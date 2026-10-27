A piactérhez már több mint ezer kereskedő csatlakozott, a vásárlók pedig több mint 160 ezer új termékkel találkozhatnak a kínálatban.
Ha vettél mostanában Kalifa pisztáciát, meg ne edd: visszahívta a hatóság, aflatoxinnal szennyezett
A Nébih termékvisszahívási közleménye szerint aflatoxinszennyezettség miatt Kalifa márkájú pisztáciát hívnak vissza. A kedden közzétett tájékoztatás a hántolt és a darált pisztáciát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el. Nébih
A visszahívás hatósági kötelezésre történik, a bejelentő a Gilan Trading Kft. A Nébih tájékoztatása szerint a szennyezett alapanyag Iránból származik, az érintett termékek forgalmazói között pedig a Gilan Trading Kft., a SPAR Magyarország Kft. és az Auchan Magyarország Kft. is szerepel. Nébih
A visszahívás az alábbi termékekre és tételekre vonatkozik.
- Kalifa hántolt pisztácia, 50 grammos kiszerelés – L50 és L51 tételszám.
- Kalifa hántolt pisztácia, 500 grammos kiszerelés – L50 és L51 tételszám.
- Kalifa darált pisztácia, 100 grammos kiszerelés – L50 és L01 tételszám.
- Hántolt pisztácia lédig, 10 kilogrammos kiszerelés – L50 és L51 tételszám.
A tételekhez tartozó minőségmegőrzési időket a Nébih részletes táblázata tartalmazza. A visszahívás kizárólag az ott megadott azonosítókkal rendelkező termékeket érinti.
Az aflatoxin egyes penészgombák által termelt méreganyag, amelynek tartós bevitele egészségügyi kockázatot jelenthet. A vásárlók ne fogyasszák el a visszahívásban érintett termékeket.
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