Sanghaj, Kína - 2023. június 13: Flipkart, SHEIN, Meesho, Lazada, Amazon, Mercado Libre, JD.com, alibaba.com, eBay app ikon a képernyőn. Válogatott e-kereskedelmi online vásárlási platform
Vásárlás

Rászállt a kormány a Sheinre: 3 hónapra felfüggeszthetik az oldalt, mi lesz a vásárlókkal?

Pénzcentrum
2025. december 5. 13:14

A francia kormány három hónapos felfüggesztést kér a Shein weboldala ellen, miután gyermekszerű szexbabákat és tiltott fegyvereket találtak a cég piacterén.  

A kínai online platform Shein ügyvédei pénteken jelennek meg a párizsi bíróságon, ahol a francia állam kérelmét tárgyalják a vállalat weboldalának három hónapos felfüggesztéséről.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Shein november 5-én már letiltotta franciaországi piacterét - ahol harmadik féltől származó termékeket kínáltak eladásra - miután a hatóságok illegális termékeket fedeztek fel, de a Shein-márkájú ruházati termékeket árusító fő weboldal továbbra is elérhető maradt - írta meg a Reuters.

A francia állam szerint a minimum három hónapos felfüggesztésre azért van szükség, hogy a Shein bizonyíthassa, tartalmai megfelelnek a törvényi előírásoknak. A kormány a francia digitális gazdasági törvény 6.3-as cikkelyére hivatkozik, amely felhatalmazást ad a bírónak az online tartalmak által okozott károk megelőzésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedések elrendelésére.

Franciaország a nagy internetszolgáltatókat - Bouygues Telecom, Free, Orange és SFR - is beidézte a meghallgatásra, kérve, hogy blokkolják a Shein weboldalát. A bíróságnak döntenie kell, hogy indokolt-e a felfüggesztés, és összhangban van-e az Európai Unió jogszabályaival.

A párizsi ügyészség múlt heti közleménye szerint a három hónapos felfüggesztés az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga alapján "aránytalannak" minősülhet, ha a Shein bizonyítani tudja, hogy megszüntette az illegális áruk értékesítését. Az ügyészség azonban "teljes mértékben támogatja" a kormány azon követelését, hogy a Shein bizonyítsa az értékesítés megszüntetésére tett intézkedéseit.

A francia lépés egy szélesebb körű vizsgálat része, amely a Sheinhez és Temuhoz hasonló kínai óriáscégeket érinti az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló törvénye alapján, tükrözve a fogyasztóvédelemmel, az illegális termékértékesítéssel és a tisztességtelen versennyel kapcsolatos aggályokat.

Eközben az Egyesült Államokban Texas főügyésze, Ken Paxton hétfőn bejelentette, hogy vizsgálatot indít a Shein ellen annak megállapítására, hogy a fast fashion kiskereskedő megsértette-e az állami törvényeket a tisztességtelen munkagyakorlatokkal és nem biztonságos fogyasztói termékek értékesítésével kapcsolatban.

Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #webshop #illegális #európai unió #bíróság #online kereskedelem #franciaország #kína #felfüggesztés #shein

