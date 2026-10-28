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Te is rendeltél ilyen Stitch figurát a Temuról? Azonnal cselekedj, súlyos veszélyre figyelmeztet a hatóság
Fulladásveszély miatt visszahívnak egy műanyag Stitch játékfigurát, amelyet a Temu online piacterén értékesítettek. A termék egyik füle a mechanikai vizsgálatok során könnyen levált, az apró alkatrészt pedig a kisgyermekek lenyelhetik. A veszélyes termékkel kapcsolatban Magyarország is érintett lehet. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmeztet, hogy a figurát azonnal vegyék el a gyermekektől.
Súlyos fulladásveszély miatt visszahívják a Temu online piacterén árusított műanyag Stitch játékfigurát. Az uniós piacfelügyeleti társhatóság tájékoztatása a Safety Gate uniós riasztási rendszerben is megjelent. A bejelentő tagállam szerint Magyarország is érintett lehet, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság figyelmeztetést adott ki.
A visszahívás a kék színű, a Lilo és Stitch című mese karakterét mintázó műanyag figurára vonatkozik. A terméket átlátszó műanyag zacskóban árusították, gyártási tételszáma 6595268598. Az uniós importőr a franciaországi, párizsi székhelyű Ludson Sarl.
A játék mechanikai ellenőrzése és tesztelése során kiderült, hogy a figura egyik füle könnyen leválhat. Az apró alkatrész belefér a szabványos kisalkatrész-vizsgáló hengerbe, így a kisgyermekek játék közben a szájukba vehetik és lenyelhetik. Ez a légutak elzáródásához, akár fulladáshoz is vezethet.
A hatóság arra kéri azokat, akik a leírásnak megfelelő Stitch figurát rendeltek az online piactérről, hogy haladéktalanul vegyék el a játékot a gyermekektől, és ne engedjék, hogy tovább játsszanak vele. A termék visszavételéről és a vételár rendezéséről a forgalmazóval kell felvenni a kapcsolatot.
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