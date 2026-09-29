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Egy személy, aki egy nagy műanyag palackból narancsos üdítőt tölt két pohárba az asztalon
Vásárlás

Most közölte a Coca-Cola: 80 év után kivezetik a legendás narancs ízű üdítőitalt

Nagy Bálint
2026. szeptember 29. 06:59

A Coca-Cola 80 év után kivezeti a fagyasztott Minute Maid gyümölcslé-koncentrátumokat, a PepsiCo pedig közel 20 százalékkal szűkíti amerikai kínálatát, így több ismert snack és fagylalt is eltűnik a boltokból. A trend ráadásul globális: a nagy élelmiszeripari cégek egyre inkább a jobban fogyó termékeikre építenek, és csökkentik a szortimentjeiket.

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Több, évtizedek óta kedvencnek számító termék tűnik el 2026-ban az amerikai boltokból. Annak ellenére döntöttek így a gyártók, hogy a vásárlói visszajelzések meglehetősen negítvak a kivezetésekkel kapcsolatban. A Fox News összeállítása szerint a lista a fagyasztott gyümölcsleveken át a fagylaltokig és a chipsekig terjed. Az ok nagyrészt ugyanaz: a gyártók a vásárlói szokásokhoz igazítják a kínálatukat, és megszabadulnak a gyengébben fogyó termékektől.

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Nyolc évtized után búcsúzik a Coca-Cola fagyasztott narancsleve

A Coca-Cola 2026 első negyedévében leállította a fagyasztott Minute Maid koncentrátumok forgalmazását Észak-Amerikában. A kínálatban a fagyasztott dobozos narancslé mellett limonádék voltak, többek között málnás, pink és lime ízben. A boltokban a készlet erejéig lehet még kapni őket, így lassan mindenhol kifogynak a felhalmozott tételekből - írta a Food Dive.

A vállalat közleménye szerint a gyümölcslé-kategória erősen nő, és a cég azokra a termékekre koncentrál, amelyek jobban megfelelnek a vásárlók igényeinek. A háttérben a hosszú ideje csökkenő kereslet áll. Az 1950-60-as években az amerikaiak jellemzően így itták a reggeli narancslevüket. A 2010-es évekre viszont a fagyasztott koncentrátum a narancslépiac mindössze 7 százalékát adta, mert kiszorították a hígítás nélkül fogyasztható, üveges és dobozos változatok.

A PepsiCo a kínálata ötödét húzza le a polcokról

A snackrészlegen még nagyobb a változás. A PepsiCo 2025. december 8-án jelentette be, hogy 2026 elejéig közel 20 százalékkal csökkenti az Egyesült Államokban árult termékváltozatai számát, és egyes termékeinek az árát is mérsékli - számolt be a Supermarket News. A döntés az Elliott Investment Management befektetési alap nyomására született. Az alap 4 milliárd dolláros részesedést szerzett a cégben, és a lassuló növekedést, valamint a romló jövedelmezőséget kifogásolta. A vállalat ugyanebben az évben három gyárat is bezárt.

A Fox News szerint a leépítés húsznál is több snacket érinthet. A PepsiCo azonban nem erősítette meg egyenként, mely termékek szűnnek meg. Az eddig ismert esetek:

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  • Cheese Pizza Cheetos Puffs: a pizzaízű sajtos puffancs 2025-ben tért vissza 20 év szünet után, és most az Allrecipes értesülése szerint ismét kivezetik.
  • Lay's Sweet Potato Poppables: az édesburgonyás változat már nem szerepel a márka termékoldalán. A hírek szerint több Poppables-íz is megszűnik.
  • Smartfood Movie Theater Butter Popcorn: a vajas, „mozis” popcornt a rajongók szerint egyre nehezebb megtalálni a boltokban.

A fagylaltos pultban is hiányzik egy klasszikus

A texasi Blue Bell fagylaltgyártó saját termékoldalán jelezte, hogy a Butter Crunch már nem kapható. Ez vaníliafagylalt csokoládés-mogyoróvajas cukorkadarabokkal. A cég 2026 márciusában egy vásárló kérdésére az X-en azt írta, hogy az íz idén nem tér vissza.

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A magyar Fanta valódi narancslétartalma tovább csökkent, miközben az olasz üdítő beltartalma nem változott.

Ez az amcsikat érinti; mit érdekel engem Magyarországon?

A bejelentések az észak-amerikai, illetve az egyesült államokbeli piacra vonatkoznak, tehát közvetlenül a tengerentúli vásárlókat érintik. A trend ugyanakkor globális. A nagy élelmiszeripari cégek egyre inkább a kevesebb, de jobban fogyó termékre építenek. Ez rövid távon kisebb választékot jelenthet, a gyártók szerint viszont mérsékeltebb árakat is hozhat. Igen, akár Magyarországon is.
Címlapkép: Getty Images
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