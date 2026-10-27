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Zseniálisnak hitt trükkel próbálkoztak a csempészek az M5-ösön: több milliós fogás lett a vége
Vásárlás

Zseniálisnak hitt trükkel próbálkoztak a csempészek az M5-ösön: több milliós fogás lett a vége

Pénzcentrum
2026. október 27. 13:30 2 perc

Croissant és csipsz közé rejtett cigarettát egy Bulgáriából Belgiumba tartó kamionban, ám a NAV pénzügyőreinek feltűnt a szokatlan hőmérséklet a raktérben. Az M5-ösön megállított járműből több mint 5 millió forint értékű dohányáru került elő, a sofőr pedig hétmillió forintot meghaladó bírságra is számíthat.

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Croissant és csipsz közé rejtették a cigarettát egy bolgár kamionban. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei a szokatlan szállítási hőmérsékletre lettek figyelmesek.

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A pénzügyőrök a kora reggeli órákban egy Bulgáriából Belgiumba tartó hűtőkamiont állítottak meg az M5-ös autópályán. A jármű különböző vegyes élelmiszereket szállított, az osztott hűtőtérben azonban meglepő módon a csipsz és a croissant mínusz 18 fokon utazott, miközben a húsárukat jóval enyhébb hőfokon tartották.

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Az egyenruhások a különös hőmérsékletkülönbség miatt a teljes rakteret átvizsgálták, és kiderült, hogy az élelmiszeres dobozok egy részében, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretták lapulnak.

A 47 éves sofőr azt mondta, hogy az 1840 doboz cigaretta a saját tulajdona, és azokat Németországban akarta eladni egy ismerősének.

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A pénzügyőrök a több mint 5 millió forint értékű dohányárut lefoglalták. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A férfi több mint hétmillió forint bírságra is számíthat.

Nem mindent lehet korlátlanul hazavinni az EU-n belül sem. A jövedéki termékek – mint például a dohánygyártmány – szállítására, értékesítésére külön szabályok vonatkoznak.  Általánosságban, nem kereskedelmi célú szállításnál cigarettából például 800 szál (40 doboz) az irányadó mennyiség.
Címlapkép: Getty Images
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