Vadiúj diszkontmulti érkezik Magyarországra: itt nyitják az első üzletet, 1000 új bolt is követheti rövid idő alatt

A malajziai MR.DIY a budapesti KÖKI Terminál bevásárlóközpontban alakítja ki első magyarországi üzletét, ahol már a toborzás is zajlik. A diszkontlánc öt év alatt négy európai országban nyitott boltot, és most Közép-Európára koncentrál. Iparági források szerint országonként akár 500-1000 bolt nyitása sem elképzelhetetlen közép távon.

Új szereplő érkezik a hazai olcsó iparcikkes boltok piacára. A KÖKI-ben már zajlanak az első magyarországi MR.DIY-üzlet kialakításának munkálatai, a kihelyezett molinó alapján pedig munkatársakat is keresnek. A lánc nem a semmiből jön: az elmúlt öt évben Törökországtól Romániáig több európai piacon is megvetette a lábát, és a szomszédos országokban havonta nyit újabb és újabb boltokat.

A Pénzcentrum elemzése, iparági forrásokra hivatkozva már májusban valószínűnek tartotta, hogy a MR.DIY (a Uniqlóval és a Minisóval együtt) Magyarország felé is terjeszkedik. A KÖKI-s MR.DIY-bolt most ezt igazolja. De nézzük, mitől olyan külömléeges a maláj diszkontlánc, és mire készülhetnek Magyarországon.

Ennyit tudni most a KÖKI-s MR.DIY boltról

A cégnyilvántartási adatok alapján a hazai leányvállalatot 2025 nyarán jegyezték be, két ügyvezetője van, akik külföldi lakcímmel szerepelnek a nyilvántartásban – írta a Világgazdaság. A nyitás dátumáról, a bolt méretéről és arról, hány embert vesz fel a lánc, egyelőre nincs hivatalos információ.

Mi az a MR.DIY, és mit lehet ott venni?

A láncot 2005-ben alapították Kuala Lumpurban, mára Ázsia egyik legnagyobb barkács- és háztartásicikk-kiskereskedőjévé nőtt. A cég legutóbbi közleményei 5 700-6 000 boltról és 15-16 országról szólnak.

A koncepció az „Always Low Prices”, vagyis a tartósan alacsony árak, tehát egyértelműen a diszkont-vonalat erősítik.

Ennek megfelelően egy átlagos üzlet mintegy 900 négyzetméteres, és 15-17 ezer különböző termék közül lehet választani. A kínálatban szerszámok, háztartási cikkek, lakásdekoráció, elektromos kiegészítők, papír-írószer, játékok és sportcikkek is szerepelnek.

Isztambultól Budapestig: így terjeszkedett Európában a lánc

Az első európai MR.DIY-bolt 2021 novemberében nyílt Isztambulban, a török befektetésösztönzési ügynökség beszámolója szerint. Az Európai Unióba 2022-ben lépett be: az Alimarket szerint az első spanyol üzlet a Toledo tartománybeli Talavera de la Reinában nyílt.

A terjeszkedés az utóbbi két évben gyorsult fel igazán. Lengyelország 2024 végén, Románia 2026 márciusában csatlakozott, Csehországban pedig az ostravai Forum Nová Karolina bevásárlóközpontban nyílik az első bolt. Az alábbi táblázatban, nyilvános információk, köztük sajtóértesülések alapján igyekeztünk összegyűjteni a terjeszkedés jelenlegi helyzetét.

Ország Belépés Boltok száma Célok Törökország 2021. november 170-nél több (2026. április) kb. 30 új bolt 2026-ban Spanyolország 2022 25 (2025. június) + 2026-os nyitások 300 bolt 2030-ig Lengyelország 2024. november 35 (2026. július) 50 bolt 2026 végéig, hosszú távon legalább 1 000 Románia 2026. március 7 (2026. szeptember) legalább 11 bolt 2026 végéig, kb. 30 nyitás 2027-ben Csehország 2026 ősze első bolt Ostravában 4-5 bolt 2026-ban, legalább 10 2027-ben Magyarország előkészítés alatt első bolt a KÖKI-ben nincs nyilvános cél

Spanyolországban idén is folyamatosak a nyitások: szeptemberben a madridi Xanadú bevásárlóközpontban nyílt egy csaknem 600 négyzetméteres üzlet, a cég pedig 2027-re 20–30 újabb spanyol boltot tervez. Németországban egyelőre csak cégalapításig jutott a lánc: a MR. D.I.Y. Germany GmbH-t 2026 januárjában jegyezték be Berlinben.

Lengyelország a minta – ez várhat ránk is?

A közép-európai terjeszkedés motorja Lengyelország. Az első bolt 2024. november 15-én nyílt Zabrzéban, 2026 júliusában pedig már 35 üzlet működött. Csak 2026 első félévében 19 új boltot nyitottak.

Hasonló a tempó Romániában is: a márciusi piteşti nyitás óta hét hónap alatt hét bolt nyílt, év végéig legalább tizenegy lesz. A lánc mindkét országban bevásárlóközpontokra és retail parkokra épít, és nem csak a nagyvárosokat célozza.

Hogy Magyarországon is ilyen ütemű bővülés jöhet-e, arról a cég egyelőre nem nyilatkozott.

Kikkel kell felvennie a versenyt?

A Pénzcentrum iparági forrásai a TEDi-t és a KiK-et, részben pedig a Jysket nevezték meg a lánc hazai riválisaiként. Csehországban a helyi sajtó elsősorban a Pepco és az Action kihívójaként írt a MR.DIY-ról. Az árak összevetésére a nyitás után lesz lehetőség, hiszen a lánc magyarországi árazásáról még nincs információ.

Mit mond a cég?

Magdalena Nazarewicz, a MR.DIY európai üzletfejlesztési igazgatója a cseh E15-nek adott júliusi interjújában úgy fogalmazott: a cél egész Európa lefedése, és az, hogy minden piacon, ahová belépnek, ők legyenek az elsők – bár hozzátette, hogy minden ország más. A lengyel sajtónak azt mondta, Lengyelországban hosszú távon legalább ezer bolt a cél, de ezt stratégiai irányként, nem konkrét határidőként kell érteni.

Romániában Cătălin Secăreanu, a lánc romániai üzletfejlesztési menedzsere a Brico Retailnek arról beszélt, hogy a nagyjából 500 boltos hálózat ambíciója megmaradt, de ezt is hosszú távú célként, nem egy adott évhez kötött ígéretként kell kezelni.

Mikor nyit, és mire számíthatnak a vásárlók?

A KÖKI-s bolt pontos nyitási dátuma még nem ismert. A többi piac tapasztalata alapján a lánc jellemzően bevásárlóközpontokban, gyors egymásutánban nyit. Így ha a budapesti bolt beválik, a bővülés itthon is felgyorsulhat – erről azonban hivatalos terv még nincs.

Miért csak most jön a MR.DIY Magyarországra?

Hogy a MR.DIY előbb Lengyelországba, Romániába és Csehországba ment, és csak utána jön Budapestre, az beleillik egy nagyobb képbe. A Pénzcentrum korábbi cikksorozatában (1. rész, 2. rész) megszólaló ingatlan-tanácsadók szerint a nemzetközi márkák terjeszkedési térképén Magyarország „inkább második vagy harmadik hullámos piacnak számít”. A Colliers adatai szerint egy adott évben mindössze 13 új nemzetközi márka lépett be Magyarországra. Ugyanebben az évben Csehországba 47, Lengyelországba 26, Szlovákiába pedig több mint 15 érkezett.

A tanácsadók főként a szabályozási környezettel magyarázzák a lemaradást. Ide tartozik a plázastop, a nem a nyereség, hanem az árbevétel alapján számított kiskereskedelmi különadó, valamint az árstopok és a kötelező akciók, amelyek kiszámíthatatlanná teszik a piacot. A CBRE számításai szerint a befektetők 100–150 bázisponttal, vagyis 1–1,5 százalékponttal magasabb kockázati felárral számolnak a magyar piacon, mint a stabilabb régiós versenytársaknál. Emiatt marad távol Magyarországtól több luxusmárka, étteremlánc és a Sephora is.

Az olcsó, diszkont jellegű láncok viszont ebben a környezetben is bővülnek. A Cushman & Wakefield elemzői szerint „a Mr. DIY, a Pepco, a TEDi és a Shock Price típusú láncok aktív terjeszkedést folytatnak, elsősorban retail parkokban”. A sorozat első része már májusban valószínűnek tartotta, hogy a MR.DIY a Uniqlóval és a Minisóval együtt Magyarország felé is terjeszkedik. A KÖKI-s bolt most ezt igazolja.