egyértelműen jobb attól, hogy nagyobb megapixelszámmal rendelkezett egy-egy mobil kamerája.

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Már az új iPhone 18 Pro modellek is a tesztben

A frissen megjelent iPhone 18 Pro és Pro Max iránt érdeklődőknek sem kell kizárólag a bemutatók ígéreteire hagyatkozniuk: a Tudatos Vásárlók tesztjében már mindkettő eredménye elérhető és összehasonlítható más modellekkel.

A hosszú üzemidő nem a legdrágább telefonok kiváltsága

Ha elsősorban a töltőkeresést szeretnénk ritkítani, érdemes az olcsóbb készülékek között is körülnézni. Az ár és az üzemidő között a vizsgált telefonok esetében gyakorlatilag nem volt felismerhető összefüggés. Maximális kijelzőfényerő mellett nagyságrendileg 20-60 órás üzemidőket mértek. A magasabb értékeket nem a legdrágább készülékek érték el, bőven hozták ezt az olcsóbb árkategóriájú mobilok is.

A hétköznapokban a fényerő, a térerő és az alkalmazások is befolyásolják a telefonok lemerülési sebességét. A teszt során viszont azonos körülmények között vizsgálták a telefonokat, így jól összehasonlítható, hogy mennyit bírnak ezek a készülékek egymáshoz képest.

Középkategóriás áron is közel az élmezőnyhöz

Hogy a Samsung Galaxy S25 Ultra vagy S26 Ultra a legjobbak között végzett, nem meglepő. Mint ahogy az iPhone18 Pro vagy Pro Max élmezőnybeli jelenléte sem. Ami viszont lehet az, hogy 170-200 ezres árkategóriában elérhető telefonok is végeztek ott.

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Hogy megéri-e a jelentős árkülönbség, azon múlik, éppen abban nyújt-e többet, amit naponta kihasználunk. Más tulajdonság számíthat annak, aki főként üzenetet ír és böngészik, mint annak, aki rendszeresen készít videókat, dolgozik a telefonjával. S természetesen az érzelmi faktor és a márkahűség sem kizárható elemek. De jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy valóban többet kapunk-e a pénzünkért, vagy a márkajelzésért fizetünk plusz százezreket.

A nagyobb tárhely felára nem javítja a fotókat

Ugyanazon telefon változatai között is nagy lehet az árkülönbség. Az iPhone 18 Pro 256 GB-os változata 555 ezer, az 512 GB-os 692 ezer forintos árral szerepelt az összevetésben. Ez 137 ezer forint felár, miközben a kameraeredményük és a 40 órás mért üzemidejük azonos volt, összesítésben pedig egyaránt 82%-os eredményt értek el. A nagyobb tárhely jól jöhet, ha sok videót készítünk vagy tárhelyigényes alkalmazásokat és játékokat használunk, de a felárért jobb fotókat és ritkább töltést nem kapunk. Aki a jelenlegi készülékén is kényelmesen elfér, annak érdemes meggondolnia, valóban szüksége lesz-e a drágább változatra.

Az sem mindegy meddig használhatjuk

A vásárláskor kifizetett összeg mellett az is számít, hány év múlva kell új telefonra költenünk. A Tudatos Vásárlók által ismertetett európai felmérésben a válaszadók 10,6%-a tapasztalt akkumulátorproblémát, ezzel ez volt a leggyakrabban jelzett meghibásodás. A hosszú üzemidő mellé ezért azt is érdemes megnézni, mennyire egyszerű és költséges az akkumulátor cseréje: néhány év múlva ezen is múlhat, hogy megtartjuk-e a telefonunkat.

Egy működő készüléktől is megválhatunk, ha a megszokott alkalmazásainkat már nem tudjuk használni rajta. A megkérdezettek 37,9%-a lecserélné a telefonját, ha a szoftveres támogatás megszűnése miatt nem működnének tovább a rendszeresen használt alkalmazásai. Ha több évre választunk mobilt, a kamera és az üzemidő mellett a frissítések ígért időtartama is megér egy pillantást.

Telefonválasztás előtt érdemes abból kiindulni, mi okoz most a legtöbb bosszúságot. Ha a lemerülő akkumulátor, a mért üzemidő legyen az első szűrő. Ha az elrontott fényképek, a kamera teszteredményeit nézzük meg alaposabban. Így könnyebb olyan előnyért fizetni, amelyet a következő években valóban élvezni is fogunk.
Címlapkép: Getty Images
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