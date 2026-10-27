Indul az ellenőrzés-dömping: kétmilliós bírságot is kaphat halottak napjakor, akit elkapnak

A revizorok országszerte fokozottan ellenőrzik a koszorú- és virágárusokat, a jelmezkölcsönzőket, valamint minden olyan vállalkozást, amely alkalomhoz illő, szezonális termékeket forgalmaz.

Halottak napja és mindenszentek környékén a revizorok országszerte fokozottan ellenőrzik a koszorú- és virágárusokat, a jelmezkölcsönzőket, valamint minden olyan vállalkozást, amely alkalomhoz illő, szezonális termékeket forgalmaz - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Azt írták, hogy az adóellenőrök a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályos használatát, az alkalmazottak bejelentését, valamint az áruk eredetét vizsgálják.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezt a hibát követi el rengeteg magyar mindenszentekkor a temetőnél: a tolvajok csak erre várnak, a biztosító ilyenkor nem fizet Mindenszentekkor a temetőknél is aratnak a tolvajok. Az autóban hagyott táskáért a casco általában nem fizet, a sírról ellopott vázáért pedig csak külön kiegészítővel.

Kifejtették, hogy a nyugtaadás vagy az alkalmazotti bejelentés elmulasztása miatt akár kétmillió forint bírság is kiszabható. Az a vállalkozó, akinél igazolatlan eredetű árut találnak, az áru forgalmi értékének 40 százalékáig terjedő bírságra számíthat.

Ennél a típusú jogsértésnél van bírságminimum is: a magánszemélyek, egyéni vállalkozók esetében legalább 200 ezer forint, cégeknél pedig legalább félmillió forint. Az érintett üzletet kár tizenkét nyitvatartási napra is lezárhatják.

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Közölték azt is, hogy súlyos jogsértés esetén, és ha a várható mulasztási bírság összegének megfizetése a rendelkezésére álló adatok alapján kétséges, akár az árukészletet is lefoglalhatják. A súlyos szabálytalanságot elkövető vállalkozások utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak - áll a közleményben.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA