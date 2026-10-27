Bezárta az összes boltját a Nanushka: tömeges leépítés és milliárdos tartozás a magyar divatmárkánál

Súlyos pénzügyi válságba került a magyar Nanushka divatmárka, miután bezárta az összes saját üzletét, munkavállalóinak számát húszra csökkentette, és hónapok óta késik a bérek, valamint a végkielégítések kifizetésével. A cégvezetők elismerték a likviditási problémákat, amelyek hátterében milliárdos veszteségek, felhalmozott tartozások és egy elmérgesedett tulajdonosi jogvita áll.

A leépítési hullám során, augusztus elején a dolgozók többségének felmondtak. Az érintettek azóta sem kapták meg a végkielégítésüket, és a megmaradt munkatársak bérfizetése is akadozik. A bérleti díjak elmaradása miatt a cégnek idén már kétszer is ki kellett költöznie az irodájából.

A legutóbbi esetnél a bérbeadó úgy zárta ki a vállalatot az ingatlanból, hogy a dolgozók személyes iratai – köztük a TB-kiskönyvek – is bent rekedtek. Sándor Szandra alapító és Baldaszti Péter igazgatósági tag megerősítették a fizetési késedelmeket, hozzátéve, hogy jelenleg mindenki otthonról dolgozik, a tartozások rendezése pedig a folyamatban lévő finanszírozási tárgyalások sikerétől függ - írja a hvg.hu.

A korábban több mint 150 főt foglalkoztató márka az elmúlt időszakban minden fizikai üzletét felszámolta, beleértve a londoni és a budapesti boltokat, valamint a budapesti üzlethez tartozó kávézót is. A pénzügyi lejtmenet a hivatalos adatokban is élesen megmutatkozik, hiszen a 2024 áprilisa és 2025 márciusa közötti üzleti évet 12,2 milliárd forintos veszteséggel zárták. A cég ellen 2023 óta összesen 44 végrehajtási eljárás indult, amelyekből négy még ma is folyamatban van. A legutóbbi, 2025/2026-os időszakra vonatkozó beszámoló közzétételét a hitelezői egyeztetések és a tulajdonosi viták hátráltatják.

A vállalat működését egy bonyolult nemzetközi jogvita is nehezíti. A márka mögött álló luxemburgi holding egy lejárt, tízmillió eurós hitel miatt 2025 nyarán a kajmán-szigeteki Eleuthera SPC tulajdonába került. A vezetőség vitatja a zálogjog érvényesítésének jogszerűségét, így jelenleg is kérdéses, ki gyakorolhatja a tényleges tulajdonosi jogokat. Bár tavaly és idén tavasszal is tárgyaltak potenciális befektetőkkel a mentőövről, végleges megállapodás még nem született. A megegyezésig a márka kizárólag online, illetve viszonteladókon keresztül szolgálja ki a vásárlókat.

A Nanushka összeomlása jelentős állami vagyonvesztéssel is jár. A cégcsoportba az állami Eximbankhoz és a Magyar Fejlesztési Bankhoz köthető magántőkealapokon keresztül korábban milliárdos nagyságrendű közpénzt juttattak. A befektetést kezelő társaság azonban mára a Nanushkának nyújtott mintegy 3,7 milliárd forintos kölcsönére és részesedésére is teljes értékvesztést számolt el, a tavalyi, 2025-ös évet pedig több mint 7,1 milliárdos veszteséggel zárta. Mindez annak az átfogó állami programnak a keretében történt, amellyel a kormány 2025 nyaráig mintegy 11 milliárd forinttal próbálta regionális központtá emelni a hazai divatipart.