Egész, fagyasztott malac is bekerült a Lidl október 22–25. között érvényes kínálatába.
Bespájzoltak a trafikok, mégsem lesz olcsóbb a cigi: márkánként mutatjuk a novembertől várható árakat, a Marlborótól a Tereáig
November 1-jétől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója. Ez a cigarettánál dobozonként 70–140, a hevített dohánynál 140–220 forintos drágulást hozhat. A trafikok raktáraiban felhalmozott, még a régi adóval terhelt készlet viszont a vásárlóknak nem marad olcsóbb. Az egyes dohánytermékek árának várható alakulását mutató 710 tételes listát cikkünk végén tudod megnézni és letölteni.
Napokon belül drágulhatnak a dohánytermékek. Az Országgyűlés szeptember 15-én döntött arról, hogy a jövedéki adó november 1-jétől a dohánytermékek teljes körében emelkedik. A nemrég kiadott tájékoztatás szerint az emelés mértéke termékkategóriánként eltér: a cigarettánál 9, a hevítésre szánt dohánytermékeknél 25, a finomra vágott fogyasztási dohánynál 26 százalék.
A pénzügyminiszter szerint a mintegy 90 milliárd forintos többletbevétel az egészségügy forrásainak bővítésére megy. A dohányosoknak a kérdés egyszerűbb: mennyivel kerül többe a megszokott doboz? Ezt számoltuk ki az alábbiakban termékenként. Az egyes dohánytermékek árának várható alakulását mutató 710 tételes listát cikkünk végén tudod megnézni és letölteni.
Mennyivel drágul a cigaretta a jövedéki adó emelése miatt november 1-től?
Az Országos Dohányboltellátó (ODBE) becslése szerint az adóemelés a cigaretta végső árát nagyjából 5, a hevített dohánytermékekét nagyjából 10 százalékkal emeli. A tényleges drágulás attól függ, hogy a gyártók mennyit hárítanak át az adóból a vásárlókra.
Ezekkel a százalékokkal számoltuk újra a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) hivatalos árlistáját. A lista 2026. október 26-tól érvényes, 515 cigarettát és 195 hevített dohányterméket tartalmaz, a számított árakat 10 forintra kerekítettük. Eszerint egy doboz cigaretta jellemzően 90–130 forinttal, legfeljebb 140 forinttal drágulhat. Ez egybevág az ODBE 100–150 forintos becslésével.
Egy átlagos, 2190 forintos doboz várhatóan 2300 forint körül lesz. Aki naponta egy dobozzal szív el, annál ez havonta nagyjából 3300 forint pluszt jelent.
Márkánként: ennyibe kerülhet a megszokott doboz
A cikkünk végén, letölthető formában megtekinthető táblázatban a márkák jelenlegi és várható ársávját mutatjuk, valamint a márkán belül leggyakoribb dobozár változását is. Egy márkán belül azért ilyen nagy az ársáv, mert a „sima”, a vékony, a hosszú és a 100-as változatok, illetve a különböző kiszerelések ára eltér egymástól.
A lista legolcsóbb cigarettái a P20 Barna és Kék, valamint a Silverado Blue és Red: ezek ma 1450 forintba kerülnek, és várhatóan 1520 forintra drágulnak.
Az ismertebb márkák közül a Golden Gate Blue és Red 1630 forintról 1710 forintra, a West Compact Blue 1650 forintról 1730 forintra emelkedhet. A skála másik végén a Vogue Bleue Elegance és Lilas Elegance áll: ezek ma 2790 forintba kerülnek, és 2930 forint körülire drágulhatnak. Alig olcsóbb a Marlboro Red és Gold 100-as, valamint a Davidoff Classic, Gold és Blue, ezekért ma 2770 forintot kérnek, november után várhatóan 2910 forintot.
Hevített dohány: itt nagyobb lesz a drágulás
A hevítésre szánt dohánytermékek adója emelkedik a legnagyobb mértékben, 25 százalékkal, ezért itt a végső árban is nagyobb, nagyjából 10 százalékos emelkedés várható. Egy doboz (20 szál) jellemzően 180–220 forinttal kerülhet majd többe novembertől.
A hevített termékek közül a glo-hoz való neo Afternoon Daydream és Terracotta Tobacco a legolcsóbb: ma 1380 forintba kerülnek, és várhatóan 1520 forintra drágulnak. A Ploom-készülékekhez való Evo Azure, Green és Yellow 1700 forintról 1870 forintra emelkedhet.
A legdrágábbak az IQOS-hoz való Terea rudak, például a Terea Amber, Sienna, Turquoise és Yellow. Ezekért ma 2200 forintot kérnek, november után várhatóan 2420 forintot, így dobozonként itt a legnagyobb, 220 forintos a drágulás. Az IQOS régebbi készülékeihez való Heets Amber, Sienna és Turquoise Selection 2100 forintról 2310 forintra drágulhat.
Felhalmoztak a trafikok, de nem a vásárlók járnak jól
Az ODBE szerint a dohányboltok az adóemelés előtt feltöltik a készleteiket. Szeptemberben 7 százalékkal több árut vásároltak, mint amennyit az ellátó 11 év adatai alapján előre jelzett. A trafikosok most még a kedvezőbb adómértékkel terhelt termékeket vásárolják fel.
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A vásárlók azonban ebből nem profitálnak. A jövedéki adóról szóló törvény vonatkozó passzusa ugyanis kimondja, hogy dohánygyártmányt a dohányboltokban csak az SZTFH honlapján közzétett áron lehet értékesíteni. 2017 óta a zárjegyen sincs feltüntetve ár. Amint egy termékre életbe lép az új ár, a polcon lévő, még régi adóval beszerzett dobozokat is az új áron kell eladni.
A régi és az új ár közötti különbséget így nem a vásárló, hanem a készletező bolt és a lánc többi szereplője teszi zsebre.
Meddig lehet még a régi áron vásárolni?
Az adóemelés önmagában nem írja át automatikusan az árakat. Hogy mikor és mennyivel emelnek, azt kizárólag a gyártók és a nagykereskedők döntik el. Az SZTFH szabályai szerint a dohánytermékek ára hetente legfeljebb kétszer, hétfőn vagy csütörtökön változhat. Az új árakat a hatóság az érvénybe lépés előtti munkanapon délben teszi közzé.
Mivel november 1. vasárnapra esik, az adóemelés utáni első lehetséges árváltozási nap november 2., hétfő. Az SZTFH legutóbbi, október 22-én közzétett listájában még nem szerepelt adóemelés miatti áremelés. Az október 26-i változás mindössze három terméket érintett. Egy-egy termék akár hetekig is a régi áron maradhat, ha a gyártó később építi be az adót. Amíg az új ár nem lép érvénybe, a régi ár érvényes, ezután viszont minden trafikban egységesen az új.
Mire számíthatnak a dohányosok?
A legnagyobb drágulás a hevített dohánytermékek használóit éri, nekik dobozonként 200 forint körüli emelkedéssel érdemes számolniuk. A cigarettázóknál inkább 100 forint körüli lesz a plusz. Az ODBE az áremelés után a kereslet visszaesésére számít, anyavállalata pedig a 2027-es értékesítést a korábban tervezettnél alacsonyabbra várja.
Napi egy dobozzal és 30 napos hónappal számolva egy átlagos, 2190 forintos cigarettánál a havi kiadás 65 700 forintról 69 000 forintra nő. Ez havonta 3300, egy évre vetítve közel 40 ezer forint többletet jelent. A legolcsóbb P20-at vagy Silveradót szívók havi költsége 43 500 forintról 45 600 forintra (2100 forinttal) emelkedik, a Marlboro Red 100-as vásárlóié viszont 83 100 forintról 87 300 forintra (4200 forinttal).
A hevített dohányt használóknál nagyobb a különbség. A Terea rudakra havonta 66 000 helyett 72 600 forint mehet el, ami havi 6600, évente mintegy 80 ezer forint pluszt jelent. Az Evo-t használók havi kiadása 51 000 forintról 56 100 forintra nő.
Tételes lista: mind a 710 termék várható ára
Az alábbi táblázatban minden cigaretta és hevített dohánytermék szerepel, amely az SZTFH október 26-tól érvényes árlistáján megtalálható. A táblázat típus, azon belül márka és terméknév szerint ábécérendben áll.
>>> Egyes dohánytermékek árának várható alakulása a jövedéki adó emelése után 2026. november 1-től <<<
Számítási módszertanunk a következő volt: a várható árak az SZTFH 2026. október 26-tól érvényes árlistájából készültek, az ODBE becslése alapján (cigaretta +5, hevített dohány +10 százalék), 10 forintra kerekítve. Mindez persze csak becslés, a gyártók termékenként ettől eltérhetnek, de a nagyságrendet jól mutatja.
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