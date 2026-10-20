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Költségvetés 2027: nem teljesen elégedettek a magyar boltok, ezt várják az árrésstop kivezetésén felül
Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli az árrésstop kivezetését, mert a döntéssel a magyar vásárlók, a hazai élelmiszer-gazdaság és összességében a magyar gazdaság is jól jár. Az OKSZ ugyanakkor csalódott, mert a kormány egyetlen kicsi lépést sem tett a kiskereskedelmi különadó megszüntetése felé, sőt az adó emelését jelentette be.
Az Országos Kereskedelmi Szövetség üdvözli az árrésstop kivezetését. Meggyőződésük, hogy a döntéssel a magyar vásárlók, a hazai élelmiszer-gazdaság és összességében a magyar gazdaság is jól jár. Az intézkedés megszüntetése fontos lépés a normális, piaci alapú működés és a valódi kiskereskedelmi verseny helyreállítása felé.
Ez az irány megfelel annak, amit az OKSZ és más élelmiszer-gazdasági szakmai szervezetek az elmúlt hónapokban következetesen képviseltek.
A kivezetés egyik legfontosabb nyertese a vásárló lehet. Az árrésstop megszüntetésével az érintett alapélelmiszereknél is nagyobb tér nyílik a valódi árversenyre, a szélesebb körű és mélyebb árengedményes akciókra. A magyar háztartások jelentős része tudatosan keresi az akciókat, és vásárlásait is ezekhez igazítja. Az árrésstop ugyanakkor éppen ezt a versenyt korlátozta: a szabályozás alatt jelentősen csökkent az érintett termékek akciózásának mozgástere.
A kivezetés ugyanakkor nemcsak a nagy láncokról szól. Az árrésstop jelentős terhet jelentett a kisebb kereskedelmi szereplőknek és a települési kisboltoknak is. A helyi üzletek fennmaradása különösen fontos azokon a településeken, ahol egy bolt bezárása nem egyszerűen kereskedelmi kérdés, hanem a helyben élők mindennapi bevásárlását teszi lehetetlenné. A kivezetéssel ezek a vállalkozások is nagyobb mozgásteret kaphatnak működésük stabilizálására.
A teljes magyar élelmiszer-ellátási láncnak érdeke, hogy helyreálljon a normális piaci együttműködés. Korábbi közös ágazati álláspont szerint a szabályozás a hazai beszállítókat is versenyhátrányba hozta, erősítette az importnyomást, és gyengítette a kereskedők és magyar beszállítóik között hosszú évek alatt kialakított együttműködést. Az OKSZ szerint éppen ezért el kell kerülni, hogy a kormány szembeállítsa egymással a kereskedőket, a termelőket és a feldolgozókat, sokkal inkább helyre kell állítani azt a piaci környezetet, amelyben az élelmiszerlánc szereplői együtt tudnak versenyképes magyar kínálatot biztosítani.
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A kivezetés időzítése az inflációs folyamatok alapján is kedvező.
Az OKSZ bízik abban, hogy az árrésstop megszüntetése egy új, kiszámíthatóbb és piacbarátabb gazdaságpolitikai megközelítés fontos lépése lesz, amelyben az állami beavatkozások helyett ismét a verseny, az akciók, a hatékonyság és a kereskedők, beszállítók közötti együttműködés határozza meg a piac működését.
Ugyanakkor sajnálattal látják, hogy 2027-ben sem kezdődik meg a különadó csökkentése, sőt, az 1 és 50 milliárd forint közötti sávban az adó kulcsa 0,15 százalékról 0,45 százalékra emelkedik. Az OKSZ álláspontja szerint a hazai élelmiszer-ellátási lánc versenyképességének javításához, a jó minőségű élelmiszer kínálathoz és a stabil árakhoz elengedhetetlen a szektort terhelő rendkívüli adók kivezetése, első lépésként pedig a kivezetés menetrendjének kőbe vésése.
Az árrésstop megszüntetése fontos lépés a normális, piaci alapú működés helyreállítása felé. Bíznak abban, hogy ezt a kiskereskedelmi különadó érdemi felülvizsgálata is hamarosan követni fogja, különös tekintettel arra, hogy a tegnap bejelentett adóemelések (társasági adó, reklám adó, cégautó adó, innovációs járulék) tovább növelik az évek óta veszteséges szektor terheit. Az OKSZ készen áll arra, hogy konkrét szakmai javaslatokkal segítse ennek kidolgozását.
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