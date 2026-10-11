Édesanyja, Rubint Réka tiszteletére lépett színpadra egy televíziós tehetségkutatóban Schóbert Lara.
3000 forintot is elkérnek egyetlen szelet desszertért a cukrászdákban: ezt mégis hogy?
A cukrászdai sütemények ára az emelkedő működési költségek miatt tovább nőtt, így egy szeletért ma már átlagosan 1300–1700 forintot kérnek el, míg a különlegesebb desszertek ára a 3000 forintot is elérheti. Bár a vásárlók árérzékenyebbé váltak, a trendi újdonságokra továbbra is van kereslet, az ágazat szereplői pedig egy frissen indult állami támogatási program segítségével próbálják hatékonyabbá tenni a működésüket.
Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke szerint drasztikus drágulásról nincs szó, az árak növekedését elsősorban a bérek, az adók, valamint az alapanyag- és energiaköltségek emelkedése okozza. Míg a hagyományosabb sütemények néhol még ezer forint körül is elérhetők, egy modern, munka- és alapanyag-igényesebb desszert ára jellemzően 1500 és 2000 forint között mozog.
A kifejezetten népszerű, úgynevezett realisztikus édességekért pedig gyakran 3000 forintot is elkérnek. A vendégek ugyan egyre jobban megnézik, mire költenek, és a vásárlásonkénti kosárérték is csökken, a felkapott, trendi termékek – mint amilyen az elmúlt években hódító dubaji csoki volt – ártól függetlenül továbbra is vonzzák a fizetőképes keresletet.- számolt be a Portfolio.
Az idei évet tekintve a cukrászdák forgalma meglehetősen hullámzó.
Hatalmas botrány a brit királyi családban: a saját zsebéből fizetett ki vagyonokat III. Károly az öccséért
III. Károly király 1,5 millió fontot (mintegy 2 millió dollárt) fizetett ki öccse, a korábbi András herceg tartozásáért,
A gasztronómiával és utazással foglalkozó, népszerű brit Instagram-csatorna, a Topjaw műsorában tették fel a kérdést a színésznőnek,
Ezen a budai településen él ma az Edda frontembere, Pataky Attila: elképesztő luxus és fényűzés az otthona
Sokkal több mint egy hétköznapi családi ház, szinte exkluzív wellnessbirtok Pataky Attila budajenői otthona.
Szándékos mérgezés áldozata lett Rezes Judit és Szabó Győző kutyája.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2026/41. heti, pénteki nyerőszámait.
Fordulat a múzeumi rablásban: megvannak a menekülő tolvajok által elvitt felbecsülhetetlen értékű képek
Megtalálták Auguste Renoir két festményét, amelyeket egy hónappal ezelőtt loptak el a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumából
A fizetés és a pénzügyek témája továbbra is az egyik legkényesebb kérdés az ismerkedés során.
Fodor Zsókának egy idősotthonokat üzemeltető cég biztosít majd helyet arra az időre, amikor már nem tud egyedül gondoskodni magáról.
Kihúzták a Hatoslottó 41. játékhetének csütörtöki nyerőszámait, a tét pedig 980 millió forint volt. Lássuk, sikerült-e valakinek a telitalálat!
139 millió forintért kínálnak eladásra egy szolnoki családi házat, amelyhez különleges személyes emlékek kötik Kis Grófot.
Kihúzták a Skandináv lottó 2026/41. heti nyerőszámait. Mutatjuk, elvitték-e ezen a héten a főnyeremény.
Kínos adóügyekbe keveredett Molnár Anikó: luxusautóját is elveszítheti, már a külföldre menekülést fontolgatja
Egy könyvelői hiba és egy sokszorosára duzzadt, régi számlatartozás miatt közel tízmilliós adósságba keveredett Molnár Anikó.
A kiberbűnözők ma már nem az informatikai rendszereket, hanem a felhasználók sebezhetőségét használják ki.
A két műsor távozásával több korábbi RTL-es produkció is újra helyet kap a főműsoridőben.
Ki nem találod, mivel fűti az otthonát Pindroch Csaba: megjött a szállítmány, húzós lesz a fűtési szezon
Négy kaloda tűzifát rendelt a télre Pindroch Csaba, aki egy Facebook-bejegyzésben humorosan mesélte el, hogyan készül idén a fűtési szezonra.
A műsor hat adás után ért véget, ráadásul a 18–59 évesek körében az utolsó epizód kifejezetten erős nézettséget produkált.
Súlyos egészségi állapotáról vallott Osváth Zsolt: visszavonul a nyilvánosságtól, ez áll a háttérben
Egészségügyi okok, kimerültség és stressz miatt bizonytalan időre visszavonul a tartalomgyártástól és a nyilvános szereplésektől Osváth Zsolt.
Egy hónap után megszüntette a bíróság Fásy Ádám feleségének letartóztatását.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!