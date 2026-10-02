Október 5. és 11. között fokozott közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a rendőrség Magyarországon.
Radikális döntést hozott a Lidl: vége a trükközésnek a kasszáknál, ez sokaknak fájni fog
A Lidl új generációs önkiszolgáló kasszákat vezet be üzleteiben, amelyeket kamerákkal szereltek fel a termékek beolvasásának nyomon követésére, és amelyeket a vásárlók kifejezetten futurisztikusnak tartanak - írja a thegrocer.uk.
Az új berendezéseket az összes újonnan nyíló üzletben telepítik, a meglévő boltokban pedig fokozatosan váltják fel velük a régi gépeket. Számos egységben a hagyományos, személyzettel működő pénztárak helyét is az önkiszolgáló kasszák veszik át.
A berendezések felett beépített mennyezeti kamera rögzíti a termékek beolvasását, a felvételt pedig a készülékekre függőlegesen elhelyezett, nagyméretű képernyők jelenítik meg. Ha a vásárlónak segítségre van szüksége, LED-es jelzőfények figyelmeztetik a személyzetet. Az önkiszolgáló zónát a kinyomtatott nyugta beszkennelésével, egy kapun keresztül lehet elhagyni.
A kasszákat a Lidl anyavállalata, a Schwarz-csoport házon belül fejlesztette ki. Ugyanezt a típust vezetik be a cég németországi Lidl- és Kaufland-üzleteiben is, ahol a projektet az Itab, a 4POS és a Diebold Nixdorf technológiai partnerekkel együttműködve valósítják meg.
A beépített kamera lehetővé teszi a nem beszkennelt tételek észlelését szolgáló technológia (non-scan detection) bevezetését is, amelyet a Lidl 2025-ben tesztelt, és azóta több nagy szupermarketlánc is átvett. Ez a funkció a The Grocer szaklap által meglátogatott üzletekben egyelőre még nem volt aktív.
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Az új kasszák mellett a diszkontlánc a mobiltelefonos önszkennelési szolgáltatását is bővíti. A tavaly bejegyzett 'Lidl & Go' védjegy alatt futó megoldás lényege, hogy a vásárlók a telefonjukkal olvashatják be a termékeket, miközben a kosarukba helyezik őket. A rendszert idén májusban hét üzletben tették elérhetővé a nyilvánosság számára, azóta pedig számos további boltban is bevezették.
A Lidl közlése szerint az újítások a digitális innovációba történő fokozott beruházások részét képezik. Ezek célja a vásárlás egyszerűbbé és rugalmasabbá tétele, miközben a hagyományos fizetési módok és a személyzettel működő kasszák továbbra is minden üzletben elérhetők maradnak.
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