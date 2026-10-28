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Háromnapos gombaakciót hirdetett a Lidl: 449 forinttól indulnak az árak, különlegességek is lesznek
Október 29-től 31-ig többféle gombát kínál kedvezményesen a Lidl. A laskagomba 25, a barna csiperkegomba 22 százalékkal lesz olcsóbb, de shiitake és shimeji is szerepel az ajánlatok között.
Október végére időzítette őszi gombavásárát a Lidl. A csütörtöktől szombatig tartó akcióban a megszokott csiperke mellett több különlegesebb fajta is bekerül a kínálatba, a kiszerelésekre azonban érdemes figyelni. A csomagárak összehasonlítása önmagában ugyanis félrevezető lehet, hiszen a legkisebb doboz 150, a legnagyobb 750 grammos.
A legalacsonyabb csomagáron a 300 grammos laskagombát lehet majd megvenni. Ez 599 helyett 449 forintba kerül, ami 25 százalékos kedvezményt és 1497 forintos kilós árat jelent. A félkilós barna csiperkegomba ára 899-ről 699 forintra csökken, így ennél 22 százalékos az engedmény, a kilós ár pedig 1398 forint.
A hirdetett termékek közül ugyanakkor kilós árra vetítve a 750 grammos csiperkegomba a legolcsóbb. A csomag 899 forintba kerül, ami 1199 forintos egységárnak felel meg.
Különlegesebb gombák is lesznek
Aki más fajtát is kipróbálna, három további ajánlatból választhat. A 250 grammos mini ördögszekérgomba 999, a 200 grammos shiitake 799, a fehér vagy barna shimeji pedig 150 grammos csomagban 699 forintért szerepel az újságban. Ezek kilós ára azonban már jóval magasabb, 3995-4660 forint között alakul.
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Az ajánlat október 29., csütörtök és október 31., szombat között érvényes.
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