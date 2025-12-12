Kész, vége: innentől brutálisan megdrágul a Temus rendelés, mindenkire vonatkozni fog, nincs kibúvó

Az Európai Unió 2026 júliusától 3 eurós vámot vet ki az alacsony értékű e-kereskedelmi csomagokra, például a Shein és a Temu termékeire - írta meg a Reuters.

Az EU pénzügyminiszterei pénteken megállapodtak a 3 eurós (3,52 dolláros) vámról, amely 2026. július 1-jétől lép életbe. Az intézkedés átmeneti megoldásként szolgál, amíg végleges megoldást nem találnak a 150 euró alatti online vásárlásokra vonatkozó "de minimis" vámmentesség megszüntetésére.

Az EU eredetileg 2028-ban tervezte eltörölni ezt a mentességet a vámrendszer átfogó reformjának részeként, de a kínai áruk európai piacra történő dömpingje miatti aggodalmak felgyorsították a folyamatot.

"Ez az átmeneti intézkedés válasz arra, hogy jelenleg az ilyen csomagok vámmentesen érkeznek az EU-ba, ami tisztességtelen versenyt teremt az uniós eladók számára, egészségügyi és biztonsági kockázatokat jelent a fogyasztóknak, magas szintű csalásokhoz és környezeti aggályokhoz vezet" - közölte a Tanács.

Az olyan online platformok, mint a Shein, Temu, AliExpress és Amazon Haul közvetlenül a kínai gyárakból szállítanak ruhákat, kiegészítőket és kütyüket a vásárlóknak rendkívül alacsony árakon.

A vámmentességnek köszönhetően az EU-ba érkező alacsony értékű e-kereskedelmi csomagok száma tavaly megduplázódott, elérve a 4,6 milliárdot, amelyek több mint 90%-a Kínából származott. Az idei import várhatóan még magasabb lesz.

Az EU egy külön kezelési díj bevezetését is fontolgatja, amelyet az Európai Bizottság javaslata szerint 2 euróban állapítanának meg csomagonként. Egyelőre nem világos, mikor vezetik be ezt a díjat.