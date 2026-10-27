Súlyos pénzügyi válságba került a magyar Nanushka divatmárka, miután bezárta az összes saját üzletét, munkavállalóinak számát húszra csökkentette
Bírósági felülvizsgálatot kezdeményez az Aldi a GVH döntése után: a bírság összegét is vitatja a boltlánc
Bírósági felülvizsgálatot kezdeményez az Aldi a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 123 millió forintos bírsága nyomán, amelyet a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” szlogenek miatt szabott ki a hatóság. A diszkontlánc vitatja a döntést és a bírság számításának módját is, állítása szerint ugyanis a GVH a kifogásolt reklámkampány igazolt költségeit több mint százszorosan meghaladó összeget vett figyelembe.
Mint megírtuk, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) szerint az Aldi megalapozatlanul használta a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” szlogeneket, mivel az ezekkel megfogalmazott piacelsőségi állításokat nem támasztotta alá kellő bizonyítékokkal. A hatóság Versenytanácsa ezért 123 millió forint bírságot szabott ki a közel 200 magyarországi üzlettel rendelkező kiskereskedelmi vállalatra, amely az eljárás megindítása után felhagyott a kifogásolt gyakorlattal.
Az Aldi Magyarország erre reagálva azt közölte: bírósági felülvizsgálatot kezdeményez a GVH határozata miatt, amelyben a hatóság a vállalat egyik díjnyertes akcióit és széles választékát népszerűsítő kampányát kifogásolta. A diszkontlánc nem ért egyet sem a bírság kiszabásával, sem annak számítási módjával, álláspontja szerint ugyanis a hatóság a reklámkampány igazolt költségeit több mint százszorosan meghaladó összeget vett figyelembe.
A boltlánc október 27-i állásfoglalása szerint a GVH a Nők Lapja Food Awards 2024. pályázaton elnyert két első helyezés kommunikációját vizsgálta. A vállalat a Legjobb akciók! és a Legszélesebb választék! alkategóriákban végzett az első helyen, az ezekre az eredményekre épülő reklámüzeneteket azonban a hatóság kellően alá nem támasztott piacelsőségi állításoknak minősítette.
A diszkontlánc szerint a kampány célja a közönségszavazáson elnyert díjak bemutatása volt, nem pedig egy azoktól független piacelsőségi állítás megfogalmazása. Az Aldi közölte, hogy a reklámkampány tervezésekor figyelembe vette a GVH korábbi, hasonló reklámkampányokra vonatkozó határozatait és elvi döntéseit is.
A vállalat különösen a bírság kiszámításának alapját kifogásolja. Álláspontja szerint a korábbi GVH- és kúriai gyakorlat alapján a kifogásolt kereskedelmi kommunikáció tényleges, igazolt költségeiből kellett volna kiindulni.
A cég közleménye szerint ehelyett a GVH „a kifogásolt kommunikáció Aldi által igazolt költségeit több mint százszorosan meghaladó összeget vett figyelembe” a bírság kiszámításakor.
JÓL JÖNNE 9 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 9 000 000 forintot igényelnél 8 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 134 246 forintos törlesztővel a CIB Bank és az UniCredit Bank nyújtja (THM 9,94%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,5%-ot) és az Erste Bank (THM 10.67%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A vállalat azt is hangsúlyozta, hogy a reklámfelületek kiválasztásánál igyekezett biztosítani a teljes üzenet és a kiegészítő információk megismerésének lehetőségét. Ennek érdekében nem alkalmazott olyan reklámeszközöket, amelyeket a GVH korábban alacsonyabb információáteresztő képességűnek minősített, így például rádió- és televízióreklámokat sem használt.
Kiszámíthatóbb elvárásokat sürget a vállalat
A boltlánc szerint a döntés nemcsak a vállalat számára vet fel kérdéseket, hanem a reklámozók és a fogyasztói, illetve szakmai díjak szervezői számára is. Szerintük fontos lenne, hogy az érintettek egyértelmű és kiszámítható elvárások alapján alakíthassák kommunikációjukat, figyelembe véve a korábbi hatósági döntéseket is.
A vállalat mindezek alapján kezdeményezi a GVH határozatának bírósági felülvizsgálatát. Közlése szerint továbbra is arra törekszik, hogy vásárlóit átláthatóan, hitelesen és a jogszabályi előírásoknak megfelelően tájékoztassa.
Megalapozatlanul alkalmazta az Aldi a „Legszélesebb választék!” és a „Legjobb akciók!” állításokat
A Lindt & Sprüngli elnöke elismerte, hogy a vállalat rosszul mérte fel a fogyasztók áremelésekre adott reakcióját.
Ilyen luxus karórákért állnak sorba a magyarok – nem olcsó mulatság, de busásan megtérül, ha valaki nem vakon vásárol
Egy drága karórától sokan azt várják, hogy évtizedekig szolgálja őket, a magas árcédula azonban önmagában keveset árul el arról, mi dolgozik a számlap mögött.
Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Auchan: kitört a tökháború a magyar boltokban, mutatjuk, idén hol a legolcsóbb a Halloween-tök
A nagy boltok október második felében jelentős kedvezményekkel kezdték kínálni a faragható tököket, egyes helyeken akár 60 százalékkal is csökkentették az árakat.
Bespájzoltak a trafikok, mégsem lesz olcsóbb a cigi: márkánként mutatjuk a novembertől várható árakat, a Marlborótól a Tereáig
November 1-jétől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. Ez a cigarettánál dobozonként 70–140, a hevített dohánynál 140–220 forintos drágulást hozhat.
Egész, fagyasztott malac is bekerült a Lidl október 22–25. között érvényes kínálatába.
"Banántrükkel" fosztogatják rafinált vásárolók a boltokat: a trükk az önkiszolgáló kasszáknál működik
Olcsó zöldség vagy gyümölcs szerepel a blokkon, miközben jóval drágább termék kerül a bevásárlótáskába. Olcsó trükk, mégis sokan élnek vele.
A csokoládétól a fogkrémen át a szörpökig egyre több termék kiszerelése zsugorodik úgy, hogy az ára közben változatlan marad.
Az eredeti Longcsing iránti kereslet az utóbbi években megugrott, részben a kuocsao mozgalomnak köszönhetően.
Nem fér bele a 2027-es költségvetésbe a zöldségek és gyümölcsök áfájának csökkentése – erről beszélt a pénzügyminiszter.
Mikrobiológiai eltérés miatt két füstölt húskészítményt hív vissza a Konkoly Hús Kft.
Közel 4000 Foxpost-automata érintett: nagy változás jön év vége felé a csomagküldésben - Erre készüljön, aki rendel
Újabb több ezer csomagautomata válik elérhetővé a DPD számára, miközben a Foxpost még veszteséges, de növekedésre számít.
Ledobta a retro-bombát a Lidl, nem mindennapi akció élesedik: hamar kifogyhat a készlet, érdemes betárazni a gyerekkori kedvencekből
Újra előkerülnek a régi idők kedvencei: a Lidl október 22-től több olyan terméket kínál akciós újságában, amelyek sokak számára a gyerekkor ízeit idézhetik fel.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne adják kedvencüknek.
Így változik a boltok nyitvatartása: erre készülhetnek az Aldi, a Lidl, a Spar, a Penny és a Tesco vásárlói
Pénteken boltzár jön a nagy láncoknál, de akadnak kivételek. Mutatjuk, mikor érdemes bevásárolni!
A fejlesztések a fizetést gyorsíthatják, miközben a hagyományos pénztárak is megmaradnak.
Sokkoló árkülönbség a boltokban: Magyarországon 4000 forint a gesztenye kilója, Olaszországban a fele se
Kétszer annyiba kerül Magyarországon az olasz szelídgesztenye, mint Olaszországban
A kis- és mikrovállalkozások mentesülhetnek a csomagolási hulladékra vonatkozó szigorú uniós szabályok alól.
-
A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat.
-
Megbízható európai minőség a magyar piacon (x)
Észak-Európa egyik legnagyobb élelmiszergyártója áll a Sun Yan márka termékei mögött.
-
Miért nem működik a legtöbb vadriasztó? Itt a megoldás, amire igazi garanciát vállalnak. (x)
Nem kell többé bízni a hűtőrács mögé dugott műanyag sípokban.