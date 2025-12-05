Rászállt a kormány a Sheinre: 3 hónapra felfüggeszthetik az oldalt, mi lesz a vásárlókkal?

A francia kormány három hónapos felfüggesztést kér a Shein weboldala ellen, miután gyermekszerű szexbabákat és tiltott fegyvereket találtak a cég piacterén.

A kínai online platform Shein ügyvédei pénteken jelennek meg a párizsi bíróságon, ahol a francia állam kérelmét tárgyalják a vállalat weboldalának három hónapos felfüggesztéséről.

A Shein november 5-én már letiltotta franciaországi piacterét - ahol harmadik féltől származó termékeket kínáltak eladásra - miután a hatóságok illegális termékeket fedeztek fel, de a Shein-márkájú ruházati termékeket árusító fő weboldal továbbra is elérhető maradt - írta meg a Reuters.

A francia állam szerint a minimum három hónapos felfüggesztésre azért van szükség, hogy a Shein bizonyíthassa, tartalmai megfelelnek a törvényi előírásoknak. A kormány a francia digitális gazdasági törvény 6.3-as cikkelyére hivatkozik, amely felhatalmazást ad a bírónak az online tartalmak által okozott károk megelőzésére vagy megszüntetésére irányuló intézkedések elrendelésére.

Franciaország a nagy internetszolgáltatókat - Bouygues Telecom, Free, Orange és SFR - is beidézte a meghallgatásra, kérve, hogy blokkolják a Shein weboldalát. A bíróságnak döntenie kell, hogy indokolt-e a felfüggesztés, és összhangban van-e az Európai Unió jogszabályaival.

A párizsi ügyészség múlt heti közleménye szerint a három hónapos felfüggesztés az Emberi Jogok Európai Bíróságának esetjoga alapján "aránytalannak" minősülhet, ha a Shein bizonyítani tudja, hogy megszüntette az illegális áruk értékesítését. Az ügyészség azonban "teljes mértékben támogatja" a kormány azon követelését, hogy a Shein bizonyítsa az értékesítés megszüntetésére tett intézkedéseit.

A francia lépés egy szélesebb körű vizsgálat része, amely a Sheinhez és Temuhoz hasonló kínai óriáscégeket érinti az EU Digitális Szolgáltatásokról szóló törvénye alapján, tükrözve a fogyasztóvédelemmel, az illegális termékértékesítéssel és a tisztességtelen versennyel kapcsolatos aggályokat.

Eközben az Egyesült Államokban Texas főügyésze, Ken Paxton hétfőn bejelentette, hogy vizsgálatot indít a Shein ellen annak megállapítására, hogy a fast fashion kiskereskedő megsértette-e az állami törvényeket a tisztességtelen munkagyakorlatokkal és nem biztonságos fogyasztói termékek értékesítésével kapcsolatban.