Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók
A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl: a Vitalmaxx Masszázspisztoly a fizikai és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet 9 999 forintért, ráadásul akár a karácsonyfa alá is odacsempészhetjük.
A Lidl 48. heti akciós újságjában található a Vitalmaxx Masszázspisztoly, ami csütörtöktől válik elérhetővé a diszkontáruházban. A termék ára 9 999 forint.
A hat erősségi fokozatban használható masszírozókészülék négy darab különböző masszázsfejjel lett ellátva. Ez utóbbi különösen praktikus, mivel a görcsös hát- vagy nyakizomlazításhoz más fej az ideális, mint például a mélyebb izomrészekhez, így több izmot érhetünk el egyetlen készülékkel.
A termék ütési frekvenciája maximum 3200/perc, viszont ez kifejezetten jónak számít a hasonló típusokkal összehasonlítva. Míg az alapabb, belépőszintű modellek „csak” 1800–2400/perc sebességet kínálnak, addig a prémium, sportosabb készülékek akár 3000–3600/perc tartományban is mozoghatnak. A lidl-ös Vitalmaxx modell valahol a kettő között van: nem túl alap, de nem is profi sportsebességű, tehát tökéletes lehet azoknak, akik rendszeresen lazításra, regenerációra vagy ülőmunka utáni feszültség oldására keresnek olcsóbb, de hatékony megoldást. Azoknak is ideális lehet, akik most próbálnának ki először hasonló típusú készüléket.
A masszázspisztoly mérete 20x14x6 centiméter, így könnyen szállítható. Ezen kívül érdemes még azt is megjegyezni, hogy a Lidl akciós termékei már az akció első napján elfogyhatnak, így érdemes minél hamarabb lecsapni rá – főleg, ha a karácsonyfa alá szánjuk.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
A Black Friday gyors rohamszerű jellege az utóbbi években fokozatosan kifulladt, helyét egy hosszabb, átgondoltabb vásárlási szezon vette át.
A Black Friday idején nemcsak a kedvezmények száma ugrik meg, hanem a kibertámadásoké is.
A kormány döntése értelmében 2026. április végéig hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználható lesz a Széchenyi Pihenő Kártya.
Szép csendben gyökeres átalakítást hirdetett az Aldi: minden magyarországi boltot és kedvezményt érint
Az Aldi 2026 januárjától átalakítja a heti akciók indulási rendjét: ezentúl nem vasárnap, hanem hétfőn váltanak az ajánlatok.
Indítsd el a karácsonyi készülődést szuperkedvezményekkel! A SPAR és INTERSPAR áruházakban újra indul a Kuponkánaán akció, amelynek keretében 45 exkluzív kedvezménykupon vár rád.
A nagy kiskereskedelmi vállalatok új stratégiákat dolgoznak ki, hogy termékeik megjelenjenek a mesterséges intelligencia alapú chatbotok ajánlásaiban.
Komoly ígéretet tett az Aldi vezére: óriási karácsonyi akciókra adták a fejüket - tényleg itt lehet majd a legolcsóbban bevásárolni?
Az Aldi vezérigazgatója ígéretet tett arra, hogy a legolcsóbb karácsonyi vacsorát kínálja az Egyesült Királyságban.
Mi lesz a Hervisekből a kivonulás után? Itt van minden, amit tudnod kell - elkezdhet rettegni a Decathlon?
A Hervis kivonul Magyarországról és Romániából, miközben a teljes bolthálózatát a brit Frasers Group veszi át.
A Hervis eladja magyarországi és romániai leányvállalatai, a vevő a brit Frasers Group.
Lehull a lepel a legnépszerűbb hűtőkről, mosógépekről, szárítógépekről: rengeteg magyar számíthat drága javításra?
Kilenc európai ország fogyasztói szervezetével fogott össze a Tudatos Vásárlók Egyesülete, hogy felmérjék, a különböző háztartási nagygép márkák mennyire népszerűek.
Újabb cigaretta-áremelés sújtja a dohányosokat: így nőttek a cigaretta árak, ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.
Rendkívüli, ünnepi nyitvatartást hirdetett a Penny: mutatjuk, mely napokon meddig lehet vásárolni az üzleteikben
Korábban már több áruház is bejelenttette, hogy milyen nyitvatartással várják a vásárlókat december 24-én.
Átadták a 2025-ös „Az Év Szaloncukra” díjat a Magyar Színház szalonjában, ahol rekordszámú nevezés és számos új íz közül választották ki az idei győztest.
A terméskiesés mértéke mind az étkezési, mind az ipari alma szegmensben jelentős a piaci igényekhez viszonyítva is.
Az online vásárlás kényelme mellett vannak olyan hátrányok is, amelyek próbára teszik az e-kereskedőket.
A héten ikonikus termékkel várja a vásárlókat a Lidl, a Singer varrógép olcsóbb, kisebb verzióját teszi polcra a diszkont.
Már kevesebb mint 100 ezer üzlet van az országban, az OKSZ szerint újabb települések kerülhetnek azok körébe, ahol egyáltalán nincsen bolt, az év elején 400...
Decemberben az üzletlánc éves forgalmának több mint 10%-a realizálódik, ez az év egyik legforgalmasabb időszaka.
