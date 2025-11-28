2025. november 28. péntek Stefánia
Lidl szupermarket. A Lidl egy német nemzetközi diszkont kiskereskedelmi lánc.
Vásárlás

Legendás temus terméket akciózott le a Lidl: megvesznek érte a vásárlók

Pénzcentrum
2025. november 28. 06:34

A héten sokak számára hasznos terméket akcióz a Lidl: a Vitalmaxx Masszázspisztoly a fizikai és ülőmunkát végzők körében is népszerű lehet 9 999 forintért, ráadásul akár a karácsonyfa alá is odacsempészhetjük.

A Lidl 48. heti akciós újságjában található a Vitalmaxx Masszázspisztoly, ami csütörtöktől válik elérhetővé a diszkontáruházban. A termék ára 9 999 forint.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hat erősségi fokozatban használható masszírozókészülék négy darab különböző masszázsfejjel lett ellátva. Ez utóbbi különösen praktikus, mivel a görcsös hát- vagy nyakizomlazításhoz más fej az ideális, mint például a mélyebb izomrészekhez, így több izmot érhetünk el egyetlen készülékkel.

Vitalmaxx Masszázspisztoly, 9999 Ft. Forrás: Lidl akciós újság.Vitalmaxx Masszázspisztoly, 9999 Ft. Forrás: Lidl akciós újság.

A termék ütési frekvenciája maximum 3200/perc, viszont ez kifejezetten jónak számít a hasonló típusokkal összehasonlítva. Míg az alapabb, belépőszintű modellek „csak” 1800–2400/perc sebességet kínálnak, addig a prémium, sportosabb készülékek akár 3000–3600/perc tartományban is mozoghatnak. A lidl-ös Vitalmaxx modell valahol a kettő között van: nem túl alap, de nem is profi sportsebességű, tehát tökéletes lehet azoknak, akik rendszeresen lazításra, regenerációra vagy ülőmunka utáni feszültség oldására keresnek olcsóbb, de hatékony megoldást. Azoknak is ideális lehet, akik most próbálnának ki először hasonló típusú készüléket.

 A masszázspisztoly mérete 20x14x6 centiméter, így könnyen szállítható. Ezen kívül érdemes még azt is megjegyezni, hogy a Lidl akciós termékei már az akció első napján elfogyhatnak, így érdemes minél hamarabb lecsapni rá – főleg, ha a karácsonyfa alá szánjuk.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #egészség #karacsony #akció #lidl #áruház #fizikai munka #ajándék #termék #ülőmunka #masszázs

