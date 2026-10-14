A csomagban 25 termék kapott helyet, a fürdőbombák és tusfürdők mellett testápoló, ajakradír, parfüm és még zokni is található benne.
Brutális összegeket költünk el a Temunál: közben óriási bajban vannak a magyar webshopok
Ötször gyorsabban nő az online kiskereskedelem, mint a teljes kiskereskedelmi forgalom Magyarországon. A növekedésből azonban egyre nagyobb részt hasítanak ki a külföldi kereskedők: 2025-ben már a hazai online termékforgalom közel ötöde hozzájuk kötődött. A magyar webáruházak számára ezért a hazai piac már önmagában sem jelent védelmet a nemzetközi versennyel szemben.
A KSH friss adatai szerint augusztusban a teljes piac 2,4 az online kereskedelem 12 százalékkal bővült az előző évhez képest éves alapon. Csakhogy a növekedésből egyre nagyobb részt hasítanak ki a Magyarországon kívüli székhelyű kereskedők, köztük a kínai és más európai szereplők.
Gyorsan növekszik a külföldi kereskedők forgalma hazánkban, és messze nem csak a Temuról van szó. A PwC adatai szerint 2025-ben a külföldi kereskedők a hazai online termékforgalom közel 18 százalékát és az online rendelések 24 százalékát adták. Tavaly még csak 17 százalék volt a forgalom és 21 százalék a rendelésszámból. Az importforgalom elérte a 375 milliárd forintot, amelyből 195 milliárd forint a Temuhoz kötődött – egy év alatt 62 százalékot növekedve. A nemzetközi platformok tehát már nem a magyar piac külső kihívói, hanem annak meghatározó szereplői.
A magyar e-kereskedők ma már akkor is nemzetközi versenyben indulnak, ha csak Magyarországon működnek. Miközben az online piac a hagyományos kiskereskedelemnél jóval gyorsabban bővül, a növekedés egyre nagyobb részéért globális szereplőkkel kell megküzdeniük. Ebben a helyzetben a külföldi terjeszkedés már nem pusztán újabb lehetőség, hanem a tartós növekedés és a hazai versenyképesség egyik feltétele.
A külföldi terjeszkedés növekedési kényszerré vált
A magyar online piac korlátozott mérete egy idő után természetes határt szab a vállalatok növekedésének. A technológiai, logisztikai és marketingberuházások ugyanakkor jelentős méretet igényelnek: minél nagyobb vásárlói bázison és forgalmon oszlanak meg ezek a költségek, annál hatékonyabban és versenyképesebben működtethető a vállalat.
„A külföldi terjeszkedés ezért nem egyszerűen egy újabb értékesítési lehetőség. Nagyobb vásárlói bázist, több bevételt és olyan méretgazdaságosságot teremthet, amelyből további technológiai, logisztikai, szervezeti és márkaépítési fejlesztések finanszírozhatók. Ezek a beruházások pedig a hazai piacon is erősebbé teszik a vállalatot” – mondta Szabó László, a Growww Digital ügyvezető partnere.
Ez egy önmagát erősítő folyamat: a felkészült cégek új piacokra lépnek, a nagyobb piac további fejlesztéseket tesz lehetővé, a fejlesztések pedig tovább növelik a versenyképességüket. A kizárólag Magyarországra építő kereskedők ezzel szemben könnyen olyan helyzetbe kerülhetnek, amelyben egyre hatékonyabb nemzetközi szereplőkkel kell megküzdeniük. Aki nem lép időben a méretgazdaságosság miatt elkerülhetetlen nemzetközi bővülés útjára, nehezen fogja a lépést tartani az egyre fokozódó fordulatszámra kapcsoló kereskedői piacon.
Az élmezőny már nem csak Magyarországban gondolkodik
Ezt támasztják alá a legvilágpiacképesebb magyarországi webshopok és omnichannel kereskedők eredményei is. A harmadik alkalommal átadott HungarEcomm Stars idei listájára felkerült 40 vállalat több mint kétharmada külföldi piacokon is értékesít. A nemzetközi terjeszkedés nem véletlenül jellemző éppen az élmezőnyre: a külföldi növekedés a versenyképességi stratégia egyik alapvető elemévé vált. A külföldi terjeszkedés három legnépszerűbb célországa Horvátország, Románia és Szlovákia.
„A magyar kereskedő akkor is globális versenyben van, ha minden csomagját Magyarországon kézbesíti. A külföldi szereplők már ott vannak a vásárló telefonján, ezért a hazai piac önmagában nem jelent védelmet. Nem véletlen, hogy a hazai élmezőny többsége külföldi piacokban is gondolkodik: ezek a vállalatok felismerték, hogy a globális versenyre nemcsak védekezéssel, hanem terjeszkedéssel is válaszolni kell” – mondta Szabó László, a HungarEcomm Stars díjat alapító Growww Digital ügyvezető partnere.
Két front, egy versenyképesség
A legerősebb szereplők közös tulajdonsága, hogy nem különálló részfeladatonként kezelik az e-kereskedelmet. A technológiát, a marketinget, a logisztikát, az ügyfélélményt, a szervezetet egységes üzleti rendszerként fejlesztik, egyre fontosabb az omnichannel-, azaz az egységesített kereskedelmi szemlélet.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A hazai pozíciók megvédéséhez azonban nem lehet elkerülni a nemzetközi bővülést. Azok a vállalatok, amelyek több országban is képesek működni, jellemzően itthon is fejlettebb technológiával, nagyobb választékkal, hatékonyabb logisztikával és erősebb márkával versenyeznek, sokkal erősebb pozíciókat tudnak kivívni beszállítóikkal szemben.
A nemzetközi ambíció professzionálisabb működést, fejlettebb rendszereket és tudatosabb szervezetépítést követel meg. A nagyobb volumen miatt egyre több tevékenységet éri meg házon belül elvégezni. Ezek a képességek pedig akkor is értéket teremtenek, ha a vállalat végül a magyar piacon találkozik globális versenytársaival.
„A magyar e-kereskedelem jövőjét nem az dönti el, hogy meg tudjuk-e állítani a külföldi szereplőket a határon, hiszen az online világban ilyen határ már nincs. Az a kérdés, tudunk-e elég olyan vállalatot építeni, amely itthon és külföldön egyaránt versenyképes. A HungarEcomm Stars díjazottjai azt mutatják, hogy ez lehetséges – de a jelenlegi élmezőnyt jelentősen ki kell szélesíteni” – tette hozzá Szabó László.A
HungarEcomm Stars 2026 díjazottjai
A Digital Star kategória első öt helyezettje:
- Homelux by Leziter (Leziter Kft.)
- Pepita.hu (Pepita Group Zrt.)
- Medence Óriás (Adria Invest Kft.)
- Pelenka.hu (Webshop Global Kft.)
- Vagyaim.hu (Webshop Logisztika Kft.)
A Local Omnistar kategória első öt helyezettje:
- Euronics (Vöröskő Kft.)
- Regio Játék (REGIO Játékkereskedelmi Kft.)
- Praktiker (PRAKTIKER Zrt.)
- Zákány Szerszámház (Zákány Szerszámház Kft.)
- BioTechUSA (BioTechUSA Kft.)
A Global Omnistar kategória első öt helyezettje:
- Media Markt (Media Markt Magyarország Kft.)
- Decathlon (Tízpróba Magyarország Kft.)
- Rossmann (Rossmann Magyarország Kft.)
- iSTYLE (iSTYLE Hungary Kft.)
- Fressnapf (Fressnapf-Hungária Kft.)
Az online élelmiszer-vásárlás egyre népszerűbb a magyarok körében, és már nem csupán néhány gyorsan beszerezhető termék rendeléséről szól.
Idegen anyag jelenléte miatt hívnak vissza egy macskaeledelt, a Nébih arra kéri a vásárlókat, hogy a konzervet ne adják oda kedvenceiknek.
November 1-jétől új uniós vámszabályok lépnek életbe az EU-n kívülről érkező csomagokra.
Balázs Ildikó: a költségvetési mozgástér korlátozott, de a kiskereskedelmi különadót mihamarabb ki kell vezetni
Az OKSZ szerint az árréstop és a kiskereskedelmi különadó kivezetése, a plázastop lazítása, a hulladékgazdálkodási törvény és a palackvisszaváltás rendezése elengedhetetlen.
Hogyan működik a qvik fizetés, díjmentes utalás? Így küldhető fizetési kérelem, lehetséges az átutalás díjmentesen
Egy QR-kód beolvasása vagy egy fizetési kérelem jóváhagyása is elegendő az ingyenes átutalás elindításához. Mutatjuk, mire jó a qvik!
Határérték feletti kén-dioxid-tartalom miatt több aszalt sárgabarackterméket is visszahívnak a magyarországi forgalomból.
Magyarországon közkedvelt márkák érkeznek az M3-as autópálya 37-es, bagi lehajtójánál épülő bevásárlóparkba.
Új online piacteret indít az IKEA: fillérekért vehetsz használt bútorokat, a régi bútoraidat pénzért veszi be a svéd bútoróriás
Új használtbútor-piacteret indított az IKEA az Egyesült Királyságban, ahol a vásárlók közvetlenül egymásnak adhatják el a már nem használt bútoraikat.
Te is vásároltál ilyen gyerekjátékot a Temun? Most közölte a Fogyasztóvédelem, maradandó sérülést okozhat, nehogy odaadd a gyereknek!
Az NKFH nyomatékosan kéri a szülőket, hogy amennyiben korábban vásároltak ebből a termékből, azt azonnal vegyék el a gyermekektől.
Újra bepanaszolták Magyarországot a bolti különadó miatt: odacsapott a Spar, mit fog lépni a kormány?
Újabb panaszt nyújtott be az Európai Bizottsághoz a Spar a kiskereskedelmi különadó miatt, álláspontja szerint a szabályozás hátrányosan érinti a külföldi tulajdonú láncokat.
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.
Adatvédelmi incidensről értesítette ügyfeleit a Kifli.hu.
A világ egyik legnagyobb kávézólánca, a Starbucks állítólag a mexikói ihletésű gyorsétterem-hálózat, a Chipotle felvásárlását fontolgatja.
Fekete majonéz, zöld szósz, tintahalas spagetti, rémtúró és halloweeni sör is felbukkant az idei bolti kínálatban
Így veheted meg akár 40%-kal olcsóbban a Szamos szaloncukrot: ez a trükk az ALDI-ban működik, és eláll karácsonyig
Az ajánlat idén is nagyon kedvező: a kilója 9990 forint, pont annyi, mint tavaly. Így érdemes lehet belőle már most betárazni, hiszen karácsonyig bőven eláll.
Védjegybitorlás miatt indított pert az Adidas az ausztrál White Fox divatmárka ellen
Te is vettél ilyen hajszárítót az Aldiban? Vidd vissza, technikai probléma miatt visszahívta a diszkontlánc - blokk nélkül is visszaadják a pénzed
Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. visszahívja az Ambiano márkájú hajszárítók egyes tételeit.
Érik az eddigi egyik legnagyobb menzabotrány: már vizsgálódnak a hatóságok, felső szintekig érhet a korrupció
Tiltott versenykorlátozó megállapodás, illetve kartellgyanú miatt indított vizsgálatot a GVH több közétkeztetési vállalat ellen.
-
300 ezres kárgaranciát is érhet a jól felszerelt vadriasztó, de sok autós egy alapvető dolgot ront el
A vadriasztóhoz járó akár 300 ezer forintos kárgarancia érvényesítésénél a megfelelő felszerelés is kulcsfontosságú lehet.
-
Bosszant, sokba kerül, mégsem intézed el? Mondd el, te mit halogatsz
Friss olvasói felmérésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mi tart vissza a váltástól/változtatástól. A kérdőív kitöltése 5 perc. Köszönjük a segítséged!
-
A digitalizáció térnyerése a csomagküldésben: már több mint 700 ezren használják a GLS alkalmazását (x)
Egyre többen intézik már Magyarországon a csomagfeladást és a csomagátvételt teljesen digitálisan. A cég szerint a felhasználók egyre nagyobb arányban választják az önkiszolgáló online megoldásokat.
-
Te kire voksolsz? Már tart a Lidl Érték.Lánc közönségszavazása! (x)
Gyermekek támogatása, esélyteremtés, közösségépítés, egészségmegőrzés vagy éppen környezetvédelem: harminc különleges civil kezdeményezés jutott be a Lidl Magyarország Érték.Lánc Programjának döntőjébe.