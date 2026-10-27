Bírósági felülvizsgálatot kezdeményez az Aldi a GVH döntése után: a bírság összegét is vitatja a boltlánc

Bírósági felülvizsgálatot kezdeményez az Aldi a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 123 millió forintos bírsága nyomán, amelyet a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” szlogenek miatt szabott ki a hatóság. A diszkontlánc vitatja a döntést és a bírság számításának módját is, állítása szerint ugyanis a GVH a kifogásolt reklámkampány igazolt költségeit több mint százszorosan meghaladó összeget vett figyelembe.

Mint megírtuk, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerint az Aldi megalapozatlanul használta a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” szlogeneket, mivel az ezekkel megfogalmazott piacelsőségi állításokat nem támasztotta alá kellő bizonyítékokkal. A hatóság Versenytanácsa ezért 123 millió forint bírságot szabott ki a közel 200 magyarországi üzlettel rendelkező kiskereskedelmi vállalatra, amely az eljárás megindítása után felhagyott a kifogásolt gyakorlattal.

Az Aldi Magyarország erre reagálva azt közölte: bírósági felülvizsgálatot kezdeményez a GVH határozata miatt, amelyben a hatóság a vállalat egyik díjnyertes akcióit és széles választékát népszerűsítő kampányát kifogásolta. A diszkontlánc nem ért egyet sem a bírság kiszabásával, sem annak számítási módjával, álláspontja szerint ugyanis a hatóság a reklámkampány igazolt költségeit több mint százszorosan meghaladó összeget vett figyelembe.

A boltlánc október 27-i állásfoglalása szerint a GVH a Nők Lapja Food Awards 2024. pályázaton elnyert két első helyezés kommunikációját vizsgálta. A vállalat a Legjobb akciók! és a Legszélesebb választék! alkategóriákban végzett az első helyen, az ezekre az eredményekre épülő reklámüzeneteket azonban a hatóság kellően alá nem támasztott piacelsőségi állításoknak minősítette.

A diszkontlánc szerint a kampány célja a közönségszavazáson elnyert díjak bemutatása volt, nem pedig egy azoktól független piacelsőségi állítás megfogalmazása. Az Aldi közölte, hogy a reklámkampány tervezésekor figyelembe vette a GVH korábbi, hasonló reklámkampányokra vonatkozó határozatait és elvi döntéseit is.

A vállalat különösen a bírság kiszámításának alapját kifogásolja. Álláspontja szerint a korábbi GVH- és kúriai gyakorlat alapján a kifogásolt kereskedelmi kommunikáció tényleges, igazolt költségeiből kellett volna kiindulni.

A cég közleménye szerint ehelyett a GVH „a kifogásolt kommunikáció Aldi által igazolt költségeit több mint százszorosan meghaladó összeget vett figyelembe” a bírság kiszámításakor.

A vállalat azt is hangsúlyozta, hogy a reklámfelületek kiválasztásánál igyekezett biztosítani a teljes üzenet és a kiegészítő információk megismerésének lehetőségét. Ennek érdekében nem alkalmazott olyan reklámeszközöket, amelyeket a GVH korábban alacsonyabb információáteresztő képességűnek minősített, így például rádió- és televízióreklámokat sem használt.

Kiszámíthatóbb elvárásokat sürget a vállalat

A boltlánc szerint a döntés nemcsak a vállalat számára vet fel kérdéseket, hanem a reklámozók és a fogyasztói, illetve szakmai díjak szervezői számára is. Szerintük fontos lenne, hogy az érintettek egyértelmű és kiszámítható elvárások alapján alakíthassák kommunikációjukat, figyelembe véve a korábbi hatósági döntéseket is.

A vállalat mindezek alapján kezdeményezi a GVH határozatának bírósági felülvizsgálatát. Közlése szerint továbbra is arra törekszik, hogy vásárlóit átláthatóan, hitelesen és a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztassa.