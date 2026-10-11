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Egy csésze fekete kávé, mellé csokoládés desszert és sajttorta szeletek, melyeket egy márványasztalon tálalnak, meleg, barátságos hangulatban.
Szórakozás

3000 forintot is elkérnek egyetlen szelet desszertért a cukrászdákban: ezt mégis hogy?

Pénzcentrum
2026. október 11. 10:40

A cukrászdai sütemények ára az emelkedő működési költségek miatt tovább nőtt, így egy szeletért ma már átlagosan 1300–1700 forintot kérnek el, míg a különlegesebb desszertek ára a 3000 forintot is elérheti. Bár a vásárlók árérzékenyebbé váltak, a trendi újdonságokra továbbra is van kereslet, az ágazat szereplői pedig egy frissen indult állami támogatási program segítségével próbálják hatékonyabbá tenni a működésüket.

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Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke szerint drasztikus drágulásról nincs szó, az árak növekedését elsősorban a bérek, az adók, valamint az alapanyag- és energiaköltségek emelkedése okozza. Míg a hagyományosabb sütemények néhol még ezer forint körül is elérhetők, egy modern, munka- és alapanyag-igényesebb desszert ára jellemzően 1500 és 2000 forint között mozog.

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A kifejezetten népszerű, úgynevezett realisztikus édességekért pedig gyakran 3000 forintot is elkérnek. A vendégek ugyan egyre jobban megnézik, mire költenek, és a vásárlásonkénti kosárérték is csökken, a felkapott, trendi termékek – mint amilyen az elmúlt években hódító dubaji csoki volt – ártól függetlenül továbbra is vonzzák a fizetőképes keresletet.- számolt be a Portfolio.

Az idei évet tekintve a cukrászdák forgalma meglehetősen hullámzó.

 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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TolllerBela
1 órája
Hja, de ne reménykedjünk, ők ennyiből sem élnek meg !
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