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Budapest, 2025. november 2.Mécsesek a budapesti Farkasréti temetõben halottak napján, 2025. november 2-án.MTI/Bodnár Boglárka
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Indul az ellenőrzés-dömping: kétmilliós bírságot is kaphat halottak napjakor, akit elkapnak

MTI
2026. október 27. 14:03 2 perc

A revizorok országszerte fokozottan ellenőrzik a koszorú- és virágárusokat, a jelmezkölcsönzőket, valamint minden olyan vállalkozást, amely alkalomhoz illő, szezonális termékeket forgalmaz.

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Halottak napja és mindenszentek környékén a revizorok országszerte fokozottan ellenőrzik a koszorú- és virágárusokat, a jelmezkölcsönzőket, valamint minden olyan vállalkozást, amely alkalomhoz illő, szezonális termékeket forgalmaz - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

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Azt írták, hogy az adóellenőrök a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését, valamint az áruk eredetét vizsgálják.

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Kifejtették, hogy a nyugtaadás vagy az alkalmazotti bejelentés elmulasztása miatt akár kétmillió forint bírság is kiszabható. Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat.

Ennél a típusú jogsértésnél van bírságminimum is: a magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében legalább 200 ezer forint, cégeknél pedig legalább félmillió forint. Az érintett üzletet kár tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatják.

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Közölték azt is, hogy súlyos jogsértés esetén, és ha a várható mulasztási bírság összegének megfizetése a rendelkezésére álló adatok alapján kétséges, akár az árukészletet is lefoglalhatják. A súlyos szabálytalanságot elkövető vállalkozások utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak - áll a közleményben.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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