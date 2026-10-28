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Megtaláltuk álmaink fürdőjét: itt még 2000 Ft-ért télen is szabadtéri medencében élvezheted a forró gyógyvízet
Nem kell több ezer forintot otthagyni egy téli termálfürdőzésért: 2000 forintos belépővel indította a szezont a Nádudvari Gyógyfürdő. A Hajdúszoboszlótól mindössze húsz kilométerre fekvő fürdőben ugyan télen csak egy szabadtéri gyógymedence működik, de a meleg gyógyvíz mellé szauna és gőzkabin is járhat. Ráadásul a fürdő az idei szezonban a tavalyinál több napon is nyitva tart.
Október 23-án újranyitott a nyári szezon után a Nádudvari Gyógyfürdő. A fürdő szeptember 15-én kezdődött őszi karbantartási szünete után állt vissza az üzem, de már nem a nyári menetrend szerint működik - írta a Termál Online. A téli szezonban csütörtöktől vasárnapig lehet felkeresni a fürdőt, egységesen 12 és 20 óra között. Ez változás a korábbi évhez képest, amikor a szezonon kívüli időszakban csak péntektől vasárnapig volt nyitva.
A téli kínálat szűkebb, mint nyáron: egy szabadtéri gyógymedence használható, amelyben kellemesen meleg gyógyvízben lehet ázni a hidegebb hónapokban is. A felnőtt fürdőbelépő 2000 forintba kerül, aki pedig a szaunát is használná, annak a kombinált jegy 3000 forint. A szaunavilágban finn szauna, infraszauna és gőzkabin is rendelkezésre áll.
Hajdúszoboszló közelében bújik meg ez a kis fürdő
Nádudvar Hajdúszoboszlótól mintegy 20 kilométerre nyugatra található. A helyi termálfürdő már 1969 óta fogad vendégeket, vagyis több mint fél évszázados múltra tekint vissza. A település termálvize 2001-ben kapta meg a hivatalos gyógyvízminősítést, a létesítmény pedig 2015 óta viselheti a gyógyfürdő címet. A vizet elsősorban mozgásszervi és nőgyógyászati panaszok esetén alkalmazzák, a fürdőben pedig különféle gyógyászati kezelések is elérhetők.
A fürdő érdekessége, hogy a téli időszakban is szabadtéri medencében lehet fürdőzni. Ez persze egészen más élmény, mint egy nagy, fedett élményfürdő: hideg időben a meleg vízből kilépve már maga a környezet is része a fürdőzésnek.
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Nem ez az első alkalom, hogy olcsón lehet itt termálozni
A Nádudvari Gyógyfürdő az elmúlt években is az olcsó vidéki termálfürdők között szerepelt. A 2025-ös téli szezonban például még 1500 forintért lehetett igénybe venni a gyógymedencét, a fürdő- és szaunabelépő pedig 3000 forintba került. Az idei 2000 forintos felnőttjegy tehát már magasabb a tavalyinál, de a téli fürdőzésért még mindig viszonylag kevés pénzt kell fizetni. Különösen annak lehet érdekes, aki nem egész napos élményfürdős programot keres, hanem néhány órára szeretne elmerülni a gyógyvízben.
A téli nyitvatartás miatt azonban érdemes indulás előtt ellenőrizni az aktuális információkat, hiszen a fürdő ebben az időszakban csak csütörtöktől vasárnapig, 12 és 20 óra között működik.
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