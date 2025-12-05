Németország gyorsan visszautasította az amerikai adminisztráció megjegyzéseit.
Rászállt a kormány a Sheinre: 3 hónapra felfüggeszthetik az oldalt, mi lesz a vásárlókkal?
A francia kormány három hónapos felfüggesztést kér a Shein weboldala ellen, miután gyermekszerű szexbabákat és tiltott fegyvereket találtak a cég piacterén.
A kínai online platform Shein ügyvédei pénteken jelennek meg a párizsi bíróságon, ahol a francia állam kérelmét tárgyalják a vállalat weboldalának három hónapos felfüggesztéséről.
A Shein november 5-én már letiltotta franciaországi piacterét - ahol harmadik féltől származó termékeket kínáltak eladásra - miután a hatóságok illegális termékeket fedeztek fel, de a Shein-márkájú ruházati termékeket árusító fő weboldal továbbra is elérhető maradt - írta meg a Reuters.
A francia állam szerint a minimum három hónapos felfüggesztésre azért van szükség, hogy a Shein bizonyíthassa, tartalmai megfelelnek a törvényi előírásoknak. A kormány a francia digitális gazdasági törvény 6.3-as cikkelyére hivatkozik, amely felhatalmazást ad a bírónak az online tartalmak által okozott károk megelőzésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedések elrendelésére.
Franciaország a nagy internetszolgáltatókat - Bouygues Telecom, Free, Orange és SFR - is beidézte a meghallgatásra, kérve, hogy blokkolják a Shein weboldalát. A bíróságnak döntenie kell, hogy indokolt-e a felfüggesztés, és összhangban van-e az Európai Unió jogszabályaival.
A párizsi ügyészség múlt heti közleménye szerint a három hónapos felfüggesztés az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga alapján "aránytalannak" minősülhet, ha a Shein bizonyítani tudja, hogy megszüntette az illegális áruk értékesítését. Az ügyészség azonban "teljes mértékben támogatja" a kormány azon követelését, hogy a Shein bizonyítsa az értékesítés megszüntetésére tett intézkedéseit.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A francia lépés egy szélesebb körű vizsgálat része, amely a Sheinhez és Temuhoz hasonló kínai óriáscégeket érinti az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló törvénye alapján, tükrözve a fogyasztóvédelemmel, az illegális termékértékesítéssel és a tisztességtelen versennyel kapcsolatos aggályokat.
Eközben az Egyesült Államokban Texas főügyésze, Ken Paxton hétfőn bejelentette, hogy vizsgálatot indít a Shein ellen annak megállapítására, hogy a fast fashion kiskereskedő megsértette-e az állami törvényeket a tisztességtelen munkagyakorlatokkal és nem biztonságos fogyasztói termékek értékesítésével kapcsolatban.
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Az idén egyik legdivatosabb íz alapvetően sem számít olcsónak.
Az orosz Mere üzletlánc boltjában a nyitásra várakozva is hosszú sorok álltak: elnézve az árakat, ezen nem is nagyon csodálkozik senki.
A karácsonyi ajándékvásárlás sokaknak öröm, másoknak viszont kimondottan megterhelő élmény.
A TESCO visszahívta a Stockwell fekete tea 150 grammos kiszerelésének két tételét, miután határérték feletti növényvédőszer-tartalmat mutattak ki.
Indul a karácsonyi csomagkáosz: kiderült, meddig rendelheted meg az ajándékot, hogy mindenképpen megérkezzen
A decemberi csomagvolumenre vonatkozó előrejelzéseket figyelembe véve a GLS Hungary megkezdte a szezonális felkészülést és a működés optimalizálását.
Akár spórolási, akár környezetvédelmi okokból vásárolnánk inkább műfenyőt, ebben is százával válogathatunk a láncok kínálatából.
2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit.
Újabb termékek jelentek meg kisebb kiszerelésben a hazai boltokban.
Limitált sztárterméket akcióz a Lidl, vagyonokat találhat benne, aki szerencsés: nem lehet csak úgy megvenni
December 4-től egy különleges Premier League Golden Boot 2026 fém díszdoboz érkezik, amelyben akár komoly értéket képviselő futballkártyák is lapulhatnak.
Megnyitott a varasdi karácsonyi vásár 2025-ben: itt vannak a fontos helyszínek, nyitvatartás és jegyárak
A varasdi karácsonyi vásár népszerű a magyar utazók körében is, hiszen közel van a délnyugati határhoz. Lássuk, hogy jutunk oda, mit érdemes megnézni, mikor kezdődik.
Az elmúlt hónapokban árcsökkenés vette kezdetét a globális vajpiacon. Az elemző szerint a termelés felgyorsult, ez pedig a hazai piacra is hatással lehet.
A Prada bejelentette, hogy 1,38 milliárd dollárért (460 milliárd forint) felvásárolta a Versace divatházat, ezzel két jelentős olasz luxusmárkát egyesítve.
Basket Plusz néven nyitotta meg első boltját az orosz Mere diszkontlánc Magyarországon.
A bejgli idén is slágertermék, ám az árak között sokszor nagy a szórás, így nem mindegy, melyik boltban vesszük meg az ünnepi kedvencet.
Felrobbant a karácsonyi szezonja az egyik legnagyobb magyar webshopnak: ezek a legdurvábban fogyó termékek
A novemberi eladási lista élén a háztartási kisgépek, a mobiltelefonok, a nagygépek és a játékok állnak.
Itt vásárolják tavalyi áron a bejglit karácsonyra a magyarok: küszöbön a roham - Ez az új íz most a legnagyobb sláger
Meddig érdemes leadni a rendelést, hogy biztosan jusson bejgli az ünnepi asztalra? Nem árt sietni vele 2025-ben.
Sok magyar háztartásban okozott csalódást, hogy az IKEA idén levette a polcokról a népszerű Vintersaga mézeskalács tésztát.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.