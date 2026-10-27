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Indul az ellenőrzés-dömping: kétmilliós bírságot is kaphat halottak napjakor, akit elkapnak
A revizorok országszerte fokozottan ellenőrzik a koszorú- és virágárusokat, a jelmezkölcsönzőket, valamint minden olyan vállalkozást, amely alkalomhoz illő, szezonális termékeket forgalmaz.
Halottak napja és mindenszentek környékén a revizorok országszerte fokozottan ellenőrzik a koszorú- és virágárusokat, a jelmezkölcsönzőket, valamint minden olyan vállalkozást, amely alkalomhoz illő, szezonális termékeket forgalmaz - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).
Azt írták, hogy az adóellenőrök a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését, valamint az áruk eredetét vizsgálják.
Kifejtették, hogy a nyugtaadás vagy az alkalmazotti bejelentés elmulasztása miatt akár kétmillió forint bírság is kiszabható. Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat.
Ennél a típusú jogsértésnél van bírságminimum is: a magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében legalább 200 ezer forint, cégeknél pedig legalább félmillió forint. Az érintett üzletet kár tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatják.
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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Közölték azt is, hogy súlyos jogsértés esetén, és ha a várható mulasztási bírság összegének megfizetése a rendelkezésére álló adatok alapján kétséges, akár az árukészletet is lefoglalhatják. A súlyos szabálytalanságot elkövető vállalkozások utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak - áll a közleményben.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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