Elindult az ABOUT YOU Marketplace: 160 ezer új termékből válogathatnak a magyar vásárlók, akár utánvéttel és csomagpontra is

Elindult az ABOUT YOU Marketplace Magyarországon, így a hazai divatkereskedők is értékesíthetnek a webáruház felületén. A piactérhez már több mint ezer kereskedő csatlakozott, a vásárlók pedig több mint 160 ezer új termékkel találkozhatnak a kínálatban.

Új értékesítési lehetőséget nyit a magyar divatkereskedők előtt az ABOUT YOU: elindult a webáruház Marketplace szolgáltatása Magyarországon, amelyhez már több mint ezer kereskedő csatlakozott. A platformon keresztül a hazai vásárlók több mint 160 ezer új termék közül válogathatnak, miközben a magyar vállalkozások más európai piacokon is elérhetik a vásárlókat.

A cég október 27-i közleménye szerint a Marketplace lehetővé teszi, hogy a magyar divatkereskedők közvetlenül értékesítsenek az oldalon. A vállalat ezzel a külső partnerek előtt is megnyitja a platformját, amelyen keresztül a kereskedők saját termékeiket kínálhatják a vásárlóknak.

A szolgáltatás indulásakor már több mint ezer kereskedő csatlakozott a piactérhez, a kínálat pedig több mint 160 ezer új termékkel bővül. A vállalat 2019 óta van jelen Magyarországon.

Néhány hét alatt csatlakozhatnak a kereskedők

A vállalat tájékoztatása szerint a Marketplace-re történő belépést úgy alakították ki, hogy a kisebb vállalkozások és a nagyobb divatmárkák számára egyaránt elérhető legyen. A csatlakozáshoz nem határoztak meg minimális árbevételi küszöböt vagy külön termékkövetelményeket.

A regisztráció a Seller Center felületén keresztül történik, a folyamat pedig a vállalat szerint néhány hét alatt végigvihető. A kereskedők többféle módon tölthetik fel termékeiket: manuálisan, a Shopify rendszerén keresztül, különböző integrációs partnerek – például a Tradebyte, a BaseLinker vagy a Neteven – segítségével, illetve közvetlen API-kapcsolattal.

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A rendelések teljesítéséről is maguk dönthetnek a partnerek. Intézhetik saját maguk a kiszállítást, vagy igénybe vehetik a cég infrastruktúráját. Utóbbi esetben a helyi vásárlói elvárásokhoz igazodó szolgáltatások is elérhetők, így az utánvétes fizetés, a házhoz szállítás és az átvételi pontokra történő kézbesítés.

Európai piacokra is beléphetnek a magyar vállalkozások

A Marketplace nemcsak a hazai értékesítés bővítésére ad lehetőséget: a magyar kereskedők a webáruház európai vásárlói körét is elérhetik. A vállalat 26 európai piacon van jelen, ahol közlése szerint több mint 15 millió aktív vásárlóval rendelkezik.

Tarek Müller, a cég társalapítója és társ-vezérigazgatója szerint a platform a nagyobb szereplők mellett a kisebb, speciális kínálattal rendelkező márkák és az innovatív magyar startupok előtt is megnyitja a növekedés lehetőségét. A vezető kiemelte, hogy a kereskedőknek nem kell saját infrastruktúrát kiépíteniük a piactér használatához.