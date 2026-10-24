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Lidl, Aldi, Tesco, Penny, Auchan: kitört a tökháború a magyar boltokban, mutatjuk, idén hol a legolcsóbb a Halloween-tök
A Halloween közeledtével idén is megindult az árverseny a magyar áruházláncok között. A nagy boltok október második felében jelentős kedvezményekkel kezdték kínálni a faragható tököket, egyes helyeken akár 60 százalékkal is csökkentették az árakat. A Pénzcentrum friss gyűjtése szerint a legolcsóbb ajánlatokban már kilogrammonként 199 forintért beszerezhető a Halloween-tök, míg máshol 249 forintot kérnek érte.
Közeleg Halloween, és a magyar boltokban is egyre nagyobb teret kapnak az ünnephez kapcsolódó dekorációk, édességek és faragható tökök. Az október végi időszakra a nagy áruházláncok idén is külön akciókkal készültek, így a vásárlók több helyen jelentős kedvezménnyel szerezhetik be az ünnepi dekoráció egyik legfontosabb kellékét.
A Pénzcentrum ezúttal öt nagy áruházlánc, a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Penny és az Auchan kínálatát vizsgálta meg. Az akciós újságok és az online bevásárlási felületek alapján kiderült, hogy a boltok között továbbra is komoly árverseny zajlik, bár az egyes ajánlatok mértéke és érvényessége jelentősen eltérnek.
Mennyibe kerülnek idén a faragható Halloween-tökök?
A legolcsóbb ajánlatot idén az Auchan és a Lidl kínálatában találtuk: mindkét áruházlánc kilogrammonként 199 forintért árulja a Halloween-tököt. Az Auchan október 22. és 28. között 60 százalékos kedvezménnyel kínálja a terméket, amelynek eredeti ára 499 forint volt kilogrammonként. A Lidl ugyanezen időszakban 249 forintról 199 forintra csökkentette az árat, ami 20 százalékos engedménynek felel meg.
A Penny október 22. és 25. között 249 forintos kilogrammonkénti áron kínálja a faragható tököt. Ez 37 százalékos kedvezményt jelent a korábbi 399 forintos árhoz képest. A Tescóban szintén 249 forintba kerül egy kilogramm Halloween-tök. A magyar termék október 15. és 20. között volt akciós, amikor 399 forintról csökkentették az árát, az online bevásárlási felületen azonban az akció lejárta után is változatlan áron szerepel. A Tesco darabárat is feltüntet: egy körülbelül háromkilogrammos tök 747 forintba kerül.
Az Aldi október 15. és 21. között 44 százalékos kedvezménnyel, kilogrammonként 279 forintért kínálta a Halloween-tököt a korábbi 499 forintos ár helyett. A termék azonban a legfrissebb online kínálatban már nem volt elérhető.
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Nem mindegy, hol vásárolunk
Az aktuálisan elérhető, vizsgált ajánlatok alapján a legolcsóbb és a legdrágább kilogrammonkénti ár között 50 forint a különbség. Ez elsőre nem tűnik jelentős összegnek, egy nagyobb tök vásárlásakor azonban már érezhető eltérést jelenthet.
Egy 5 kilogrammos Halloween-tök például a Lidlben vagy az Auchanban 995 forintba kerülne, míg a Pennyben vagy a Tescóban ugyanezért 1245 forintot kellene fizetni. Egy 8 kilogrammos darab esetében a különbség már 400 forint: a legolcsóbb helyeken 1592 forintot, a drágább ajánlatoknál 1992 forintot fizetnénk. A tavalyi árakkal összevetve az látszik, hogy a legkedvezőbb kilogrammonkénti ár nem változott: 2025-ben és 2026-ban is 199 forintért lehetett hozzájutni a legolcsóbb akciós Halloween-tökhöz.
A vásárlóknak érdemes figyelniük az akciók időtartamára is, hiszen egyes kedvezmények csak néhány napig érvényesek. Fontos továbbá, hogy a faragásra szánt Halloween-tökök egy részét kifejezetten dekorációs célra értékesítik, és a termékeknél külön jelzik, hogy emberi fogyasztásra nem alkalmasak.
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