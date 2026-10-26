Egyre több iPhone Duo-tulajdonos számol be a készülék belső kijelzőjének meghibásodásáról.
Teszten 14 márka mobiltelefonjai: ezek a legjobbak 2026-ban, nem lehet mellényúlni velük
A drágább telefonok kamerája általában jobb eredményt ért el a Tudatos Vásárlók tesztjében, az üzemidő és az ár között viszont nem mutatkozott érdemi összefüggés. Már a frissen megjelent iPhone 18 Pro és Pro Max is szerepel a tesztelt mobilok között, így vásárlás előtt az újdonságokat is összevethetjük az olcsóbb alternatívákkal.
Egy új telefonért több százezer forintot is kifizethetünk. Ennyi pénzért szebb képeket, ritkább töltést és kényelmes használatot várunk, de a drágább telefon nem minden területen hoz ugyanakkora előnyt. A Tudatos Vásárlók teszteredményei segítenek eldönteni, hol érdemes többet költeni, és mikor találhatunk kedvezőbb áron is megfelelő készüléket.
14 márka 183 mobilját tesztelték. Az egyes termékek várható élettartamával és javíthatóságával kapcsolatos szempontokat is vizsgáltak, ami segít azt is eldönteni várhatóan melyikre számíthatunk hosszabb távon is.
A jobb kameráért indokolt lehet többet fizetni
Aki a telefonjával örökíti meg a családi eseményeket, a nyaralást vagy a gyerek első lépéseit, annak a kamera minősége mindennapi szempont. Egy elmosódott vagy gyenge minőségű képet később már nehéz pótolni. Aki esetleg még munkaeszközként is használja a telefon fotó- videókészítő funkcióját, annak még fontosabb lehet, hogy mit tud a mobilja ilyen szempontból. A vizsgált készülékek esetében az eredmények alapján felismerhető az a tendencia, miszerint a magasabb ár jobb fotó- és videóeredményekkel járt együtt, bár kivétel természetesen itt is akad.
A vizsgálat eredményei alapján kiderült, hogy a megapixelszám könnyen félrevezethet. Az elkészült képek minősége ugyanis nem volt egyértelműen jobb attól, hogy nagyobb megapixelszámmal rendelkezett egy-egy mobil kamerája.
Már az új iPhone 18 Pro modellek is a tesztben
A frissen megjelent iPhone 18 Pro és Pro Max iránt érdeklődőknek sem kell kizárólag a bemutatók ígéreteire hagyatkozniuk: a Tudatos Vásárlók tesztjében már mindkettő eredménye elérhető és összehasonlítható más modellekkel.
A hosszú üzemidő nem a legdrágább telefonok kiváltsága
Ha elsősorban a töltőkeresést szeretnénk ritkítani, érdemes az olcsóbb készülékek között is körülnézni. Az ár és az üzemidő között a vizsgált telefonok esetében gyakorlatilag nem volt felismerhető összefüggés. Maximális kijelzőfényerő mellett nagyságrendileg 20-60 órás üzemidőket mértek. A magasabb értékeket nem a legdrágább készülékek érték el, bőven hozták ezt az olcsóbb árkategóriájú mobilok is.
A hétköznapokban a fényerő, a térerő és az alkalmazások is befolyásolják a telefonok lemerülési sebességét. A teszt során viszont azonos körülmények között vizsgálták a telefonokat, így jól összehasonlítható, hogy mennyit bírnak ezek a készülékek egymáshoz képest.
Középkategóriás áron is közel az élmezőnyhöz
Hogy a Samsung Galaxy S25 Ultra vagy S26 Ultra a legjobbak között végzett, nem meglepő. Mint ahogy az iPhone18 Pro vagy Pro Max élmezőnybeli jelenléte sem. Ami viszont lehet az, hogy 170-200 ezres árkategóriában elérhető telefonok is végeztek ott.
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Hogy megéri-e a jelentős árkülönbség, azon múlik, éppen abban nyújt-e többet, amit naponta kihasználunk. Más tulajdonság számíthat annak, aki főként üzenetet ír és böngészik, mint annak, aki rendszeresen készít videókat, dolgozik a telefonjával. S természetesen az érzelmi faktor és a márkahűség sem kizárható elemek. De jó, ha tisztában vagyunk vele, hogy valóban többet kapunk-e a pénzünkért, vagy a márkajelzésért fizetünk plusz százezreket.
A nagyobb tárhely felára nem javítja a fotókat
Ugyanazon telefon változatai között is nagy lehet az árkülönbség. Az iPhone 18 Pro 256 GB-os változata 555 ezer, az 512 GB-os 692 ezer forintos árral szerepelt az összevetésben. Ez 137 ezer forint felár, miközben a kameraeredményük és a 40 órás mért üzemidejük azonos volt, összesítésben pedig egyaránt 82%-os eredményt értek el. A nagyobb tárhely jól jöhet, ha sok videót készítünk vagy tárhelyigényes alkalmazásokat és játékokat használunk, de a felárért jobb fotókat és ritkább töltést nem kapunk. Aki a jelenlegi készülékén is kényelmesen elfér, annak érdemes meggondolnia, valóban szüksége lesz-e a drágább változatra.
Az sem mindegy meddig használhatjuk
A vásárláskor kifizetett összeg mellett az is számít, hány év múlva kell új telefonra költenünk. A Tudatos Vásárlók által ismertetett európai felmérésben a válaszadók 10,6%-a tapasztalt akkumulátorproblémát, ezzel ez volt a leggyakrabban jelzett meghibásodás. A hosszú üzemidő mellé ezért azt is érdemes megnézni, mennyire egyszerű és költséges az akkumulátor cseréje: néhány év múlva ezen is múlhat, hogy megtartjuk-e a telefonunkat.
Egy működő készüléktől is megválhatunk, ha a megszokott alkalmazásainkat már nem tudjuk használni rajta. A megkérdezettek 37,9%-a lecserélné a telefonját, ha a szoftveres támogatás megszűnése miatt nem működnének tovább a rendszeresen használt alkalmazásai. Ha több évre választunk mobilt, a kamera és az üzemidő mellett a frissítések ígért időtartama is megér egy pillantást.
Telefonválasztás előtt érdemes abból kiindulni, mi okoz most a legtöbb bosszúságot. Ha a lemerülő akkumulátor, a mért üzemidő legyen az első szűrő. Ha az elrontott fényképek, a kamera teszteredményeit nézzük meg alaposabban. Így könnyebb olyan előnyért fizetni, amelyet a következő években valóban élvezni is fogunk.
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