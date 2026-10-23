Nem mindennapi hús került a Lidl kínálatába: mélyen a zsebébe nyúlhat, aki ebből készítene vacsorát

Egész, fagyasztott malac is bekerült a Lidl október 22–25. között érvényes kínálatába. A kilónként 2899 forintért hirdetett termék változó kiszerelésben kapható, egy körülbelül tízkilós malacért csaknem 29 ezer forintot kell fizetni.

A megszokott szeletelt és darabolt húsok mellett ezúttal egész malacot is vásárolhatnak azok, akik a Lidlben intézik a bevásárlást. Az áruházlánc friss akciós újságában szereplő ajánlat szerint a fagyasztott termék kilogrammonként 2899 forintba kerül, október 22. és 25. között hirdetik.

A termék elsősorban azok figyelmét keltheti fel, akik nagyobb családi ebédet, baráti összejövetelt terveznek, és az alkalomra egyben sült malacot készítenének. A vásárláshoz azonban a szokásosnál több előkészületre lehet szükség: egy egész malac esetében a hazaszállítástól a tároláson át a sütésig a méret is meghatározó szempont.

A feltüntetett árat érdemes alaposan megnézni, a 2899 forint ugyanis egy kilogrammra vonatkozik, nem a teljes csomagra. A termékleírás szerint a malac változó kiszerelésben kapható, egy csomag össztömege körülbelül 10 kilogramm. Ekkora súllyal számolva a pénztárnál 28 990 forintot kell fizetni.

Egész, fagyasztott malac is bekerült a Lidl október 22–25. között érvényes kínálatába. (Forrás: Lidl)

A fagyasztóban és a sütőben is kell a hely

Az egész malac megvásárlása előtt azt is célszerű átgondolni, hol tároljuk és hogyan készítjük majd el. A termék fagyasztott, a körülbelül tízkilós kiszerelés pedig nagyobb helyet foglalhat el az otthoni fagyasztóban. Az egyben történő sütésnél a sütő és a rendelkezésre álló tepsi mérete is korlátot jelenthet.

A kilogrammban megadott tömeg nem azonos a tálalható, kész hús mennyiségével: az egész malac csontot is tartalmaz, és az elkészítés során a súlya is csökken. Emiatt a vendégek számának és a szükséges köretek mennyiségének tervezésekor nem érdemes tíz kilogramm kész hússal kalkulálni.