Krízisben a magyarok egyik kedvenc csokija: kongatják a vészharangot a vállalatnál

Nehéz időszakot él át a Lindt, amely idén már másodszor csökkentette az éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását. A svájci csokoládégyártó kulcspiacain, köztük Németországban, Svájcban és Ausztriában továbbra is gyenge a kereslet. A Lindt részvényei közben az idén már több mint negyedüket elvesztették értékükből, írja a Bloomberg.

A Lindt a 2026-os teljes évre vonatkozó organikus árbevétel-növekedési várakozását 0–2 százalékra csökkentette a korábban jelzett 4–6 százalékról. Az előrejelzést márciusban egyszer már lefelé módosították, így a vállalat idén másodszor korrigálta negatív irányba a várakozását.

A svájci csokoládégyártó szerint Németországban, Svájcban és Ausztriában tartósan gyenge a kereslet, miközben a fogyasztók egyre érzékenyebbek az árakra. A helyzetet tovább nehezítette, hogy az egész Európát érintő nyári hőhullám visszavetette a csokoládéipar forgalmát.

Adalbert Lechner vezérigazgató szerint a kakaóárak közelmúltbeli történelmi csúcsai miatt szükségessé vált áremelések, valamint a visszafogott fogyasztói hangulat a vártnál gyengébb rendelésállományhoz vezettek egyes európai piacokon. Különösen a szezonális termékek iránti kereslet alakult kedvezőtlenül.

A forgalom-visszaesés elhúzódása miatt a befektetők is aggódnak: a Lindt részvényeinek árfolyama az idei évben már több mint 25 százalékkal esett.