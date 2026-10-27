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Közelkép egy nő kezéről, amely egy halom pisztáciát tart. 42 Mp felbontású, stúdióban készült digitális felvétel, Sony A7rII fényképezőgéppel és Sony FE 90 mm f/2,8 makro G OSS objektívvel készítve
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Ha vettél mostanában Kalifa pisztáciát, meg ne edd: visszahívta a hatóság, aflatoxinnal szennyezett

Pénzcentrum
2026. október 27. 18:47 1 perc

A Nébih termékvisszahívási közleménye szerint aflatoxinszennyezettség miatt Kalifa márkájú pisztáciát hívnak vissza. A kedden közzétett tájékoztatás a hántolt és a darált pisztáciát érinti. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett termékeket ne fogyasszák el. Nébih

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A visszahívás hatósági kötelezésre történik, a bejelentő a Gilan Trading Kft. A Nébih tájékoztatása szerint a szennyezett alapanyag Iránból származik, az érintett termékek forgalmazói között pedig a Gilan Trading Kft., a SPAR Magyarország Kft. és az Auchan Magyarország Kft. is szerepel. Nébih

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A visszahívás az alábbi termékekre és tételekre vonatkozik.

  • Kalifa hántolt pisztácia, 50 grammos kiszerelés – L50 és L51 tételszám.
  • Kalifa hántolt pisztácia, 500 grammos kiszerelés – L50 és L51 tételszám.
  • Kalifa darált pisztácia, 100 grammos kiszerelés – L50 és L01 tételszám.
  • Hántolt pisztácia lédig, 10 kilogrammos kiszerelés – L50 és L51 tételszám.

A tételekhez tartozó minőségmegőrzési időket a Nébih részletes táblázata tartalmazza. A visszahívás kizárólag az ott megadott azonosítókkal rendelkező termékeket érinti.

Az aflatoxin egyes penészgombák által termelt méreganyag, amelynek tartós bevitele egészségügyi kockázatot jelenthet. A vásárlók ne fogyasszák el a visszahívásban érintett termékeket.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
17 perce
Az ukrán gabona nem jöhet mert nemEU-s, bezzeg az iráni pisztácia, lol.
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